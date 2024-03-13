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Российские войска уничтожили два украинских вертолета Ми-8 в ДНР - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 13.03.2024 (обновлено: 15:14 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932733743.html
Российские войска уничтожили два украинских вертолета Ми-8 в ДНР
Российские войска уничтожили два украинских вертолета Ми-8 в ДНР - РИА Новости, 13.03.2024
Российские войска уничтожили два украинских вертолета Ми-8 в ДНР
Российские военные уничтожили в ДНР на земле два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожен также цех по ремонту вооружения и военной техники в Харьковской РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:35
2024-03-13T15:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
украина
ми-8 амтш
безопасность
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР на земле два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожен также цех по ремонту вооружения и военной техники в Харьковской области, сообщило Министерство обороны РФ. "Уничтожены: два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины на площадке в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
донецкая народная республика
харьковская область
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Уничтожение вертолетов ВСУ на аэродромах в ДНР
Уничтожение вертолетов ВСУ на аэродромах в ДНР
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донецкая народная республика, харьковская область, украина, ми-8 амтш, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Украина, Ми-8 АМТШ, Безопасность
Российские войска уничтожили два украинских вертолета Ми-8 в ДНР

МО: войска РФ уничтожили 2 вертолета Ми-8 ВСУ и цех по ремонту оружия в ДНР

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР на земле два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожен также цех по ремонту вооружения и военной техники в Харьковской области, сообщило Министерство обороны РФ.
"Уничтожены: два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины на площадке в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 15:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.03.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьУкраинаМи-8 АМТШБезопасность
 
 
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