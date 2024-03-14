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ВЭБ рассматривает участие в финансировании ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" - РИА Новости, 14.03.2024
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19:28 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/finansirovanie-1933043738.html
ВЭБ рассматривает участие в финансировании ВСМ "Москва – Санкт-Петербург"
ВЭБ рассматривает участие в финансировании ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" - РИА Новости, 14.03.2024
ВЭБ рассматривает участие в финансировании ВСМ "Москва – Санкт-Петербург"
Госкорпорация ВЭБ.РФ работает в команде проекта первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, рассматривает... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:28
2024-03-14T19:28
россия
москва
санкт-петербург
николай цехомский
герман греф
владимир путин
октябрьская железная дорога
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ.РФ работает в команде проекта первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, рассматривает участие в финансировании, сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский. "ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" — уникальный проект: несмотря на существенную стоимость, он потребует сравнительно небольшого объема государственной поддержки. Интерес частных инвесторов обусловлен в том числе прогнозируемым показателям рентабельности проекта. ВЭБ.РФ работает в команде проекта, рассматривает участие в финансировании. Его структура предполагает разные источники, в том числи фондирование в формате концессии", - приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Цехомского. Он отметил, что ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" обеспечит социальные и экономические эффекты, в частности – высвободит мощности Октябрьской железной дороги для транспортировки грузов в северо-западном направлении. Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи участвовал в мероприятии, посвященном старту реализации проекта. В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что уже собран инвестиционный пул на 1,5 триллиона рублей. "Практически все механизмы финансирования готовы, и мы готовы начать финансирование строительства совместно с ВЭБ по механизму Фабрики проектного финансирования завода уже. И дальше, конечно, уже строительство железнодорожного пути", - отметил Греф.
https://ria.ru/20240313/investirovanie-1932775210.html
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россия, москва, санкт-петербург, николай цехомский, герман греф, владимир путин, октябрьская железная дорога, вэб.рф (вэб)
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Николай Цехомский, Герман Греф, Владимир Путин, Октябрьская железная дорога, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

ВЭБ рассматривает участие в финансировании ВСМ "Москва – Санкт-Петербург"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на ВЭФ
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ на ВЭФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ.РФ работает в команде проекта первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, рассматривает участие в финансировании, сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.
"ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" — уникальный проект: несмотря на существенную стоимость, он потребует сравнительно небольшого объема государственной поддержки. Интерес частных инвесторов обусловлен в том числе прогнозируемым показателям рентабельности проекта. ВЭБ.РФ работает в команде проекта, рассматривает участие в финансировании. Его структура предполагает разные источники, в том числи фондирование в формате концессии", - приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Цехомского.
Он отметил, что ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" обеспечит социальные и экономические эффекты, в частности – высвободит мощности Октябрьской железной дороги для транспортировки грузов в северо-западном направлении.
Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи участвовал в мероприятии, посвященном старту реализации проекта. В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что уже собран инвестиционный пул на 1,5 триллиона рублей. "Практически все механизмы финансирования готовы, и мы готовы начать финансирование строительства совместно с ВЭБ по механизму Фабрики проектного финансирования завода уже. И дальше, конечно, уже строительство железнодорожного пути", - отметил Греф.
Новая скоростная трасса Джубга-Сочи - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
ВЭБ.РФ анализирует возможность инвестирования в проект трассы "Сочи-Джубга"
13 марта, 16:53
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургНиколай ЦехомскийГерман ГрефВладимир ПутинОктябрьская железная дорогаВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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