Эксперт рассказал, для чего США нужна Арктика
Эксперт Бартош: США нужна Арктика для размещения там ЯО, способного угрожать РФ
Остров архипелага Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вашингтон стремится к военному освоению арктического региона для того, чтобы получить возможность размещать там в том числе тактическое ядерное оружие, способное угрожать интересам России, заявил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
Ранее издание Business Insider сообщало, что США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе. По его данным, США стали вновь вкладывать ресурсы в создание сил, способных вести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которого было бы достаточно для сдерживания конфликтов.
"Американцы к этому уже идут. Они добились вступления Финляндии, Швеции в НАТО. А это открывает возможности для размещения там (в арктическом регионе) тактического ядерного оружия, которое будет угрожать интересам России в Арктике", - сказал Бартош в беседе с агентством, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что подобное оружие может быть размещено на подводных лодках и кораблях, способных плавать в арктических условиях. "Именно поэтому Россия заблаговременно приняла целый комплекс мер по укреплению своего военного присутствия в Арктике, чтобы не допустить такого положения дел", - подчеркнул эксперт.
По его словам, причин интереса Вашингтона к арктическому региону несколько. "Во-первых, это огромные залежи нефти и газа, других полезных ископаемых на дне арктических морей. Во-вторых, США стремятся сохранить возможность контроля над Северным морским путем. Это кратчайший путь из Азии в Европу. В-третьих, США добиваются свободы мореплавания в северных морях для того, чтобы иметь возможность размещать там корабли-носители крылатых ракет, что позволит им простреливать территорию России", - отметил Бартош.
Ранее телеканал телеканал NBC News со ссылкой на одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence Эрика Левеска сообщал, что Россия, вероятно, опережает США в освоении Арктики на десять лет и больше.