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Украине предложено капитулировать - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:18 14.03.2024 (обновлено: 16:42 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
Украине предложено капитулировать
Украине предложено капитулировать - РИА Новости, 14.03.2024
Украине предложено капитулировать
Наши западные противники растянулись в парадоксальном шпагате. С одной стороны, они толкают украинцев с нами воевать, обеспечивая их деньгами, оружием и даже... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:18
2024-03-14T16:42
дмитрий медведев
оон
нато
украина
россия
киев
аналитика
специальная военная операция на украине
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Наши западные противники растянулись в парадоксальном шпагате. С одной стороны, они толкают украинцев с нами воевать, обеспечивая их деньгами, оружием и даже личным составом войск НАТО, изображающим из себя чевэкашников и наемников. С другой — требуют от России выходить на мирные переговоры.Причем ладно мы проигрывали бы. Но российская армия ежедневно продвигается вперед, Киев открыто признает, что ему некем воевать. У еще оставшихся вэсэушников альтернатива либо погибнуть на фронте, либо сдаться в плен. Немудрено, что они все чаще выбирают второе.Лучше всего о панике в рядах противника свидетельствует раскол в рядах НАТО: половина альянса во главе с Францией, Британией и Польшей мечтает об интервенции на Украину, вторая половина оттаскивает их от этого гибельного предприятия. Победы всегда сплачивают, только перспектива неминуемого поражения способна так расколоть союзников.То есть у России все прекрасно — и на фронте, и в тылу. Экономический рост налицо — спасибо санкциям. Политическая стабильность — дай бог каждому, народ сплочен и совершенно не настроен "майданить". В таком формате можно воевать не то что годами — десятилетиями, что вполне в традициях нашей великой империи: тот же Кавказ мы завоевывали почти полвека, англичане и французы ворчали, конечно, но не совались.Так зачем нам вообще мирные переговоры? Разве что спасти от окончательного уничтожения альтернативно одаренную нацию, решившую зачем-то в едином порыве самоубиться о русскую армию. Украинцы, конечно, нам не чужие, но эта гуманитарная миссия возможна только после окончательной капитуляции киевского режима.С подобным гуманитарным предложением выступил только что заместитель председателя Совета национальной безопасности Дмитрий Медведев. В телеграм-канале он написал свою формулу мира, альтернативную той, с которой носится гетман Зеленский.Предложения Медведева отличает истинный гуманизм. В случае принятия его формулы множество украинцев сохранят свою жизнь, на разоренных войной территориях начнется мирное строительство, экономика заколосится, бегунки вернутся домой и вообще все будет хорошо.Естественно, первым пунктом формулы мира Медведева идет требование полной и безоговорочной капитуляции Украины. Это просто отражает ситуацию на фронте: бывшая УССР и так потеряла больше 20 процентов своих территорий, потеря остальных — дело времени. Своевременная капитуляция позволит сохранить большое число человеческих жизней.После этого "бывшая Украина", как называет ее Медведев, должна быть демилитаризована с полным запретом на создание любых военизированных формирований.Второй пункт требует принудительной денацификации киевского режима и всех органов власти "бывшей Украины".Дальше ООН должна признать утрату "бывшей Украиной" международной субъектности. Территория не может вступать ни в какие военные альянсы без согласия России.После этого все конституционные органы "бывшей Украины" подают в отставку и проводятся выборы во временный парламент. Первым же решением парламента становится выплата масштабных репараций России, компенсации должны получить все граждане нашей страны, чьи родственники были ранены или погибли в ходе СВО.Затем временный парламент официально признает всю территорию "бывшей Украины" территорией Российской Федерации — и самораспускается. ООН утверждает акт о воссоединении "бывшей Украины" и России. Занавес.В формуле мира Медведева всего семь пунктов, она ясная, логичная и проистекает из реального положения вещей, что называется, "на земле". Да, два года назад Москва была согласна на гораздо более щадящие условия, что и было зафиксировано в Стамбуле. Однако времена изменились, поезд ушел, линия фронта сдвигается все ближе к Киеву. Наверное, надо было "более лучше" воевать.Итак, карты выложены на стол. Перед нами — и перед мировым сообществом — две формулы мира. Предложение Зеленского состоит в том, что Россия должны отдать Крым, ДНР, ЛНР и восстановить территориальную целостность Украины в границах 1991 года. Еще мы должны вывести войска, много платить и часто каяться.Президент Путин назвал формулу Зеленского "хотелками после применения психотропных средств". Нет сомнения, что инициатива Дмитрия Медведева вызовет негодование в бывшей УССР. Казалось бы, подходы Москвы и Киева диаметрально противоположны. Как говорится, все вопросы мы решили, кроме земельного — кто кого закопает.Однако один пункт в этих формулах мира — причем самый главный — совпадает почти буквально. Зеленский хочет себе Украину в границах 1991-го. Медведев требует полного воссоединения Украины и России. Но ведь практически весь 1991 год, вплоть до декабря, РСФСР и УССР и были частями одной страны под названием СССР.Так что никаких противоречий. Даем Зеленскому то, что он хочет, и забираем Украину себе.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932966942.html
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Виктория Никифорова
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дмитрий медведев, оон, нато, украина, россия, киев, аналитика
Дмитрий Медведев, ООН, НАТО, Украина, Россия, Киев, Аналитика, Специальная военная операция на Украине

Украине предложено капитулировать

© AFP 2024 / OZAN KOSEПрезидент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AFP 2024 / OZAN KOSE
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Наши западные противники растянулись в парадоксальном шпагате. С одной стороны, они толкают украинцев с нами воевать, обеспечивая их деньгами, оружием и даже личным составом войск НАТО, изображающим из себя чевэкашников и наемников. С другой — требуют от России выходить на мирные переговоры.
Причем ладно мы проигрывали бы. Но российская армия ежедневно продвигается вперед, Киев открыто признает, что ему некем воевать. У еще оставшихся вэсэушников альтернатива либо погибнуть на фронте, либо сдаться в плен. Немудрено, что они все чаще выбирают второе.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
ВСУ в ужасе. СМИ раскрыли, что Россия сделала на фронте
Вчера, 14:46
Лучше всего о панике в рядах противника свидетельствует раскол в рядах НАТО: половина альянса во главе с Францией, Британией и Польшей мечтает об интервенции на Украину, вторая половина оттаскивает их от этого гибельного предприятия. Победы всегда сплачивают, только перспектива неминуемого поражения способна так расколоть союзников.
То есть у России все прекрасно — и на фронте, и в тылу. Экономический рост налицо — спасибо санкциям. Политическая стабильность — дай бог каждому, народ сплочен и совершенно не настроен "майданить". В таком формате можно воевать не то что годами — десятилетиями, что вполне в традициях нашей великой империи: тот же Кавказ мы завоевывали почти полвека, англичане и французы ворчали, конечно, но не совались.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
"Город пал". Украинцы забили тревогу из-за маневра России, пишут СМИ
Вчера, 15:10
Так зачем нам вообще мирные переговоры? Разве что спасти от окончательного уничтожения альтернативно одаренную нацию, решившую зачем-то в едином порыве самоубиться о русскую армию. Украинцы, конечно, нам не чужие, но эта гуманитарная миссия возможна только после окончательной капитуляции киевского режима.
С подобным гуманитарным предложением выступил только что заместитель председателя Совета национальной безопасности Дмитрий Медведев. В телеграм-канале он написал свою формулу мира, альтернативную той, с которой носится гетман Зеленский.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Медведев предложил российскую формулу мира по Украине
Вчера, 11:57
Предложения Медведева отличает истинный гуманизм. В случае принятия его формулы множество украинцев сохранят свою жизнь, на разоренных войной территориях начнется мирное строительство, экономика заколосится, бегунки вернутся домой и вообще все будет хорошо.
Естественно, первым пунктом формулы мира Медведева идет требование полной и безоговорочной капитуляции Украины. Это просто отражает ситуацию на фронте: бывшая УССР и так потеряла больше 20 процентов своих территорий, потеря остальных — дело времени. Своевременная капитуляция позволит сохранить большое число человеческих жизней.
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
В Германии сделали неожиданное заявление об украинских территориях
Вчера, 13:20
После этого "бывшая Украина", как называет ее Медведев, должна быть демилитаризована с полным запретом на создание любых военизированных формирований.
Второй пункт требует принудительной денацификации киевского режима и всех органов власти "бывшей Украины".
Дальше ООН должна признать утрату "бывшей Украиной" международной субъектности. Территория не может вступать ни в какие военные альянсы без согласия России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
"У нас проблема": на Украине сделали шокирующее заявление о территориях
13 марта, 15:25
После этого все конституционные органы "бывшей Украины" подают в отставку и проводятся выборы во временный парламент. Первым же решением парламента становится выплата масштабных репараций России, компенсации должны получить все граждане нашей страны, чьи родственники были ранены или погибли в ходе СВО.
Затем временный парламент официально признает всю территорию "бывшей Украины" территорией Российской Федерации — и самораспускается. ООН утверждает акт о воссоединении "бывшей Украины" и России. Занавес.
В формуле мира Медведева всего семь пунктов, она ясная, логичная и проистекает из реального положения вещей, что называется, "на земле". Да, два года назад Москва была согласна на гораздо более щадящие условия, что и было зафиксировано в Стамбуле. Однако времена изменились, поезд ушел, линия фронта сдвигается все ближе к Киеву. Наверное, надо было "более лучше" воевать.
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Бундестаг отклонил проект резолюции о поставках ракет Taurus Украине
Вчера, 14:36
Итак, карты выложены на стол. Перед нами — и перед мировым сообществом — две формулы мира. Предложение Зеленского состоит в том, что Россия должны отдать Крым, ДНР, ЛНР и восстановить территориальную целостность Украины в границах 1991 года. Еще мы должны вывести войска, много платить и часто каяться.
Президент Путин назвал формулу Зеленского "хотелками после применения психотропных средств". Нет сомнения, что инициатива Дмитрия Медведева вызовет негодование в бывшей УССР. Казалось бы, подходы Москвы и Киева диаметрально противоположны. Как говорится, все вопросы мы решили, кроме земельного — кто кого закопает.
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
На Украине допустили участие России в саммите по "формуле мира" Зеленского
25 февраля, 15:48
Однако один пункт в этих формулах мира — причем самый главный — совпадает почти буквально. Зеленский хочет себе Украину в границах 1991-го. Медведев требует полного воссоединения Украины и России. Но ведь практически весь 1991 год, вплоть до декабря, РСФСР и УССР и были частями одной страны под названием СССР.
Так что никаких противоречий. Даем Зеленскому то, что он хочет, и забираем Украину себе.
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевООННАТОУкраинаРоссияКиевАналитика
 
 
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