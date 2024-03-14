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Польские фермеры заблокировали движение грузовиков с Украины на пяти КПП - РИА Новости, 14.03.2024
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10:34 14.03.2024 (обновлено: 12:24 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/gruzoviki-1932879882.html
Польские фермеры заблокировали движение грузовиков с Украины на пяти КПП
Польские фермеры заблокировали движение грузовиков с Украины на пяти КПП - РИА Новости, 14.03.2024
Польские фермеры заблокировали движение грузовиков с Украины на пяти КПП
Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на пяти пунктов пропуска на границе с Украиной, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:34
2024-03-14T12:24
в мире
украина
польша
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
украинское зерно
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на пяти пунктов пропуска на границе с Украиной, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона. "Если в сторону Украины они еще пропускают какое-то количество грузовых транспортных средств, то на всех этих направлениях сейчас вообще не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши", — сказал он. Польские фермеры с 9 февраля проводят общенациональные акции протеста. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.Основные требования протестующих: прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. В сентябре 2023 года Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в приграничные страны ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. В ответ власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина пожаловалась на это в ВТО, а три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.
https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
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в мире, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), украинское зерно
В мире, Украина, Польша, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), украинское зерно
Польские фермеры заблокировали движение грузовиков с Украины на пяти КПП

Погранслужба Украины: польские фермеры блокируют движение грузовиков на 5 КПП

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста
Польские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на пяти пунктов пропуска на границе с Украиной, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"Если в сторону Украины они еще пропускают какое-то количество грузовых транспортных средств, то на всех этих направлениях сейчас вообще не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши", — сказал он.
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Польские фермеры с 9 февраля проводят общенациональные акции протеста. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.
Основные требования протестующих: прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. В сентябре 2023 года Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в приграничные страны ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. В ответ власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина пожаловалась на это в ВТО, а три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.
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