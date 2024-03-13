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Российские войска уничтожили два украинских вертолета Ми-8 в ДНР

Российские войска уничтожили два украинских вертолета Ми-8 в ДНР - РИА Новости, 13.03.2024

Российские войска уничтожили два украинских вертолета Ми-8 в ДНР

Российские военные уничтожили в ДНР на земле два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожен также цех по ремонту вооружения и военной техники в Харьковской РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:35

2024-03-13T14:35

2024-03-13T15:14

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донецкая народная республика

харьковская область

украина

ми-8 амтш

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР на земле два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожен также цех по ремонту вооружения и военной техники в Харьковской области, сообщило Министерство обороны РФ. "Уничтожены: два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины на площадке в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.

донецкая народная республика

харьковская область

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Уничтожение вертолетов ВСУ на аэродромах в ДНР Уничтожение вертолетов ВСУ на аэродромах в ДНР 2024-03-13T14:35 true PT0M39S

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донецкая народная республика, харьковская область, украина, ми-8 амтш, безопасность