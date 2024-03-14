https://ria.ru/20240314/arktika-1932878327.html

Эксперт рассказал, для чего США нужна Арктика

Эксперт рассказал, для чего США нужна Арктика - РИА Новости, 14.03.2024

Эксперт рассказал, для чего США нужна Арктика

Вашингтон стремится к военному освоению арктического региона для того, чтобы получить возможность размещать там в том числе тактическое ядерное оружие,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:30

2024-03-14T10:30

2024-03-14T10:33

россия

сша

арктика

в мире

нато

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894787583_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ab94984d743e6259ddd64aabaa6527ef.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вашингтон стремится к военному освоению арктического региона для того, чтобы получить возможность размещать там в том числе тактическое ядерное оружие, способное угрожать интересам России, заявил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. Ранее издание Business Insider сообщало, что США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе. По его данным, США стали вновь вкладывать ресурсы в создание сил, способных вести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которого было бы достаточно для сдерживания конфликтов. "Американцы к этому уже идут. Они добились вступления Финляндии, Швеции в НАТО. А это открывает возможности для размещения там (в арктическом регионе) тактического ядерного оружия, которое будет угрожать интересам России в Арктике", - сказал Бартош в беседе с агентством, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что подобное оружие может быть размещено на подводных лодках и кораблях, способных плавать в арктических условиях. "Именно поэтому Россия заблаговременно приняла целый комплекс мер по укреплению своего военного присутствия в Арктике, чтобы не допустить такого положения дел", - подчеркнул эксперт. По его словам, причин интереса Вашингтона к арктическому региону несколько. "Во-первых, это огромные залежи нефти и газа, других полезных ископаемых на дне арктических морей. Во-вторых, США стремятся сохранить возможность контроля над Северным морским путем. Это кратчайший путь из Азии в Европу. В-третьих, США добиваются свободы мореплавания в северных морях для того, чтобы иметь возможность размещать там корабли-носители крылатых ракет, что позволит им простреливать территорию России", - отметил Бартош. Ранее телеканал телеканал NBC News со ссылкой на одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence Эрика Левеска сообщал, что Россия, вероятно, опережает США в освоении Арктики на десять лет и больше.

https://ria.ru/20240107/voyna-1920001224.html

https://ria.ru/20231228/karta-1918593914.html

россия

сша

арктика

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, арктика, в мире, нато, китай