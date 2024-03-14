https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

Украине предложено капитулировать

Украине предложено капитулировать - РИА Новости, 14.03.2024

Украине предложено капитулировать

Наши западные противники растянулись в парадоксальном шпагате. С одной стороны, они толкают украинцев с нами воевать, обеспечивая их деньгами, оружием и даже... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:18

2024-03-14T16:18

2024-03-14T16:42

дмитрий медведев

оон

нато

украина

россия

киев

аналитика

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932985138_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_131412274dbb780821b8e2b6e0ceb82e.jpg

Наши западные противники растянулись в парадоксальном шпагате. С одной стороны, они толкают украинцев с нами воевать, обеспечивая их деньгами, оружием и даже личным составом войск НАТО, изображающим из себя чевэкашников и наемников. С другой — требуют от России выходить на мирные переговоры.Причем ладно мы проигрывали бы. Но российская армия ежедневно продвигается вперед, Киев открыто признает, что ему некем воевать. У еще оставшихся вэсэушников альтернатива либо погибнуть на фронте, либо сдаться в плен. Немудрено, что они все чаще выбирают второе.Лучше всего о панике в рядах противника свидетельствует раскол в рядах НАТО: половина альянса во главе с Францией, Британией и Польшей мечтает об интервенции на Украину, вторая половина оттаскивает их от этого гибельного предприятия. Победы всегда сплачивают, только перспектива неминуемого поражения способна так расколоть союзников.То есть у России все прекрасно — и на фронте, и в тылу. Экономический рост налицо — спасибо санкциям. Политическая стабильность — дай бог каждому, народ сплочен и совершенно не настроен "майданить". В таком формате можно воевать не то что годами — десятилетиями, что вполне в традициях нашей великой империи: тот же Кавказ мы завоевывали почти полвека, англичане и французы ворчали, конечно, но не совались.Так зачем нам вообще мирные переговоры? Разве что спасти от окончательного уничтожения альтернативно одаренную нацию, решившую зачем-то в едином порыве самоубиться о русскую армию. Украинцы, конечно, нам не чужие, но эта гуманитарная миссия возможна только после окончательной капитуляции киевского режима.С подобным гуманитарным предложением выступил только что заместитель председателя Совета национальной безопасности Дмитрий Медведев. В телеграм-канале он написал свою формулу мира, альтернативную той, с которой носится гетман Зеленский.Предложения Медведева отличает истинный гуманизм. В случае принятия его формулы множество украинцев сохранят свою жизнь, на разоренных войной территориях начнется мирное строительство, экономика заколосится, бегунки вернутся домой и вообще все будет хорошо.Естественно, первым пунктом формулы мира Медведева идет требование полной и безоговорочной капитуляции Украины. Это просто отражает ситуацию на фронте: бывшая УССР и так потеряла больше 20 процентов своих территорий, потеря остальных — дело времени. Своевременная капитуляция позволит сохранить большое число человеческих жизней.После этого "бывшая Украина", как называет ее Медведев, должна быть демилитаризована с полным запретом на создание любых военизированных формирований.Второй пункт требует принудительной денацификации киевского режима и всех органов власти "бывшей Украины".Дальше ООН должна признать утрату "бывшей Украиной" международной субъектности. Территория не может вступать ни в какие военные альянсы без согласия России.После этого все конституционные органы "бывшей Украины" подают в отставку и проводятся выборы во временный парламент. Первым же решением парламента становится выплата масштабных репараций России, компенсации должны получить все граждане нашей страны, чьи родственники были ранены или погибли в ходе СВО.Затем временный парламент официально признает всю территорию "бывшей Украины" территорией Российской Федерации — и самораспускается. ООН утверждает акт о воссоединении "бывшей Украины" и России. Занавес.В формуле мира Медведева всего семь пунктов, она ясная, логичная и проистекает из реального положения вещей, что называется, "на земле". Да, два года назад Москва была согласна на гораздо более щадящие условия, что и было зафиксировано в Стамбуле. Однако времена изменились, поезд ушел, линия фронта сдвигается все ближе к Киеву. Наверное, надо было "более лучше" воевать.Итак, карты выложены на стол. Перед нами — и перед мировым сообществом — две формулы мира. Предложение Зеленского состоит в том, что Россия должны отдать Крым, ДНР, ЛНР и восстановить территориальную целостность Украины в границах 1991 года. Еще мы должны вывести войска, много платить и часто каяться.Президент Путин назвал формулу Зеленского "хотелками после применения психотропных средств". Нет сомнения, что инициатива Дмитрия Медведева вызовет негодование в бывшей УССР. Казалось бы, подходы Москвы и Киева диаметрально противоположны. Как говорится, все вопросы мы решили, кроме земельного — кто кого закопает.Однако один пункт в этих формулах мира — причем самый главный — совпадает почти буквально. Зеленский хочет себе Украину в границах 1991-го. Медведев требует полного воссоединения Украины и России. Но ведь практически весь 1991 год, вплоть до декабря, РСФСР и УССР и были частями одной страны под названием СССР.Так что никаких противоречий. Даем Зеленскому то, что он хочет, и забираем Украину себе.

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932966942.html

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932971197.html

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932912019.html

https://ria.ru/20240314/vsu-1932939700.html

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932754513.html

https://ria.ru/20240314/taurus-1932963759.html

https://ria.ru/20240225/sammit-1929391836.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

дмитрий медведев, оон, нато, украина, россия, киев, аналитика