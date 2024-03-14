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МВД в Самаре проведет проверку из-за разбитой остановки - РИА Новости, 14.03.2024
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17:31 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/ostanovka-1933011057.html
МВД в Самаре проведет проверку из-за разбитой остановки
МВД в Самаре проведет проверку из-за разбитой остановки - РИА Новости, 14.03.2024
МВД в Самаре проведет проверку из-за разбитой остановки
Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что МВД начало проверку по факту разбитой в Самаре остановки с низконапольным покрытием для трамваев, которая была... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:31
2024-03-14T17:31
происшествия
самара
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что МВД начало проверку по факту разбитой в Самаре остановки с низконапольным покрытием для трамваев, которая была установлена в рамках благоустройства территории рядом с фабрикой-кухней. "В соцсетях расходится видео, на котором молодые вандалы варварски разбивают единственную (!) в Самаре остановку с низконапольным покрытием для трамваев, которую мы специально установили в рамках благоустройства территории рядом с фабрикой-кухней... МВД уже начало проверку по данному факту", — написал он в своем Telegram-канале. Хинштейн отметил, что в ходе разбирательств сломавшим остановку придется уяснить смысл пословицы "Ломать — не строить" с помощью правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240306/proiseshstvie-1931584504.html
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происшествия, самара, александр хинштейн, госдума рф
Происшествия, Самара, Александр Хинштейн, Госдума РФ
МВД в Самаре проведет проверку из-за разбитой остановки

МВД в Самаре проведет проверку из-за разбитой вандалами остановки для трамваев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что МВД начало проверку по факту разбитой в Самаре остановки с низконапольным покрытием для трамваев, которая была установлена в рамках благоустройства территории рядом с фабрикой-кухней.
"В соцсетях расходится видео, на котором молодые вандалы варварски разбивают единственную (!) в Самаре остановку с низконапольным покрытием для трамваев, которую мы специально установили в рамках благоустройства территории рядом с фабрикой-кухней... МВД уже начало проверку по данному факту", — написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн отметил, что в ходе разбирательств сломавшим остановку придется уяснить смысл пословицы "Ломать — не строить" с помощью правоохранительных органов.
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ПроисшествияСамараАлександр ХинштейнГосдума РФ
 
 
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