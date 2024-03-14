https://ria.ru/20240314/golosovanie-1932984786.html

МГИК разработал регламент действий на случай внешнего вмешательства в ДЭГ

МГИК разработал регламент действий на случай внешнего вмешательства в ДЭГ - РИА Новости, 14.03.2024

МГИК разработал регламент действий на случай внешнего вмешательства в ДЭГ

Мосгоризбирком разработал регламент действий избирательных комиссий на случай внешнего вмешательства в работу системы электронного голосования на выборах... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:55

2024-03-14T15:55

2024-03-14T15:55

выборы президента россии — 2024

политика

технологии

дмитрий реут

мосгоризбирком

москва

выборы президента рф

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мосгоризбирком разработал регламент действий избирательных комиссий на случай внешнего вмешательства в работу системы электронного голосования на выборах президента РФ, сообщил заместитель председателя Дмитрий Реут. "С учетом текущей международной ситуации предусмотрены регламенты даже на те случаи, когда какие-либо внешние события смогут повлиять на работу системы онлайн-голосования или терминалов на участках... Если система временно приостановит работу, все участки готовы к голосованию при помощи бумажных бюллетеней", - сказал Реут, чьи слова приводятся в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами. Он также отметил, что на этот случай подготовлено необходимое для всех избирателей количество бюллетеней. На всех участках установлены ящики для голосования. Все члены УИК готовы перейти на голосование "бумагой", а при возобновлении работы системы электронного голосования все голоса сразу поступят в блокчейн и возможность попытки повторного голосования будет исключена. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, технологии, дмитрий реут , мосгоризбирком, москва, выборы президента рф