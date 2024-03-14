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Французский сенат поддержал соглашение о безопасности с Украиной - РИА Новости, 14.03.2024
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00:07 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/frantsiya-1932835817.html
Французский сенат поддержал соглашение о безопасности с Украиной
Французский сенат поддержал соглашение о безопасности с Украиной - РИА Новости, 14.03.2024
Французский сенат поддержал соглашение о безопасности с Украиной
Верхняя палата французского парламента в среду проголосовала в поддержку двустороннего соглашения о безопасности между Парижем и Киевом. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T00:07
2024-03-14T00:07
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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Верхняя палата французского парламента в среду проголосовала в поддержку двустороннего соглашения о безопасности между Парижем и Киевом. Большинством голосов сенаторы одобрили подписанный в феврале документ: 293 парламентария проголосовали за одобрение двустороннего соглашения с Украиной, 22 против него. Трансляция заседания велась на официальном сайте сената. Накануне документ также был одобрен Нацсобранием, нижней палатой французского парламента, несмотря на то, что фракции левых и коммунистов проголосовали против соглашения, а крайне правая партия "Национальное объединение" воздержалась. В феврале Франция подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет, которое, в том числе, подразумевает выделение Киеву 3 миллиардов евро военной помощи в 2024 году. В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон организовал в Париже конференцию по помощи Украине, в которой участвовали почти все страны ЕС. После нее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html
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в мире, украина, эммануэль макрон, евросоюз, нато, париж, франция
В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Евросоюз, НАТО, Париж, Франция
Французский сенат поддержал соглашение о безопасности с Украиной

Французский сенат поддержал двустороннее соглашение о безопасности с Украиной

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСенат Франции
Сенат Франции - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Сенат Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Верхняя палата французского парламента в среду проголосовала в поддержку двустороннего соглашения о безопасности между Парижем и Киевом.
Большинством голосов сенаторы одобрили подписанный в феврале документ: 293 парламентария проголосовали за одобрение двустороннего соглашения с Украиной, 22 против него. Трансляция заседания велась на официальном сайте сената.
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Накануне документ также был одобрен Нацсобранием, нижней палатой французского парламента, несмотря на то, что фракции левых и коммунистов проголосовали против соглашения, а крайне правая партия "Национальное объединение" воздержалась.
В феврале Франция подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет, которое, в том числе, подразумевает выделение Киеву 3 миллиардов евро военной помощи в 2024 году.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон организовал в Париже конференцию по помощи Украине, в которой участвовали почти все страны ЕС. После нее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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