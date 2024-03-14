https://ria.ru/20240314/pamyatka-1932891767.html
Ростовские спасатели распространили памятку на случай атаки БПЛА
Ростовские спасатели распространили памятку на случай атаки БПЛА - РИА Новости, 14.03.2024
Ростовские спасатели распространили памятку на случай атаки БПЛА
Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области опубликовал памятку действий на случай атаки беспилотников. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:12
2024-03-14T11:12
2024-03-14T11:12
специальная военная операция на украине
ростовская область
таганрог
новошахтинск
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области опубликовал памятку действий на случай атаки беспилотников. "Учитывая угрозу совершения террористических актов с использованием беспилотных воздушных судов, необходимо соблюдать специальный порядок", - говорится в материалах. Так, услышав предупредительный сигнал "Внимание всем!", необходимо включить телевизор или радиоприемник для получения информации о сложившейся ситуации и порядке действия населения. Далее необходимо обесточить помещение, плотно закрыть двери и окна, взять с собой документы, средства связи, лекарства, запас еды и воды и быстро перейти в заранее определенное защитное сооружение гражданской обороны. Если принято решение остаться дома, нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами - в коридоре, ванной, туалете, кладовой. Безопасными местами в квартире считаются дверной проем, внутренние капитальные стены, места под столом. Следует закрыть лицо и голову руками и отвернуться от окон. После отбоя воздушной тревоги необходимо покинуть защитное сооружение и вернуться домой, проверить состояние помещения и при необходимости вызвать аварийные службы. В минувшую субботу в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа. Спустя три дня произошел налет украинских дронов на Таганрог, они были уничтожены за пределами города. В среду утром на подлете к Новошахтинску системами радиоэлектронной борьбы было уничтожено три беспилотника, они упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20240312/ataki-1932477441.html
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ростовская область, таганрог, новошахтинск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Таганрог, Новошахтинск, Безопасность
Ростовские спасатели распространили памятку на случай атаки БПЛА
Ростовские спасатели опубликовали памятку на случай атаки беспилотников
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар - РИА Новости. Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области опубликовал памятку действий на случай атаки беспилотников.
"Учитывая угрозу совершения террористических актов с использованием беспилотных воздушных судов, необходимо соблюдать специальный порядок", - говорится в материалах.
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Так, услышав предупредительный сигнал "Внимание всем!", необходимо включить телевизор или радиоприемник для получения информации о сложившейся ситуации и порядке действия населения.
Далее необходимо обесточить помещение, плотно закрыть двери и окна, взять с собой документы, средства связи, лекарства, запас еды и воды и быстро перейти в заранее определенное защитное сооружение гражданской обороны. Если принято решение остаться дома, нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами - в коридоре, ванной, туалете, кладовой. Безопасными местами в квартире считаются дверной проем, внутренние капитальные стены, места под столом. Следует закрыть лицо и голову руками и отвернуться от окон.
После отбоя воздушной тревоги необходимо покинуть защитное сооружение и вернуться домой, проверить состояние помещения и при необходимости вызвать аварийные службы.
В минувшую субботу в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа. Спустя три дня произошел налет украинских дронов на Таганрог
, они были уничтожены за пределами города. В среду утром на подлете к Новошахтинску
системами радиоэлектронной борьбы было уничтожено три беспилотника, они упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов.
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