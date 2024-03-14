https://ria.ru/20240314/finansirovanie-1933043738.html

ВЭБ рассматривает участие в финансировании ВСМ "Москва – Санкт-Петербург"

ВЭБ рассматривает участие в финансировании ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" - РИА Новости, 14.03.2024

ВЭБ рассматривает участие в финансировании ВСМ "Москва – Санкт-Петербург"

Госкорпорация ВЭБ.РФ работает в команде проекта первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, рассматривает... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:28

2024-03-14T19:28

2024-03-14T19:28

россия

москва

санкт-петербург

николай цехомский

герман греф

владимир путин

октябрьская железная дорога

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ.РФ работает в команде проекта первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, рассматривает участие в финансировании, сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский. "ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" — уникальный проект: несмотря на существенную стоимость, он потребует сравнительно небольшого объема государственной поддержки. Интерес частных инвесторов обусловлен в том числе прогнозируемым показателям рентабельности проекта. ВЭБ.РФ работает в команде проекта, рассматривает участие в финансировании. Его структура предполагает разные источники, в том числи фондирование в формате концессии", - приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Цехомского. Он отметил, что ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" обеспечит социальные и экономические эффекты, в частности – высвободит мощности Октябрьской железной дороги для транспортировки грузов в северо-западном направлении. Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи участвовал в мероприятии, посвященном старту реализации проекта. В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что уже собран инвестиционный пул на 1,5 триллиона рублей. "Практически все механизмы финансирования готовы, и мы готовы начать финансирование строительства совместно с ВЭБ по механизму Фабрики проектного финансирования завода уже. И дальше, конечно, уже строительство железнодорожного пути", - отметил Греф.

https://ria.ru/20240313/investirovanie-1932775210.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, москва, санкт-петербург, николай цехомский, герман греф, владимир путин, октябрьская железная дорога, вэб.рф (вэб)