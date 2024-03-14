https://ria.ru/20240314/kasatkina-1933047623.html

Путин выразил соболезнования родным и близким балерины Касаткиной

Путин выразил соболезнования родным и близким балерины Касаткиной - РИА Новости, 14.03.2024

Путин выразил соболезнования родным и близким балерины Касаткиной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной балерины Наталии Касаткиной, отметив, что она была настоящей звездой, выдающимся... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:43

2024-03-14T19:43

2024-03-14T19:43

культура

россия

наталия касаткина

владимир путин

новости культуры

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной балерины Наталии Касаткиной, отметив, что она была настоящей звездой, выдающимся хореографом и увлеченным любимым делом человеком, сохранившим великие традиции русского балета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Народная артистка РСФСР, худрук московского Театра классического балета Касаткина умерла на 90-м году жизни в среду поздно вечером. "Наталия Касаткина была настоящей звездой, выдающимся хореографом, педагогом и наставником. Ярким, увлечённым любимым делом человеком. Насыщенный профессиональный путь, вся её жизнь крепкими, нерушимыми узами были связаны с творчеством, сбережением и развитием великих традиций русского балета", - говорится в сообщении. Путин отметил, что добрая память о Касаткиной навсегда сохранится в сердцах ее близках и коллег, а также всех ценителей высокого искусства.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, наталия касаткина, владимир путин, новости культуры