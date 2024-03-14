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Замкомандира "Грузинского легиона" заочно арестовали в России - РИА Новости, 14.03.2024
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14:41 14.03.2024 (обновлено: 15:19 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/naemnik-1932965638.html
Замкомандира "Грузинского легиона" заочно арестовали в России
Замкомандира "Грузинского легиона" заочно арестовали в России - РИА Новости, 14.03.2024
Замкомандира "Грузинского легиона" заочно арестовали в России
Басманный суд Москвы заочно арестовал замкомандира "Грузинского национального легиона" Левана Пипию по статье о наемничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:41
2024-03-14T15:19
специальная военная операция на украине
россия
москва
происшествия
вооруженные силы украины
украина
грузия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал замкомандира "Грузинского национального легиона" Левана Пипию по статье о наемничестве, сообщили РИА Новости в суде."Удовлетворено ходатайство о заключении под стражу в отношении Пипия Л.", - сказали в суде. Согласно картотеке суд, мужчине вменяют часть 3 статьи 359 УК (наемничество). По ней грозит до 15 лет колонии.В феврале столичный суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили по делу о возбуждении ненависти или вражды, а СК РФ ранее привлекал его к уголовной ответственности в рамках расследования дела об участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.СК РФ сообщал в марте, что более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, объявлены в розыск, часть из них заочно арестована.
https://ria.ru/20240220/naemnik-1928508747.html
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россия, москва, происшествия, вооруженные силы украины, украина, грузия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина, Грузия
Замкомандира "Грузинского легиона" заочно арестовали в России

Замкомандира "Грузинского легиона" заочно арестовали в России за наемничество

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал замкомандира "Грузинского национального легиона" Левана Пипию по статье о наемничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Удовлетворено ходатайство о заключении под стражу в отношении Пипия Л.", - сказали в суде. Согласно картотеке суд, мужчине вменяют часть 3 статьи 359 УК (наемничество). По ней грозит до 15 лет колонии.
В феврале столичный суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили по делу о возбуждении ненависти или вражды, а СК РФ ранее привлекал его к уголовной ответственности в рамках расследования дела об участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.
СК РФ сообщал в марте, что более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, объявлены в розыск, часть из них заочно арестована.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваПроисшествияВооруженные силы УкраиныУкраинаГрузия
 
 
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