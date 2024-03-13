В Париже пришли в ярость из-за "незаконного военного соглашения" с Киевом
Филиппо: военное соглашение с Украиной ведет Францию к краху и войне
© AP Photo / Eric GaillardСолдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции ждут президента Франции Эммануэля Макрона в Сен-Мандрье-сюр-Мер на юге Франции
© AP Photo / Eric Gaillard
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции ждут президента Франции Эммануэля Макрона в Сен-Мандрье-сюр-Мер на юге Франции. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X выстпил против соглашения о гарантиях безопасности, подписанного между Францией и Украиной.
"Незаконное военное соглашение между Францией и Украиной. <…> По сути, это военное соглашение ведет Францию к краху и войне: не голосовать против него — значит предать Францию и французский народ!" — написал он.
Ранее 16 февраля Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Париже подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. По словам Макрона, договор конкретизирует обязательства, взятые в формате "Большой семерки" на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Глава государства добавил, что документ подписан на десять лет и он будет действовать до вступления Украины в Североатлантический альянс. Соглашение также включает в себя выделение трех миллиардов евро военной помощи Киеву в 2024 году, уточнил Макрон.
Договор касается передачи Украине современного оборудования, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО. Также подразумевается обучение солдат ВСУ и укрепление оборонной индустрии Украины. Речь идет о совместном с французскими компаниями производстве оружия.
На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Киева. Но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024-м.
В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что суть этого процесса неясна, в нем не упоминаются озабоченности Москвы, а без ее участия решение таких вопросов будет однобоким.