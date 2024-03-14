https://ria.ru/20240314/ostanovka-1933011057.html

МВД в Самаре проведет проверку из-за разбитой остановки

МВД в Самаре проведет проверку из-за разбитой остановки - РИА Новости, 14.03.2024

МВД в Самаре проведет проверку из-за разбитой остановки

Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что МВД начало проверку по факту разбитой в Самаре остановки с низконапольным покрытием для трамваев, которая была... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:31

2024-03-14T17:31

2024-03-14T17:31

происшествия

самара

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что МВД начало проверку по факту разбитой в Самаре остановки с низконапольным покрытием для трамваев, которая была установлена в рамках благоустройства территории рядом с фабрикой-кухней. "В соцсетях расходится видео, на котором молодые вандалы варварски разбивают единственную (!) в Самаре остановку с низконапольным покрытием для трамваев, которую мы специально установили в рамках благоустройства территории рядом с фабрикой-кухней... МВД уже начало проверку по данному факту", — написал он в своем Telegram-канале. Хинштейн отметил, что в ходе разбирательств сломавшим остановку придется уяснить смысл пословицы "Ломать — не строить" с помощью правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240306/proiseshstvie-1931584504.html

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происшествия, самара, александр хинштейн, госдума рф