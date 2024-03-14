ВЭБ рассматривает участие в финансировании ВСМ "Москва – Санкт-Петербург"
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на ВЭФ
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ.РФ работает в команде проекта первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, рассматривает участие в финансировании, сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.
"ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" — уникальный проект: несмотря на существенную стоимость, он потребует сравнительно небольшого объема государственной поддержки. Интерес частных инвесторов обусловлен в том числе прогнозируемым показателям рентабельности проекта. ВЭБ.РФ работает в команде проекта, рассматривает участие в финансировании. Его структура предполагает разные источники, в том числи фондирование в формате концессии", - приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Цехомского.
Он отметил, что ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" обеспечит социальные и экономические эффекты, в частности – высвободит мощности Октябрьской железной дороги для транспортировки грузов в северо-западном направлении.
Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи участвовал в мероприятии, посвященном старту реализации проекта. В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что уже собран инвестиционный пул на 1,5 триллиона рублей. "Практически все механизмы финансирования готовы, и мы готовы начать финансирование строительства совместно с ВЭБ по механизму Фабрики проектного финансирования завода уже. И дальше, конечно, уже строительство железнодорожного пути", - отметил Греф.