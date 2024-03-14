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Грайворонский городской округ попал под обстрел

Грайворонский городской округ попал под обстрел - РИА Новости, 14.03.2024

Грайворонский городской округ попал под обстрел

Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T07:01

2024-03-14T07:01

2024-03-14T11:07

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. "РСЧС: Ведется обстрел - Грайворонский городской округ, село Сподарюшино. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия