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"Зашел в сад, куда его не звали": Боррель не согласился с папой римским - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 14.03.2024 (обновлено: 13:30 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/frantsisk-1932941451.html
"Зашел в сад, куда его не звали": Боррель не согласился с папой римским
"Зашел в сад, куда его не звали": Боррель не согласился с папой римским - РИА Новости, 14.03.2024
"Зашел в сад, куда его не звали": Боррель не согласился с папой римским
Призвав к переговорам по Украине и прекращению огня, папа Римский Франциск "зашел в сад, в который его никто не звал", заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:29
2024-03-14T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
ватикан
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МАДРИД, 14 мар - РИА Новости. Призвав к переговорам по Украине и прекращению огня, папа Римский Франциск "зашел в сад, в который его никто не звал", заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE. "Его Святейшество, папа вошел в сад, в который его никто не звал... Но призвать Украину сдаться - это нечто большее, чем пожелание мира. Я считаю, что сейчас не тот момент, когда нужно предлагать Украине сдаться. Напротив, это момент, когда нужно продолжать помогать", - сказал он. Боррель уже не первый раз обращается к аналогиям с садом в своих выступлениях. Выступая в 2022 году на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге, Боррель высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала те высказывания расистской риторикой. Кроме того, в сентябре прошлого года Боррель сравнил ЕС с травоядным животным в мире хищников в интервью британской газете The Guardian. Ранее швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где он заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что папа Римский Франциск, говоря "о смелости поднять белый флаг и вести переговоры", имел в виду путь к прекращению боевых действий и дипломатии. По данным МИД, на Украине ожидали от папы Римского не таких призывов, а "сигналов в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил". Папа Франциск ранее обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта. В мае он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон.
https://ria.ru/20240313/vatikan-1932558936.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932357842.html
https://ria.ru/20240310/kuleba-1932178398.html
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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, ватикан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Ватикан
"Зашел в сад, куда его не звали": Боррель не согласился с папой римским

Боррель: с призывами по Украине папа Франциск зашел в сад, куда его не звали

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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МАДРИД, 14 мар - РИА Новости. Призвав к переговорам по Украине и прекращению огня, папа Римский Франциск "зашел в сад, в который его никто не звал", заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE.
"Его Святейшество, папа вошел в сад, в который его никто не звал... Но призвать Украину сдаться - это нечто большее, чем пожелание мира. Я считаю, что сейчас не тот момент, когда нужно предлагать Украине сдаться. Напротив, это момент, когда нужно продолжать помогать", - сказал он.
Папа Римский Франциск с группой монахинь в Зале аудиенций Павла VI. 2021 год - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
"Неслыханно и стыдно". Ватикан задел Зеленского за живое
13 марта, 09:00
Боррель уже не первый раз обращается к аналогиям с садом в своих выступлениях. Выступая в 2022 году на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге, Боррель высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала те высказывания расистской риторикой.
Кроме того, в сентябре прошлого года Боррель сравнил ЕС с травоядным животным в мире хищников в интервью британской газете The Guardian.
Папа римский Франциск во время полуденной молитвы Angelus в Ватикане - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Киеву нанесли страшное оскорбление
12 марта, 08:00
Ранее швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где он заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что папа Римский Франциск, говоря "о смелости поднять белый флаг и вести переговоры", имел в виду путь к прекращению боевых действий и дипломатии.
По данным МИД, на Украине ожидали от папы Римского не таких призывов, а "сигналов в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил".
Папа Франциск ранее обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта. В мае он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Кулеба по-хамски ответил папе римскому на призыв поднять белый флаг
10 марта, 19:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзВатикан
 
 
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