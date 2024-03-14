https://ria.ru/20240314/dela-1933042370.html

На Алтае завели три дела на мать, оставившую детей замерзать на Новый год

На Алтае завели три дела на мать, оставившую детей замерзать на Новый год - РИА Новости, 14.03.2024

На Алтае завели три дела на мать, оставившую детей замерзать на Новый год

Три уголовных дела возбудили в Республике Алтай в отношении матери, оставившей маленьких детей замерзать на Новый год, в результате чего младенец погиб,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:18

2024-03-14T19:18

2024-03-14T19:18

происшествия

россия

республика алтай

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 14 мар - РИА Новости. Три уголовных дела возбудили в Республике Алтай в отношении матери, оставившей маленьких детей замерзать на Новый год, в результате чего младенец погиб, сообщили в СУСК по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней женщины, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии…) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего…)"...Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что у женщины было двое сыновей - четырехмесячный и двухлетний. Следствием установлено, что она как минимум дважды оставляла их на несколько дней в запертом и неотапливаемом доме без присмотра, еды и воды, случилось это и на Новый год. Причем, выяснилось, что во время "новогоднего" отъезда младший сын был уже мертв. Его тело обнаружил родственник отца, пришедший навестить семью. Он же и спас замерзающего старшего мальчика. Позже ребенка изъяли из семьи и передали родственникам. "Следствие по уголовному делу по факту причинения смерти по неосторожности новорожденному ребенку обвиняемой продолжается. Уголовное дело находится на контроле председателя СК России. Свою вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемая признала", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах региона, дело выделено в отдельное производство, так как до сих пор не установлено, по какой причине малыш скончался. "В целях установления причины смерти ребенка назначено производство сложной комиссионной судебной медицинской экспертизы", - объяснил источник.

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https://ria.ru/20240302/rebenok-1930777289.html

https://ria.ru/20240226/rebenok-1929487336.html

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происшествия, россия, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф)