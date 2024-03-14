https://ria.ru/20240314/gelendzhik-1932999104.html
Обучающую программу для самозанятых проведут в Геленджике
Обучающую программу для самозанятых проведут в Геленджике - РИА Новости, 14.03.2024
Обучающую программу для самозанятых проведут в Геленджике
Обучающая программа "Мой бизнес-лагерь" пройдет в Геленджике с 24 по 27 марта для 100 участников в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство",... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:39
2024-03-14T16:39
2024-03-14T16:39
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Обучающая программа "Мой бизнес-лагерь" пройдет в Геленджике с 24 по 27 марта для 100 участников в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба губернатора и администрации Краснодарского края. Как рассказал глава департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев, на территории региона в настоящий момент зарегистрированы свыше 477 тысяч самозанятых. "Рост продолжается благодаря комфортному бизнес-климату. Мы наращиваем и совершенствуем меры поддержки для самозанятых жителей",- цитирует пресс-служба Воробьева. В этом году "Мой бизнес-лагерь" представляет собой четырехдневную обучающую программу от 14 спикеров - ведущих экспертов и успешных предпринимателей. Участники узнают, как самозанятому сделать SMM-стратегию, повысить продажи, привлечь клиентов по каналу GEO. Также научатся отличаться от конкурентов, продвигать собственные услуги и вести деловую переписку. В программу входит проживание и референс-визит на производственное предприятие. В рамках программы самозанятым также расскажут об актуальных инструментах государственной поддержки, финансовых и нефинансовых услугах и консультациях, которые им доступны. "Научим создавать имиджевые клипы о деятельности, продвигать продукцию в соцсетях и на маркетплейсах, применять эмоциональный интеллект в бизнесе", – приводит пресс-служба слова исполнительного директора Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елены Пистуновой. Участвовать в мероприятии могут физлица, применяющие специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход. Они должны быть зарегистрированы и/или вести деятельность на территории Краснодарского края не менее двух месяцев. Подать заявку на участие можно до 18 марта.
https://ria.ru/20240314/cheki-1932953282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, краснодарский край, геленджик, самозанятые
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Краснодарский край, Геленджик, самозанятые
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Обучающая программа "Мой бизнес-лагерь" пройдет в Геленджике с 24 по 27 марта для 100 участников в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба губернатора и администрации Краснодарского края.
Как рассказал глава департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев, на территории региона в настоящий момент зарегистрированы свыше 477 тысяч самозанятых.
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"Рост продолжается благодаря комфортному бизнес-климату. Мы наращиваем и совершенствуем меры поддержки для самозанятых жителей",- цитирует пресс-служба Воробьева.
В этом году "Мой бизнес-лагерь" представляет собой четырехдневную обучающую программу от 14 спикеров - ведущих экспертов и успешных предпринимателей. Участники узнают, как самозанятому сделать SMM-стратегию, повысить продажи, привлечь клиентов по каналу GEO. Также научатся отличаться от конкурентов, продвигать собственные услуги и вести деловую переписку. В программу входит проживание и референс-визит на производственное предприятие.
В рамках программы самозанятым
также расскажут об актуальных инструментах государственной поддержки, финансовых и нефинансовых услугах и консультациях, которые им доступны.
"Научим создавать имиджевые клипы о деятельности, продвигать продукцию в соцсетях и на маркетплейсах, применять эмоциональный интеллект в бизнесе", – приводит пресс-служба слова исполнительного директора Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елены Пистуновой.
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Участвовать в мероприятии могут физлица, применяющие специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход. Они должны быть зарегистрированы и/или вести деятельность на территории Краснодарского края не менее двух месяцев.
Подать заявку на участие можно до 18 марта.