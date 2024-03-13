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За шесть лет в Нижегородской области построено 9,5 млн кв м жилья - РИА Новости, 13.03.2024
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Нижегородская область
 
11:28 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/zhile-1932681763.html
За шесть лет в Нижегородской области построено 9,5 млн кв м жилья
За шесть лет в Нижегородской области построено 9,5 млн кв м жилья - РИА Новости, 13.03.2024
За шесть лет в Нижегородской области построено 9,5 млн кв м жилья
Девять с половиной миллионов квадратных метров нового современного жилья построено в Нижегородской области за шесть лет, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:28
2024-03-13T11:28
нижегородская область
жилье
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар – РИА Новости. Девять с половиной миллионов квадратных метров нового современного жилья построено в Нижегородской области за шесть лет, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Мы не единожды побили исторические рекорды последних 20 лет по вводу современного комфортного жилья, в прошлом году даже превзошли собственные планы и прогнозы, и ввод оказался опять рекордным. За шесть лет в регионе появилось 9,5 миллиона квадратных метров современного комфортного жилья", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Отмечается, что в результате комплекса мер на одного человека в регионе приходится уже 30 квадратных метров жилья, что выше среднероссийского уровня. Почти 75% семей с детьми, по статистике, проживают в трехкомнатных квартирах или в индивидуальных жилых домах, где не менее трех жилых помещений. Еще три года назад этот показатель составлял 60%. "Конечно, это не повод останавливаться, нам нужен существенный рост в сфере улучшения жилищных условий. Мы ставим себе задачу выйти к 2030 году на обеспеченность 36 квадратных метров на человека. С применением механизма комплексного развития территорий (КРТ), который мы приняли для себя как базовый на ближайшие десятилетия, это вполне достижимо – в активной проработке свыше 30 площадок, рассчитанных на ввод почти семи миллионов квадратных метров нового жилья", - отметил Никитин. Глава региона подчеркнул, что КРТ – именно тот механизм, который может обеспечить создание качественной семейной инфраструктуры для проживания. "Мы стремимся к тому, чтобы каждая такая площадка была продумана с точки зрения обеспеченности современными детскими садами, школами, безопасными дворовыми пространствами", - добавил Никитин. В числе программ, качественно улучшающих жилищные условия нижегородцев, губернатор назвал и замену выработавших срок эксплуатации лифтов. Благодаря этой программе за два года вместо 7-8 лет в Нижегородской области будет заменено 2400 лифтов со сроком эксплуатации более 25 лет. Губернатор подчеркнул, что "настоял на том, чтобы замена лифтов производилась вместе с ремонтом всего подъезда и входных групп, а также с заменой домофонов с подключением к системе "Безопасный город".
https://ria.ru/20240312/podderzhka-1932570674.html
https://ria.ru/20240306/investitsii-1931470326.html
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жилье, глеб никитин
Нижегородская область, Жилье, Глеб Никитин

За шесть лет в Нижегородской области построено 9,5 млн кв м жилья

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар – РИА Новости. Девять с половиной миллионов квадратных метров нового современного жилья построено в Нижегородской области за шесть лет, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Мы не единожды побили исторические рекорды последних 20 лет по вводу современного комфортного жилья, в прошлом году даже превзошли собственные планы и прогнозы, и ввод оказался опять рекордным. За шесть лет в регионе появилось 9,5 миллиона квадратных метров современного комфортного жилья", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
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Отмечается, что в результате комплекса мер на одного человека в регионе приходится уже 30 квадратных метров жилья, что выше среднероссийского уровня. Почти 75% семей с детьми, по статистике, проживают в трехкомнатных квартирах или в индивидуальных жилых домах, где не менее трех жилых помещений. Еще три года назад этот показатель составлял 60%.
"Конечно, это не повод останавливаться, нам нужен существенный рост в сфере улучшения жилищных условий. Мы ставим себе задачу выйти к 2030 году на обеспеченность 36 квадратных метров на человека. С применением механизма комплексного развития территорий (КРТ), который мы приняли для себя как базовый на ближайшие десятилетия, это вполне достижимо – в активной проработке свыше 30 площадок, рассчитанных на ввод почти семи миллионов квадратных метров нового жилья", - отметил Никитин.
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Глава региона подчеркнул, что КРТ – именно тот механизм, который может обеспечить создание качественной семейной инфраструктуры для проживания. "Мы стремимся к тому, чтобы каждая такая площадка была продумана с точки зрения обеспеченности современными детскими садами, школами, безопасными дворовыми пространствами", - добавил Никитин.
В числе программ, качественно улучшающих жилищные условия нижегородцев, губернатор назвал и замену выработавших срок эксплуатации лифтов. Благодаря этой программе за два года вместо 7-8 лет в Нижегородской области будет заменено 2400 лифтов со сроком эксплуатации более 25 лет. Губернатор подчеркнул, что "настоял на том, чтобы замена лифтов производилась вместе с ремонтом всего подъезда и входных групп, а также с заменой домофонов с подключением к системе "Безопасный город".
 
Нижегородская областьЖильеГлеб Никитин
 
 
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