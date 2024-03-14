https://ria.ru/20240314/gruzoviki-1932879882.html

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков с Украины на пяти КПП

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков с Украины на пяти КПП - РИА Новости, 14.03.2024

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков с Украины на пяти КПП

Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на пяти пунктов пропуска на границе с Украиной, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:34

2024-03-14T10:34

2024-03-14T12:24

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евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

украинское зерно

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на пяти пунктов пропуска на границе с Украиной, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона. "Если в сторону Украины они еще пропускают какое-то количество грузовых транспортных средств, то на всех этих направлениях сейчас вообще не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши", — сказал он. Польские фермеры с 9 февраля проводят общенациональные акции протеста. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.Основные требования протестующих: прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. В сентябре 2023 года Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в приграничные страны ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. В ответ власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина пожаловалась на это в ВТО, а три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.

https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), украинское зерно