https://ria.ru/20240313/zhile-1932681763.html

За шесть лет в Нижегородской области построено 9,5 млн кв м жилья

За шесть лет в Нижегородской области построено 9,5 млн кв м жилья - РИА Новости, 13.03.2024

За шесть лет в Нижегородской области построено 9,5 млн кв м жилья

Девять с половиной миллионов квадратных метров нового современного жилья построено в Нижегородской области за шесть лет, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:28

2024-03-13T11:28

2024-03-13T11:28

нижегородская область

жилье

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар – РИА Новости. Девять с половиной миллионов квадратных метров нового современного жилья построено в Нижегородской области за шесть лет, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Мы не единожды побили исторические рекорды последних 20 лет по вводу современного комфортного жилья, в прошлом году даже превзошли собственные планы и прогнозы, и ввод оказался опять рекордным. За шесть лет в регионе появилось 9,5 миллиона квадратных метров современного комфортного жилья", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Отмечается, что в результате комплекса мер на одного человека в регионе приходится уже 30 квадратных метров жилья, что выше среднероссийского уровня. Почти 75% семей с детьми, по статистике, проживают в трехкомнатных квартирах или в индивидуальных жилых домах, где не менее трех жилых помещений. Еще три года назад этот показатель составлял 60%. "Конечно, это не повод останавливаться, нам нужен существенный рост в сфере улучшения жилищных условий. Мы ставим себе задачу выйти к 2030 году на обеспеченность 36 квадратных метров на человека. С применением механизма комплексного развития территорий (КРТ), который мы приняли для себя как базовый на ближайшие десятилетия, это вполне достижимо – в активной проработке свыше 30 площадок, рассчитанных на ввод почти семи миллионов квадратных метров нового жилья", - отметил Никитин. Глава региона подчеркнул, что КРТ – именно тот механизм, который может обеспечить создание качественной семейной инфраструктуры для проживания. "Мы стремимся к тому, чтобы каждая такая площадка была продумана с точки зрения обеспеченности современными детскими садами, школами, безопасными дворовыми пространствами", - добавил Никитин. В числе программ, качественно улучшающих жилищные условия нижегородцев, губернатор назвал и замену выработавших срок эксплуатации лифтов. Благодаря этой программе за два года вместо 7-8 лет в Нижегородской области будет заменено 2400 лифтов со сроком эксплуатации более 25 лет. Губернатор подчеркнул, что "настоял на том, чтобы замена лифтов производилась вместе с ремонтом всего подъезда и входных групп, а также с заменой домофонов с подключением к системе "Безопасный город".

https://ria.ru/20240312/podderzhka-1932570674.html

https://ria.ru/20240306/investitsii-1931470326.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, глеб никитин