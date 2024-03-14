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На строительном рынке в новой Москве загорелся ангар - РИА Новости, 14.03.2024
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14:29 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/pozhar-1932960070.html
На строительном рынке в новой Москве загорелся ангар
На строительном рынке в новой Москве загорелся ангар - РИА Новости, 14.03.2024
На строительном рынке в новой Москве загорелся ангар
Пожар вспыхнул на строительном рынке на Киевском шоссе в новой Москве на площади порядка 50 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:29
2024-03-14T14:29
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пожар вспыхнул на строительном рынке на Киевском шоссе в новой Москве на площади порядка 50 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило сообщение о возгорании на строительном рынке по адресу: 21-й километр Киевского шоссе, строение 1", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что происходит пожар в металлическом ангаре на площади около 50 квадратных метров. Общий размер сооружения в плане — 20 на 40 метров.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На строительном рынке в новой Москве загорелся ангар

На строительном рынке в новой Москве ангар загорелся на площади 50 "квадратов"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пожар вспыхнул на строительном рынке на Киевском шоссе в новой Москве на площади порядка 50 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило сообщение о возгорании на строительном рынке по адресу: 21-й километр Киевского шоссе, строение 1", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что происходит пожар в металлическом ангаре на площади около 50 квадратных метров. Общий размер сооружения в плане — 20 на 40 метров.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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