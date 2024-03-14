https://ria.ru/20240314/kriminal-1932760318.html

"Это не первый случай". Что сделала с пермской школьницей толпа подростков

"Это не первый случай". Что сделала с пермской школьницей толпа подростков - РИА Новости, 14.03.2024

"Это не первый случай". Что сделала с пермской школьницей толпа подростков

Повалили на землю и пинали ногами — пермские следователи разбираются в жестоком избиении в конце февраля 15-летней девочки в Березниках. Пока по уголовному делу РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T08:00

2024-03-14T08:00

2024-03-14T08:04

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Повалили на землю и пинали ногами — пермские следователи разбираются в жестоком избиении в конце февраля 15-летней девочки в Березниках. Пока по уголовному делу проходит лишь один человек. О том, жертвой каких еще преступлений стала потерпевшая, — в материале РИА Новости."Бей эту чесотку"В начале марта в пермских пабликах в соцсетях появился почти трехминутный ролик о хладнокровном избиении подростка.Заплаканную девочку в белом пуховике и белой шапке держит за воротник ее старшая знакомая и что-то угрожающе говорит. Мужской голос за кадром унизительно называет школьницу "чесоткой", требует, чтобы ее наказали, причем как можно жестче. "Подруга" наносит несколько ударов, девочка падает, ее бьют ногами. "Ты встретиться со мной хотела, — произносит зачинщица драки (Влада, как обращается к ней оператор). — Так что ты лежишь? За базар отвечать надо".Пострадавшая просит прощения, уверяет, что "больше так не будет", умоляет прекратить избиение. Однако толпу — на кадрах мелькают и другие подростки, хотя, наносят они удары или нет, не видно — это лишь раззадоривает. "Запинывай ее еще сильней, сильней, — продолжает голос за кадром. — Она за дело получает, это наркоманка".Кто-то предупреждает, что прохожие вызовут полицию. Оператор на это самоуверенно заявляет, что он "все разрулит". Девочка по-прежнему на земле, обидчица несколько раз плюет в ее сторону, наносит еще пару ударов — и видеозапись обрывается.Как выяснилось, это произошло 24 февраля на улице Юбилейной. Потерпевшая, по словам местных, — 15-летняя Дарья (имя несовершеннолетней изменено). Ее обидчица — 18-летняя Влада, а "голос за кадром" — 20-летний Виктор."К моей дочери пришла в гости подруга и выманила ее погулять, — прокомментировала ролик в соцсетях мать пострадавшей. — Там ее и избили, а также забрали телефон и заложили в ломбард. Главарь шайки сам отправил дочери эту запись".Кто именно выложил скандальный ролик в интернет, пока непонятно.Бывшая девушкаВозбудили уголовное дело по статье "Побои". По версии СК, подозреваемая избила подростка "из хулиганских побуждений". Ее задержали, однако отправили под стражу или избрали более мягкую меру пресечения — не уточняется.Родные и знакомые Даши, получившей множественные травмы головы и туловища, требуют ужесточить статью. Некоторые перешли от слов к делу и, пока полицейские устанавливали обстоятельства конфликта, самостоятельно отыскали автора ролика. Новую видеозапись — с извинениями — опубликовали в Сети спустя два дня."Прошу прощения у всего города, такой ситуации больше не повторится, — говорит молодой человек. — Я все понял и осознал, что был неправ".Далее он называет себя "чесоткой, фуфлыжником и обманщиком" (с нецензурным словом), объясняя, что занял у кого-то денег и не вернул в положенный срок."Этот парень, как и его подруга Влада, детдомовцы, — объясняет одноклассник потерпевшей Евгений. — Он недавно освободился из колонии. Дашу же избили ни за что. Якобы она какое-то время встречалась с Виктором и заявила, что успела от него забеременеть. Но это, конечно, неправда".Большая семьяПострадавшая — из неблагополучной семьи, утверждают знакомые. Тоже побывала в детдоме."Моя дочь раньше училась с Дашей в одном классе, — рассказывает бывший сосед семьи Глеб. — У них в квартире часто устраивали шумные пьянки. Девочке мать давно разрешает и пить, и курить. Я не раз видел ее в обществе взрослых парней. Говорят, подсела на наркотики".Семья многодетная, мать частично лишена родительских прав, отмечает другой знакомый. Кроме того, у нее были серьезные проблемы с законом. На сайте городского суда есть два приговора: первый — за разбой, второй — за нападение на полицейского, который пришел проверить условия содержания детей."Мать была пьяна, а трое малолетних детей находились без присмотра и нуждались в медицинской помощи, о чем полицейский сообщил в соответствующий орган для их госпитализации, — указано в решении суда. — Недовольная законными требованиями и действиями сотрудника женщина умышленно ударила его кулаком по лицу и дважды пнула ногой".За это ее приговорили к году колонии. За разбой дали четыре. После того как из-за видеоролика возник широкий общественный резонанс, многодетная мать закрыла страницу в ВК. До этого она сообщила местным журналистам, что несколько человек из компании на видео год назад изнасиловали Дашу.По словам источника в правоохранительных органах, ряд уголовных дел действительно расследуют, однако речь идет не о статье 131 УК России "Изнасилование", а о статье 134 "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное совершеннолетним".То есть половой акт был по обоюдному согласию. Впрочем, это тоже нарушение закона, за которое полагается до четырех лет лишения свободы.Обидчица школьницы, если ее вину докажут в суде, может отправиться за решетку на два года. Однако не исключено, что к делу добавят фигурантов и обвинения — в СК продолжают разбираться в том, что случилось.

https://ria.ru/20240306/proisshestvie-1931199795.html

https://ria.ru/20231124/kriminal-1911369602.html

https://ria.ru/20230918/kriminal-1896556900.html

россия

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)