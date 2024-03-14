"Зашел в сад, куда его не звали": Боррель не согласился с папой римским
Боррель: с призывами по Украине папа Франциск зашел в сад, куда его не звали
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
МАДРИД, 14 мар - РИА Новости. Призвав к переговорам по Украине и прекращению огня, папа Римский Франциск "зашел в сад, в который его никто не звал", заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE.
"Его Святейшество, папа вошел в сад, в который его никто не звал... Но призвать Украину сдаться - это нечто большее, чем пожелание мира. Я считаю, что сейчас не тот момент, когда нужно предлагать Украине сдаться. Напротив, это момент, когда нужно продолжать помогать", - сказал он.
Боррель уже не первый раз обращается к аналогиям с садом в своих выступлениях. Выступая в 2022 году на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге, Боррель высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала те высказывания расистской риторикой.
Кроме того, в сентябре прошлого года Боррель сравнил ЕС с травоядным животным в мире хищников в интервью британской газете The Guardian.
Ранее швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где он заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что папа Римский Франциск, говоря "о смелости поднять белый флаг и вести переговоры", имел в виду путь к прекращению боевых действий и дипломатии.
По данным МИД, на Украине ожидали от папы Римского не таких призывов, а "сигналов в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил".
Папа Франциск ранее обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта. В мае он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон.