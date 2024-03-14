https://ria.ru/20240314/opasnost-1933065595.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T21:43

2024-03-14T21:43

2024-03-14T21:43

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. В четверг около 4 утра объявили угрозу на всей территории региона, через полтора часа ее отменили. В 8.22 появилось сообщение о запуске сигнала ракетной опасности в Белгороде и пригороде, через 40 минут проинформировали об отбое. В 11.41 мэрия Белгорода написала о тревоге, спустя 40 минуты ее отменили. В 16:31 была объявлена опасность, она продлилась 1 час 20 минут. Пятое за день сообщение об угрозе появилось в 21:10, спустя 24 минуты сообщили об отбое. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, происшествия