https://ria.ru/20240313/sberbank-1932745881.html

В Сбербанке рассказали о применении ИИ при выдаче кредитов

В Сбербанке рассказали о применении ИИ при выдаче кредитов - РИА Новости, 13.03.2024

В Сбербанке рассказали о применении ИИ при выдаче кредитов

Порядка 70% решений по выдаче кредитов юридическим лицам до конца 2024 года будет приниматься в Сбербанке с помощью искусственного интеллекта, заявил первый... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:00

2024-03-13T15:00

2024-03-13T15:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Порядка 70% решений по выдаче кредитов юридическим лицам до конца 2024 года будет приниматься в Сбербанке с помощью искусственного интеллекта, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. "Я думаю, что до конца этого года порядка 70% решений по кредитам юрлицам будет приниматься тоже с использованием технологии искусственного интеллекта. Это по количеству и по объему", - сказал он, выступая на Дне искусственного интеллекта на международной выставке-форуме "Россия". Ведяхин напомнил, что 100% кредитных решений по физлицам банк уже принимает с помощью искусственного интеллекта. Технология ИИ встроена в каждый процесс банка, отметил он.

https://ria.ru/20240313/rossiya-1932725761.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, сбербанк россии, выставка-форум "россия", россия