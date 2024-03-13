https://ria.ru/20240313/soglashenie-1932817125.html

В Париже пришли в ярость из-за "незаконного военного соглашения" с Киевом

В Париже пришли в ярость из-за "незаконного военного соглашения" с Киевом - РИА Новости, 13.03.2024

В Париже пришли в ярость из-за "незаконного военного соглашения" с Киевом

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X выстпил против соглашения о гарантиях безопасности, подписанного между Францией и Украиной. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T20:23

2024-03-13T20:23

2024-03-13T21:50

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X выстпил против соглашения о гарантиях безопасности, подписанного между Францией и Украиной."Незаконное военное соглашение между Францией и Украиной. <…> По сути, это военное соглашение ведет Францию к краху и войне: не голосовать против него — значит предать Францию и французский народ!" — написал он.Ранее 16 февраля Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Париже подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. По словам Макрона, договор конкретизирует обязательства, взятые в формате "Большой семерки" на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Глава государства добавил, что документ подписан на десять лет и он будет действовать до вступления Украины в Североатлантический альянс. Соглашение также включает в себя выделение трех миллиардов евро военной помощи Киеву в 2024 году, уточнил Макрон.Договор касается передачи Украине современного оборудования, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО. Также подразумевается обучение солдат ВСУ и укрепление оборонной индустрии Украины. Речь идет о совместном с французскими компаниями производстве оружия.На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Киева. Но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024-м.Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и несколькими другими странами о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат.В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что суть этого процесса неясна, в нем не упоминаются озабоченности Москвы, а без ее участия решение таких вопросов будет однобоким.

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932760154.html

https://ria.ru/20240312/pvo-1932343364.html

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

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