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Эксперт рассказал, для чего США нужна Арктика - РИА Новости, 14.03.2024
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10:30 14.03.2024 (обновлено: 10:33 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/arktika-1932878327.html
Эксперт рассказал, для чего США нужна Арктика
Эксперт рассказал, для чего США нужна Арктика - РИА Новости, 14.03.2024
Эксперт рассказал, для чего США нужна Арктика
Вашингтон стремится к военному освоению арктического региона для того, чтобы получить возможность размещать там в том числе тактическое ядерное оружие,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:30
2024-03-14T10:33
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арктика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вашингтон стремится к военному освоению арктического региона для того, чтобы получить возможность размещать там в том числе тактическое ядерное оружие, способное угрожать интересам России, заявил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. Ранее издание Business Insider сообщало, что США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе. По его данным, США стали вновь вкладывать ресурсы в создание сил, способных вести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которого было бы достаточно для сдерживания конфликтов. "Американцы к этому уже идут. Они добились вступления Финляндии, Швеции в НАТО. А это открывает возможности для размещения там (в арктическом регионе) тактического ядерного оружия, которое будет угрожать интересам России в Арктике", - сказал Бартош в беседе с агентством, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что подобное оружие может быть размещено на подводных лодках и кораблях, способных плавать в арктических условиях. "Именно поэтому Россия заблаговременно приняла целый комплекс мер по укреплению своего военного присутствия в Арктике, чтобы не допустить такого положения дел", - подчеркнул эксперт. По его словам, причин интереса Вашингтона к арктическому региону несколько. "Во-первых, это огромные залежи нефти и газа, других полезных ископаемых на дне арктических морей. Во-вторых, США стремятся сохранить возможность контроля над Северным морским путем. Это кратчайший путь из Азии в Европу. В-третьих, США добиваются свободы мореплавания в северных морях для того, чтобы иметь возможность размещать там корабли-носители крылатых ракет, что позволит им простреливать территорию России", - отметил Бартош. Ранее телеканал телеканал NBC News со ссылкой на одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence Эрика Левеска сообщал, что Россия, вероятно, опережает США в освоении Арктики на десять лет и больше.
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россия, сша, арктика, в мире, нато, китай
Россия, США, Арктика, В мире, НАТО, Китай
Эксперт рассказал, для чего США нужна Арктика

Эксперт Бартош: США нужна Арктика для размещения там ЯО, способного угрожать РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОстров архипелага Шпицберген
Остров архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Остров архипелага Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вашингтон стремится к военному освоению арктического региона для того, чтобы получить возможность размещать там в том числе тактическое ядерное оружие, способное угрожать интересам России, заявил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
Ранее издание Business Insider сообщало, что США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе. По его данным, США стали вновь вкладывать ресурсы в создание сил, способных вести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которого было бы достаточно для сдерживания конфликтов.
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"Американцы к этому уже идут. Они добились вступления Финляндии, Швеции в НАТО. А это открывает возможности для размещения там (в арктическом регионе) тактического ядерного оружия, которое будет угрожать интересам России в Арктике", - сказал Бартош в беседе с агентством, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что подобное оружие может быть размещено на подводных лодках и кораблях, способных плавать в арктических условиях. "Именно поэтому Россия заблаговременно приняла целый комплекс мер по укреплению своего военного присутствия в Арктике, чтобы не допустить такого положения дел", - подчеркнул эксперт.
По его словам, причин интереса Вашингтона к арктическому региону несколько. "Во-первых, это огромные залежи нефти и газа, других полезных ископаемых на дне арктических морей. Во-вторых, США стремятся сохранить возможность контроля над Северным морским путем. Это кратчайший путь из Азии в Европу. В-третьих, США добиваются свободы мореплавания в северных морях для того, чтобы иметь возможность размещать там корабли-носители крылатых ракет, что позволит им простреливать территорию России", - отметил Бартош.
Ранее телеканал телеканал NBC News со ссылкой на одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence Эрика Левеска сообщал, что Россия, вероятно, опережает США в освоении Арктики на десять лет и больше.
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