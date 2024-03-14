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Грайворонский городской округ попал под обстрел - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 14.03.2024 (обновлено: 11:07 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/obstrely-1932851703.html
Грайворонский городской округ попал под обстрел
Грайворонский городской округ попал под обстрел - РИА Новости, 14.03.2024
Грайворонский городской округ попал под обстрел
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T07:01
2024-03-14T11:07
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. "РСЧС: Ведется обстрел - Грайворонский городской округ, село Сподарюшино. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Грайворонский городской округ попал под обстрел

МЧС: Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел

© Официальный канал мэра БелгородаПоследствия обстрела частного сектор Белгорода. 14 марта 2024
Последствия обстрела частного сектор Белгорода. 14 марта 2024
© Официальный канал мэра Белгорода
Последствия обстрела частного сектор Белгорода. 14 марта 2024
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.
"РСЧС: Ведется обстрел - Грайворонский городской округ, село Сподарюшино. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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