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Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 14.03.2024 (обновлено: 21:15 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/lavrov-1933061103.html
Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс
Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс - РИА Новости, 14.03.2024
Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс, хочет поговорить с сотрудниками представительств МИД в Луганске и Донецке. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T21:06
2024-03-14T21:15
специальная военная операция на украине
донбасс
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс, хочет поговорить с сотрудниками представительств МИД в Луганске и Донецке."Я туда собираюсь. В Луганске и Донецке открыты представительства МИД России. В Запорожской и Херсонской областях они будут созданы чуть позже. Хочу съездить туда и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чем они нуждаются", - сказал Лавров в эксклюзивном интервью для телеканала СоловьевLive, кадры были показаны в эфире телеканала "Россия - 1" и на платформе "Смотрим"."МИД России, загранучреждения, подразделения, ГлавУпДК при МИД России оказывают гуманитарную помощь. Считаю, это правильно. Получаем обратную связь. Ребята с передовой присылают видео с приветственными словами", - добавил министр.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донбасс, общество
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Общество
Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс

Глава МИД Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс, хочет поговорить с сотрудниками представительств МИД в Луганске и Донецке.
"Я туда собираюсь. В Луганске и Донецке открыты представительства МИД России. В Запорожской и Херсонской областях они будут созданы чуть позже. Хочу съездить туда и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чем они нуждаются", - сказал Лавров в эксклюзивном интервью для телеканала СоловьевLive, кадры были показаны в эфире телеканала "Россия - 1" и на платформе "Смотрим".
"МИД России, загранучреждения, подразделения, ГлавУпДК при МИД России оказывают гуманитарную помощь. Считаю, это правильно. Получаем обратную связь. Ребята с передовой присылают видео с приветственными словами", - добавил министр.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассОбщество
 
 
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