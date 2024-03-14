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Грайворонский городской округ попал под обстрел
Грайворонский городской округ попал под обстрел - РИА Новости, 14.03.2024
Грайворонский городской округ попал под обстрел
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T07:01
2024-03-14T07:01
2024-03-14T11:07
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. "РСЧС: Ведется обстрел - Грайворонский городской округ, село Сподарюшино. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Грайворонский городской округ попал под обстрел
МЧС: Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел