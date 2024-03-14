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Красноярская полиция проверит видео, где подросток издевается над бабушкой - РИА Новости, 14.03.2024
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12:11 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/izdevatelstvo-1932916317.html
Красноярская полиция проверит видео, где подросток издевается над бабушкой
Красноярская полиция проверит видео, где подросток издевается над бабушкой - РИА Новости, 14.03.2024
Красноярская полиция проверит видео, где подросток издевается над бабушкой
Полиция начала проверку инцидента с издевательствами 11-летнего подростка над 90-летней бабушкой в селе Большой Сереж Красноярского края, сообщает краевой главк РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:11
2024-03-14T12:11
происшествия
красноярский край
лига безопасного интернета
екатерина мизулина
россия
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КРАСНОЯРСК, 14 мар - РИА Новости. Полиция начала проверку инцидента с издевательствами 11-летнего подростка над 90-летней бабушкой в селе Большой Сереж Красноярского края, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. По данным главка, инцидент произошел в конце февраля. На появившихся в Сети видео подросток оскорбляет пожилую женщину, смеется, показывает ей "козы". В ответ та просит его прекратить и уйти, показывает на ссадины на лице. "В ходе мониторинга сети интернет было выявлено видео, опубликованное в одном из Telegram-каналов, на котором запечатлено крайне грубое и недопустимое поведение подростка в отношении пожилой женщины... Информация о происшествии в установленном порядке зарегистрирована в дежурной части полиции", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, полиция установила личность подроста, который проживает вместе с бабушкой 1933 года рождения, а также матерью и её сожителем. В настоящее время полицейские работают с семьей, выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что ранее подросток на учете в органах внутренних дел не состоял. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина у себя в Telegram-канале опубликовала пост, где рассказала о присылаемых ей видео с инцидентом и пообещала обратиться в полицию. "Многие сегодня присылают ужасные видео, на которых мальчик избивает собственную бабушку и выставляет это в свои соцсети. Очень грустно на это смотреть. Мы обратимся в МВД России с просьбой провести проверку", - написала Мизулина.
https://ria.ru/20231225/pensionery-1917513205.html
https://ria.ru/20230731/pansionat-1886650048.html
https://ria.ru/20240311/parikmakherskaya-1932278962.html
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происшествия, красноярский край, лига безопасного интернета, екатерина мизулина, россия
Происшествия, Красноярский край, Лига безопасного интернета, Екатерина Мизулина, Россия
Красноярская полиция проверит видео, где подросток издевается над бабушкой

Красноярская полиция проверяет видео с издевательствами над 90-летней женщиной

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 мар - РИА Новости. Полиция начала проверку инцидента с издевательствами 11-летнего подростка над 90-летней бабушкой в селе Большой Сереж Красноярского края, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале.
По данным главка, инцидент произошел в конце февраля.
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На появившихся в Сети видео подросток оскорбляет пожилую женщину, смеется, показывает ей "козы". В ответ та просит его прекратить и уйти, показывает на ссадины на лице.
"В ходе мониторинга сети интернет было выявлено видео, опубликованное в одном из Telegram-каналов, на котором запечатлено крайне грубое и недопустимое поведение подростка в отношении пожилой женщины... Информация о происшествии в установленном порядке зарегистрирована в дежурной части полиции", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, полиция установила личность подроста, который проживает вместе с бабушкой 1933 года рождения, а также матерью и её сожителем. В настоящее время полицейские работают с семьей, выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что ранее подросток на учете в органах внутренних дел не состоял.
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"Многие сегодня присылают ужасные видео, на которых мальчик избивает собственную бабушку и выставляет это в свои соцсети. Очень грустно на это смотреть. Мы обратимся в МВД России с просьбой провести проверку", - написала Мизулина.
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