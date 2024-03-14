На Алтае завели три дела на мать, оставившую детей замерзать на Новый год
СК: на Алтае завели три дела на мать, оставившую детей замерзать на Новый год
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
БАРНАУЛ, 14 мар - РИА Новости. Три уголовных дела возбудили в Республике Алтай в отношении матери, оставившей маленьких детей замерзать на Новый год, в результате чего младенец погиб, сообщили в СУСК по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней женщины, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии…) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего…)"...Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что у женщины было двое сыновей - четырехмесячный и двухлетний. Следствием установлено, что она как минимум дважды оставляла их на несколько дней в запертом и неотапливаемом доме без присмотра, еды и воды, случилось это и на Новый год. Причем, выяснилось, что во время "новогоднего" отъезда младший сын был уже мертв. Его тело обнаружил родственник отца, пришедший навестить семью. Он же и спас замерзающего старшего мальчика. Позже ребенка изъяли из семьи и передали родственникам.
"Следствие по уголовному делу по факту причинения смерти по неосторожности новорожденному ребенку обвиняемой продолжается. Уголовное дело находится на контроле председателя СК России. Свою вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемая признала", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах региона, дело выделено в отдельное производство, так как до сих пор не установлено, по какой причине малыш скончался.
"В целях установления причины смерти ребенка назначено производство сложной комиссионной судебной медицинской экспертизы", - объяснил источник.