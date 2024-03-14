https://ria.ru/20240314/lavrov-1933061103.html

Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс

Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс - РИА Новости, 14.03.2024

Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс, хочет поговорить с сотрудниками представительств МИД в Луганске и Донецке. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T21:06

2024-03-14T21:06

2024-03-14T21:15

специальная военная операция на украине

донбасс

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс, хочет поговорить с сотрудниками представительств МИД в Луганске и Донецке."Я туда собираюсь. В Луганске и Донецке открыты представительства МИД России. В Запорожской и Херсонской областях они будут созданы чуть позже. Хочу съездить туда и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чем они нуждаются", - сказал Лавров в эксклюзивном интервью для телеканала СоловьевLive, кадры были показаны в эфире телеканала "Россия - 1" и на платформе "Смотрим"."МИД России, загранучреждения, подразделения, ГлавУпДК при МИД России оказывают гуманитарную помощь. Считаю, это правильно. Получаем обратную связь. Ребята с передовой присылают видео с приветственными словами", - добавил министр.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, общество