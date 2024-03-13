Металлисты, "Октава", "Искра" и тайны археологов: в Тулу на выходные
Турпоток в Тульскую область последние три года превысил 1,5 миллиона
Сначала грозная крепость, защищавшая от набегов крымских татар, потом торгово-промышленный центр, теперь — третья музейная столица с модными лофтами и уютными променадами. Мало какому городу удавалось всегда так чувствовать дух времени. И наблюдать за постоянными трансформациями очень интересно. О том, как провести длинные выходные в Туле и окрестностях, — в материале РИА Новости.
Сердце города
История, достойная романа и характерная для родины Левши. Жил да был штабс-капитан Мосин, оружейный мастер, которого друзья за глаза называли сухарем. Ничего, кроме работы, его не интересовало. Пока не познакомился с племянницей писателя Ивана Тургенева, Варварой Арсеньевой: трогательной, меланхоличной, с большими грустными глазами. После пары прогулок по саду молодые люди поняли, что чувства взаимны. Но Варенька была замужем. Жили давно отдельно, но муж развода не давал. Вызовы на дуэль от Мосина не принимал — тот не был дворянином. В итоге, как “истинный аристократ", заломил за супругу непомерную по тем временам сумму — 50 тысяч рублей.
И Мосин эти деньги заработал — своим умом. Вот такие они, туляки. Теперь на главной улице города — Металлистов — стоит памятник романтику и изобретателю русской трехлинейной винтовки.
Нарядный, с богатыми купеческими домами “тульский Арбат” раньше назывался и Никольской, и Пятницкой. В 2017-м улицу капитально отремонтировали. Здесь много кафе, сувенирных лавок, музейный квартал с филиалами ГИМ, Ясной Поляны, Поленово.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУлица Металлистов, ранее называвшаяся Пятницкой, одна из старейших улиц Тулы, возникла в XVI веке вдоль дороги, ведущей к Пятницким воротам Тульского кремля, сейчас пешеходная
Улица Металлистов, ранее называвшаяся Пятницкой, одна из старейших улиц Тулы, возникла в XVI веке вдоль дороги, ведущей к Пятницким воротам Тульского кремля, сейчас пешеходная
Обязательно загляните в пространство "Археология" музея-заповедника "Куликово поле". Тут предлагают примерить доспехи и развести огонь, сплести рыболовную сеть, собрать по осколкам горшок.
Строительство квартала обещают завершить к 2025-му и открыть также филиалы еще трех федеральных музеев: Политехнического, Театрального имени Бахрушина и древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Тульскому кремлю в 2020-м исполнилось 500 лет. Стены — с такими же “ласточкиными хвостами”, как в Москве. Предполагают, что и строители те же — итальянцы.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДевушка катается на качелях на Казанской набережной в Туле.
Девушка катается на качелях на Казанской набережной в Туле.
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© радио SputnikСамый знаменитый кремль России, конечно же, московский. Но такими крепостями могут похвастаться и другие города нашей страны. Например, Тула. В этом году местному кремлю исполняется 500 лет.
Самый знаменитый кремль России, конечно же, московский. Но такими крепостями могут похвастаться и другие города нашей страны. Например, Тула. В этом году местному кремлю исполняется 500 лет.
© радио Sputnik
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© радио Sputnik
Музей "Тульский Кремль"
Музей "Тульский Кремль"
© радио Sputnik
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© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанк
Музей "Тульский Кремль" — памятник оборонного зодчества XVI века
Музей "Тульский Кремль" — памятник оборонного зодчества XVI века
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Девушка катается на качелях на Казанской набережной в Туле.
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Самый знаменитый кремль России, конечно же, московский. Но такими крепостями могут похвастаться и другие города нашей страны. Например, Тула. В этом году местному кремлю исполняется 500 лет.
© радио Sputnik
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Музей "Тульский Кремль"
© радио Sputnik
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Музей "Тульский Кремль" — памятник оборонного зодчества XVI века
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За 11-метровыми стенами в окружении девяти башен — два кафедральных собора, Свято-Успенский и Богоявленский, а также здание первой городской электростанции и торговые ряды.
Неподалеку — индустриальный кластер "Октава" в действующем заводе по производству микрофонов: кафе, школа подкастов, коворкинг, Музей станка. Другое любимое место хипстеров — арт-пространство "Искра", бывшее епархиальное училище.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПосетители одного из ресторанов, расположенных на территории городского пространства "Искра" в Туле
Посетители одного из ресторанов, расположенных на территории городского пространства "Искра" в Туле
Там закажите кофе (или что покрепче) и отправляйтесь гулять вдоль реки Упа. Доступ сюда почти полвека был закрыт, тут были склады Тульского оружейного завода, а недавно обустроили многоуровневую Казанскую набережную.
Пряники, свистульки и ружья
Первое письменное упоминание о тульском прянике относится 1685 году. Сегодня в городе более десятка фабрик, где его выпекают. В основном женщины, хотя в старину это дело доверяли только мужчинам. Рецепт хранили в тайне.
В городе настоящий культ этой медовой выпечки: с ней делают тыквенные супы, пиво, кофе… Закупаться стоит в фирменных магазинах фабрики "Старая Тула". Вам расскажут, как его печатают — то есть выбивают из деревянных дощечек специальной формы. Мастер-классы проводит фабрика "Медовые традиции": объясняют, как делать пряничное тесто, начинку.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПряник с гербом Музея самоваров и бульоток, расположенного на территории загородного отеля Грумант Resort & SPA в Тульской области.
Пряник с гербом Музея самоваров и бульоток, расположенного на территории загородного отеля Грумант Resort & SPA в Тульской области.
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТульские пряники на прилавке в одном из сувенирных магазинов Тулы.
Тульские пряники на прилавке в одном из сувенирных магазинов Тулы.
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© Фото : Екатерина МироноваПамятник тульскому печатному прянику
Памятник тульскому печатному прянику
© Фото : Екатерина Миронова
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Пряник с гербом Музея самоваров и бульоток, расположенного на территории загородного отеля Грумант Resort & SPA в Тульской области.
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Тульские пряники на прилавке в одном из сувенирных магазинов Тулы.
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Памятник тульскому печатному прянику
© Фото : Екатерина Миронова
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Еще регион с XVI века славится гончарным делом. В Центре традиционной тульской керамики можно вылепить свистульку и нанести орнамент на игрушку.
Подсчитано: если хоть минуту постоять у каждого экспоната Музея оружия, занимающего гигантское здание в форме шлема витязя, пробыть там придется больше суток. Пять этажей, образцы с XIV века до наших дней. Чем выше — тем современнее. Разрешат и пострелять — в виртуальном тире.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПамятник оружейнику Никите Демидову возле здания Тульского государственного музея оружия.
Памятник оружейнику Никите Демидову возле здания Тульского государственного музея оружия.
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© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТрехлинейная винтовка (винтовка Мосина), представленная в Тульском государственном музее оружия.
Трехлинейная винтовка (винтовка Мосина), представленная в Тульском государственном музее оружия.
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© Depositphotos.com / tanorТульский государственный музей оружия
Тульский государственный музей оружия
© Depositphotos.com / tanor
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Памятник оружейнику Никите Демидову возле здания Тульского государственного музея оружия.
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Трехлинейная винтовка (винтовка Мосина), представленная в Тульском государственном музее оружия.
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Тульский государственный музей оружия
© Depositphotos.com / tanor
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Музей самоваров — прямо у кремля. Изделия из меди, фарфора, бересты и даже сахара.
Вылазка в Венев
До не менее старинного Венева от Тулы — 50 километров. Это была крепость Большой засечной черты — линии укреплений в 400 километров, от брянских лесов до Рязани, созданной в XVI веке после распада Золотой Орды для защиты от крымских татар. Для своего времени сооружение грандиозное и передовое: фактически линия "ежей", не пропускавшая конницу врага. Деревья подрубали на уровне человеческого роста и укладывали крест-накрест, чтобы они врастали в землю, формируя дебри. Годились только дуб, клен, ясень, вяз — они гнутся, но не ломаются. Сохранились земляные валы, а в лесу встречаются остатки изогнутых деревьев.
В Веневе есть Красная площадь. Но главная достопримечательность — 75-метровая колокольня Николаевской церкви, в прошлом самая высокая постройка в области. Обязательно поднимитесь наверх — очень красиво (необходимо записаться на экскурсию). Сам храм, спроектированный Василием Баженовым (он жил в имении неподалеку), снесли в 1950-х.
Венёв и Тульская область вместе с еще восемью регионами претендуют на то, чтобы считаться родиной легендарного поручика Ржевского. Есть мемуары местной помещицы: она рассказывает о похождениях своего дяди. И, судя по этим историям, Сергей Семенович вполне мог быть тем самым лихим гусаром из анекдотов.
К примеру: "Однажды на маскарад Ржевский оделся печкой. В трубу просунул голову, внизу печи сделал отверстия для ног. Разделся донага и голым влез в печку, которая была картонная. Спереди был затоп, сзади отдушник. Кругом обоих закрытых пока отверстий были крупные надписи: "Не открывайте печку, в ней угар". В маскараде держали все себя очень вольно, а такая надпись поощряла всех открыть печку и в нее посмотреть. Всякий видел голые члены мужчины, спереди и сзади. Одни плевали, другие хохотали, но весь зал зашумел и стали собираться толпы. Сергей Семенович только этого и хотел. Явилась полиция, и его с триумфом вывели".
Есть у города и гастрономический бренд — особая булочка. Кренделю в форме буквы В, покрытому сладкой глазурью, даже поставили памятник на перекрестке улиц Володарского и Бундурина. Так что выпить кофе с ароматной сдобой, которую выпекают в местной кондитерской, нужно непременно. Кстати, в Веневском уезде в начале XX века самые большие налоги платили не питейные заведения, а пекарни, массово выпускавшие баранки.
Как добраться, где поесть
Тула — это 170 километров от Москвы, так что вполне можно съездить одним днем. С Курского вокзала — на обычной электричке или скоростной "Ласточке". На машине — по федеральной трассе М-2.
Четырехзвездочный отель Azimut часто выбирают за удачное расположение: недалеко от кремля, всего 100 метров до Казанской набережной.
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиAZIMUT Hotels ТУЛА
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
AZIMUT Hotels ТУЛА
В здании 1852 года — гостиница "Дворянское собрание": пятиметровые потолки и старинные интерьеры. Номера названы в честь именитых гостей разных эпох: "Николай Второй Романов", "Леонид Осипович Утесов" (с аутентичным граммофоном).
Если хочется уединения, отправляйтесь в загородный отель Just Wood. Посреди леса на берегу реки Осетр — коттеджи, экомодули и бревенчатые домики. В ресторане готовят из местных фермерских продуктов. Есть банное пространство "Веники и пряники". Здесь проводят мастер-классы по созданию скрабов и свечей, рассказывают о банных традициях, предлагают пофилософствовать за чаем. Роскошные спа-процедуры: несколько видов веников, два десятка эфирных масел и даже песнопения.
© Фото : Александр Андреев
Спа в отеле
Спа в отеле
© Фото : Александр Андреев
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© Фото : Александр Андреев
Комната в коттедже
Комната в коттедже
© Фото : Александр Андреев
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© Фото : Александр Андреев
Блюдо в ресторане
Блюдо в ресторане
© Фото : Александр Андреев
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© Фото : Александр Андреев
Рыбное блюдо
Рыбное блюдо
© Фото : Александр Андреев
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© Фото : Александр Андреев
Осенний вид на Just Wood
Осенний вид на Just Wood
© Фото : Александр Андреев
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Спа в отеле
© Фото : Александр Андреев
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Комната в коттедже
© Фото : Александр Андреев
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Блюдо в ресторане
© Фото : Александр Андреев
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Рыбное блюдо
© Фото : Александр Андреев
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Осенний вид на Just Wood
© Фото : Александр Андреев
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В городе много хороших ресторанов и кафе. В "Кулинарном цехе" — мастер-классы с бренд-шефами, которые учат готовить полезный завтрак, салат нисуаз или грузинские пхали.
За десертами и кофе, от фильтр-классики до авторских рецептов, — в сеть Bary.
Ресторан "Еда и Миръ" сообщает, что в меню — только блюда из фермерских продуктов, выращенных не далее чем в 150 километрах от заведения. А приготовлено все в основном по рецептам семьи Толстых.
Благодарим за помощь в подготовке материала Министерство культуры и туризма Тульской области и проект "Медиаразведка" сервиса путешествий tutu.