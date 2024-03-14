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МГИК разработал регламент действий на случай внешнего вмешательства в ДЭГ - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:55 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/golosovanie-1932984786.html
МГИК разработал регламент действий на случай внешнего вмешательства в ДЭГ
МГИК разработал регламент действий на случай внешнего вмешательства в ДЭГ - РИА Новости, 14.03.2024
МГИК разработал регламент действий на случай внешнего вмешательства в ДЭГ
Мосгоризбирком разработал регламент действий избирательных комиссий на случай внешнего вмешательства в работу системы электронного голосования на выборах... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:55
2024-03-14T15:55
выборы президента россии — 2024
политика
технологии
дмитрий реут
мосгоризбирком
москва
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мосгоризбирком разработал регламент действий избирательных комиссий на случай внешнего вмешательства в работу системы электронного голосования на выборах президента РФ, сообщил заместитель председателя Дмитрий Реут. "С учетом текущей международной ситуации предусмотрены регламенты даже на те случаи, когда какие-либо внешние события смогут повлиять на работу системы онлайн-голосования или терминалов на участках... Если система временно приостановит работу, все участки готовы к голосованию при помощи бумажных бюллетеней", - сказал Реут, чьи слова приводятся в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами. Он также отметил, что на этот случай подготовлено необходимое для всех избирателей количество бюллетеней. На всех участках установлены ящики для голосования. Все члены УИК готовы перейти на голосование "бумагой", а при возобновлении работы системы электронного голосования все голоса сразу поступят в блокчейн и возможность попытки повторного голосования будет исключена. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, технологии, дмитрий реут , мосгоризбирком, москва, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Технологии, Дмитрий Реут , Мосгоризбирком, Москва, Выборы президента РФ
МГИК разработал регламент действий на случай внешнего вмешательства в ДЭГ

Реут: МГИК разработал регламент действий УИК при внешнем вмешательстве в ДЭГ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНосители для разделенного ключа расшифрования, который используется в московской системе ДЭГ на выборах президента РФ
Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в московской системе ДЭГ на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в московской системе ДЭГ на выборах президента РФ
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мосгоризбирком разработал регламент действий избирательных комиссий на случай внешнего вмешательства в работу системы электронного голосования на выборах президента РФ, сообщил заместитель председателя Дмитрий Реут.
"С учетом текущей международной ситуации предусмотрены регламенты даже на те случаи, когда какие-либо внешние события смогут повлиять на работу системы онлайн-голосования или терминалов на участках... Если система временно приостановит работу, все участки готовы к голосованию при помощи бумажных бюллетеней", - сказал Реут, чьи слова приводятся в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря 2023, 14:42
Инфографика
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
Он также отметил, что на этот случай подготовлено необходимое для всех избирателей количество бюллетеней. На всех участках установлены ящики для голосования. Все члены УИК готовы перейти на голосование "бумагой", а при возобновлении работы системы электронного голосования все голоса сразу поступят в блокчейн и возможность попытки повторного голосования будет исключена.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаТехнологииДмитрий РеутМосгоризбиркомМоскваВыборы президента РФ
 
 
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