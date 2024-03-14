https://ria.ru/20240314/naemnik-1932965638.html

Замкомандира "Грузинского легиона" заочно арестовали в России

Замкомандира "Грузинского легиона" заочно арестовали в России - РИА Новости, 14.03.2024

Замкомандира "Грузинского легиона" заочно арестовали в России

Басманный суд Москвы заочно арестовал замкомандира "Грузинского национального легиона" Левана Пипию по статье о наемничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:41

2024-03-14T14:41

2024-03-14T15:19

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал замкомандира "Грузинского национального легиона" Левана Пипию по статье о наемничестве, сообщили РИА Новости в суде."Удовлетворено ходатайство о заключении под стражу в отношении Пипия Л.", - сказали в суде. Согласно картотеке суд, мужчине вменяют часть 3 статьи 359 УК (наемничество). По ней грозит до 15 лет колонии.В феврале столичный суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили по делу о возбуждении ненависти или вражды, а СК РФ ранее привлекал его к уголовной ответственности в рамках расследования дела об участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.СК РФ сообщал в марте, что более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, объявлены в розыск, часть из них заочно арестована.

https://ria.ru/20240220/naemnik-1928508747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, москва, происшествия, вооруженные силы украины, украина, грузия