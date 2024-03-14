https://ria.ru/20240314/pozhar-1932960070.html

На строительном рынке в новой Москве загорелся ангар

На строительном рынке в новой Москве загорелся ангар - РИА Новости, 14.03.2024

На строительном рынке в новой Москве загорелся ангар

Пожар вспыхнул на строительном рынке на Киевском шоссе в новой Москве на площади порядка 50 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:29

2024-03-14T14:29

2024-03-14T14:29

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пожар вспыхнул на строительном рынке на Киевском шоссе в новой Москве на площади порядка 50 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило сообщение о возгорании на строительном рынке по адресу: 21-й километр Киевского шоссе, строение 1", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что происходит пожар в металлическом ангаре на площади около 50 квадратных метров. Общий размер сооружения в плане — 20 на 40 метров.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва