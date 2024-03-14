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Путин выразил соболезнования родным и близким балерины Касаткиной - РИА Новости, 14.03.2024
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Культура
 
19:43 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/kasatkina-1933047623.html
Путин выразил соболезнования родным и близким балерины Касаткиной
Путин выразил соболезнования родным и близким балерины Касаткиной - РИА Новости, 14.03.2024
Путин выразил соболезнования родным и близким балерины Касаткиной
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной балерины Наталии Касаткиной, отметив, что она была настоящей звездой, выдающимся... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:43
2024-03-14T19:43
культура
россия
наталия касаткина
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной балерины Наталии Касаткиной, отметив, что она была настоящей звездой, выдающимся хореографом и увлеченным любимым делом человеком, сохранившим великие традиции русского балета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Народная артистка РСФСР, худрук московского Театра классического балета Касаткина умерла на 90-м году жизни в среду поздно вечером. "Наталия Касаткина была настоящей звездой, выдающимся хореографом, педагогом и наставником. Ярким, увлечённым любимым делом человеком. Насыщенный профессиональный путь, вся её жизнь крепкими, нерушимыми узами были связаны с творчеством, сбережением и развитием великих традиций русского балета", - говорится в сообщении. Путин отметил, что добрая память о Касаткиной навсегда сохранится в сердцах ее близках и коллег, а также всех ценителей высокого искусства.
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россия, наталия касаткина, владимир путин, новости культуры
Культура, Россия, Наталия Касаткина, Владимир Путин, Новости культуры
Путин выразил соболезнования родным и близким балерины Касаткиной

Путин: Наталия Касаткина была настоящей звездой и выдающимся хореографом

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкНародная артистка России, балетмейстер, руководитель Театра классического балета Наталия Касаткина
Народная артистка России, балетмейстер, руководитель Театра классического балета Наталия Касаткина - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Народная артистка России, балетмейстер, руководитель Театра классического балета Наталия Касаткина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной балерины Наталии Касаткиной, отметив, что она была настоящей звездой, выдающимся хореографом и увлеченным любимым делом человеком, сохранившим великие традиции русского балета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Народная артистка РСФСР, худрук московского Театра классического балета Касаткина умерла на 90-м году жизни в среду поздно вечером.
"Наталия Касаткина была настоящей звездой, выдающимся хореографом, педагогом и наставником. Ярким, увлечённым любимым делом человеком. Насыщенный профессиональный путь, вся её жизнь крепкими, нерушимыми узами были связаны с творчеством, сбережением и развитием великих традиций русского балета", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что добрая память о Касаткиной навсегда сохранится в сердцах ее близках и коллег, а также всех ценителей высокого искусства.
 
КультураРоссияНаталия КасаткинаВладимир ПутинНовости культуры
 
 
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