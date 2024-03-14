Новые союзники России готовы ответить Западу на Украине, заявили во Франции
Экс-премьер Франции: союзники РФ ответят Западу на ввод войск НАТО на Украину
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Если НАТО отправит войска на Украину, то союзники России нанесут удар по Западу, заявил экс-премьер Франции Доминик де Вильпен в эфире телеканала LCI.
"Если мы отправим войска на Украину мы не можем быть уверены — а не вступят ли в конфликт другие страны на стороне России? Не будут ли нам противостоять африканские, азиатские и ближневосточные истребители?" — сказал он.
"Если мы отправим войска на Украину мы не можем быть уверены — а не вступят ли в конфликт другие страны на стороне России? Не будут ли нам противостоять африканские, азиатские и ближневосточные истребители?" — сказал он.
По его мнению, сюда же можно отнести Глобальный Юг, у которого давние счеты с Западом.
Доминик де Вильпен добавил, что Москва не осталась один на один со своими соперниками.
"Будь Россия изолирована — мы бы это видели. Я думаю, что мы на самом деле более изолированы, чем Россия", — отметил экс-премьер Франции.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости Путин отметил, что если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам.
В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Доминик де Вильпен добавил, что Москва не осталась один на один со своими соперниками.
"Будь Россия изолирована — мы бы это видели. Я думаю, что мы на самом деле более изолированы, чем Россия", — отметил экс-премьер Франции.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости Путин отметил, что если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам.
В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
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