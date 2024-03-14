https://ria.ru/20240314/lavrov-1933061103.html
Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс
Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс - РИА Новости, 14.03.2024
Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс, хочет поговорить с сотрудниками представительств МИД в Луганске и Донецке. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T21:06
2024-03-14T21:06
2024-03-14T21:15
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс, хочет поговорить с сотрудниками представительств МИД в Луганске и Донецке."Я туда собираюсь. В Луганске и Донецке открыты представительства МИД России. В Запорожской и Херсонской областях они будут созданы чуть позже. Хочу съездить туда и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чем они нуждаются", - сказал Лавров в эксклюзивном интервью для телеканала СоловьевLive, кадры были показаны в эфире телеканала "Россия - 1" и на платформе "Смотрим"."МИД России, загранучреждения, подразделения, ГлавУпДК при МИД России оказывают гуманитарную помощь. Считаю, это правильно. Получаем обратную связь. Ребята с передовой присылают видео с приветственными словами", - добавил министр.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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донбасс, общество
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Общество
Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс
Глава МИД Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс, хочет поговорить с сотрудниками
представительств МИД в Луганске и Донецке.
"Я туда собираюсь. В Луганске и Донецке открыты представительства МИД России. В Запорожской и Херсонской областях они будут созданы чуть позже. Хочу съездить туда и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чем они нуждаются", - сказал Лавров в эксклюзивном интервью для телеканала СоловьевLive, кадры были показаны в эфире телеканала "Россия - 1" и на платформе "Смотрим".
"МИД России, загранучреждения, подразделения, ГлавУпДК при МИД России оказывают гуманитарную помощь. Считаю, это правильно. Получаем обратную связь. Ребята с передовой присылают видео с приветственными словами", - добавил министр.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине