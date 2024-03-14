https://ria.ru/20240314/frantsisk-1932941451.html

"Зашел в сад, куда его не звали": Боррель не согласился с папой римским

"Зашел в сад, куда его не звали": Боррель не согласился с папой римским - РИА Новости, 14.03.2024

"Зашел в сад, куда его не звали": Боррель не согласился с папой римским

Призвав к переговорам по Украине и прекращению огня, папа Римский Франциск "зашел в сад, в который его никто не звал", заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:29

2024-03-14T13:29

2024-03-14T13:30

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МАДРИД, 14 мар - РИА Новости. Призвав к переговорам по Украине и прекращению огня, папа Римский Франциск "зашел в сад, в который его никто не звал", заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE. "Его Святейшество, папа вошел в сад, в который его никто не звал... Но призвать Украину сдаться - это нечто большее, чем пожелание мира. Я считаю, что сейчас не тот момент, когда нужно предлагать Украине сдаться. Напротив, это момент, когда нужно продолжать помогать", - сказал он. Боррель уже не первый раз обращается к аналогиям с садом в своих выступлениях. Выступая в 2022 году на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге, Боррель высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала те высказывания расистской риторикой. Кроме того, в сентябре прошлого года Боррель сравнил ЕС с травоядным животным в мире хищников в интервью британской газете The Guardian. Ранее швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где он заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что папа Римский Франциск, говоря "о смелости поднять белый флаг и вести переговоры", имел в виду путь к прекращению боевых действий и дипломатии. По данным МИД, на Украине ожидали от папы Римского не таких призывов, а "сигналов в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил". Папа Франциск ранее обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта. В мае он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон.

https://ria.ru/20240313/vatikan-1932558936.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932357842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, ватикан