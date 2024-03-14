https://ria.ru/20240314/pamyatka-1932891767.html

Ростовские спасатели распространили памятку на случай атаки БПЛА

Ростовские спасатели распространили памятку на случай атаки БПЛА - РИА Новости, 14.03.2024

Ростовские спасатели распространили памятку на случай атаки БПЛА

Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области опубликовал памятку действий на случай атаки беспилотников. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:12

2024-03-14T11:12

2024-03-14T11:12

специальная военная операция на украине

ростовская область

таганрог

новошахтинск

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области опубликовал памятку действий на случай атаки беспилотников. "Учитывая угрозу совершения террористических актов с использованием беспилотных воздушных судов, необходимо соблюдать специальный порядок", - говорится в материалах. Так, услышав предупредительный сигнал "Внимание всем!", необходимо включить телевизор или радиоприемник для получения информации о сложившейся ситуации и порядке действия населения. Далее необходимо обесточить помещение, плотно закрыть двери и окна, взять с собой документы, средства связи, лекарства, запас еды и воды и быстро перейти в заранее определенное защитное сооружение гражданской обороны. Если принято решение остаться дома, нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами - в коридоре, ванной, туалете, кладовой. Безопасными местами в квартире считаются дверной проем, внутренние капитальные стены, места под столом. Следует закрыть лицо и голову руками и отвернуться от окон. После отбоя воздушной тревоги необходимо покинуть защитное сооружение и вернуться домой, проверить состояние помещения и при необходимости вызвать аварийные службы. В минувшую субботу в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа. Спустя три дня произошел налет украинских дронов на Таганрог, они были уничтожены за пределами города. В среду утром на подлете к Новошахтинску системами радиоэлектронной борьбы было уничтожено три беспилотника, они упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20240312/ataki-1932477441.html

ростовская область

таганрог

новошахтинск

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ростовская область, таганрог, новошахтинск, безопасность