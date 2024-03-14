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На Алтае завели три дела на мать, оставившую детей замерзать на Новый год - РИА Новости, 14.03.2024
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19:18 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/dela-1933042370.html
На Алтае завели три дела на мать, оставившую детей замерзать на Новый год
На Алтае завели три дела на мать, оставившую детей замерзать на Новый год - РИА Новости, 14.03.2024
На Алтае завели три дела на мать, оставившую детей замерзать на Новый год
Три уголовных дела возбудили в Республике Алтай в отношении матери, оставившей маленьких детей замерзать на Новый год, в результате чего младенец погиб,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:18
2024-03-14T19:18
происшествия
россия
республика алтай
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БАРНАУЛ, 14 мар - РИА Новости. Три уголовных дела возбудили в Республике Алтай в отношении матери, оставившей маленьких детей замерзать на Новый год, в результате чего младенец погиб, сообщили в СУСК по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней женщины, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии…) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего…)"...Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что у женщины было двое сыновей - четырехмесячный и двухлетний. Следствием установлено, что она как минимум дважды оставляла их на несколько дней в запертом и неотапливаемом доме без присмотра, еды и воды, случилось это и на Новый год. Причем, выяснилось, что во время "новогоднего" отъезда младший сын был уже мертв. Его тело обнаружил родственник отца, пришедший навестить семью. Он же и спас замерзающего старшего мальчика. Позже ребенка изъяли из семьи и передали родственникам. "Следствие по уголовному делу по факту причинения смерти по неосторожности новорожденному ребенку обвиняемой продолжается. Уголовное дело находится на контроле председателя СК России. Свою вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемая признала", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах региона, дело выделено в отдельное производство, так как до сих пор не установлено, по какой причине малыш скончался. "В целях установления причины смерти ребенка назначено производство сложной комиссионной судебной медицинской экспертизы", - объяснил источник.
https://ria.ru/20240306/petarda-1931577588.html
https://ria.ru/20240302/rebenok-1930777289.html
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происшествия, россия, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Алтай, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае завели три дела на мать, оставившую детей замерзать на Новый год

СК: на Алтае завели три дела на мать, оставившую детей замерзать на Новый год

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 14 мар - РИА Новости. Три уголовных дела возбудили в Республике Алтай в отношении матери, оставившей маленьких детей замерзать на Новый год, в результате чего младенец погиб, сообщили в СУСК по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней женщины, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии…) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего…)"...Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что у женщины было двое сыновей - четырехмесячный и двухлетний. Следствием установлено, что она как минимум дважды оставляла их на несколько дней в запертом и неотапливаемом доме без присмотра, еды и воды, случилось это и на Новый год. Причем, выяснилось, что во время "новогоднего" отъезда младший сын был уже мертв. Его тело обнаружил родственник отца, пришедший навестить семью. Он же и спас замерзающего старшего мальчика. Позже ребенка изъяли из семьи и передали родственникам.
"Следствие по уголовному делу по факту причинения смерти по неосторожности новорожденному ребенку обвиняемой продолжается. Уголовное дело находится на контроле председателя СК России. Свою вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемая признала", - говорится в сообщении.
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Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах региона, дело выделено в отдельное производство, так как до сих пор не установлено, по какой причине малыш скончался.
"В целях установления причины смерти ребенка назначено производство сложной комиссионной судебной медицинской экспертизы", - объяснил источник.
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