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В Сбербанке рассказали о применении ИИ при выдаче кредитов - РИА Новости, 13.03.2024
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15:00 13.03.2024
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В Сбербанке рассказали о применении ИИ при выдаче кредитов
В Сбербанке рассказали о применении ИИ при выдаче кредитов - РИА Новости, 13.03.2024
В Сбербанке рассказали о применении ИИ при выдаче кредитов
Порядка 70% решений по выдаче кредитов юридическим лицам до конца 2024 года будет приниматься в Сбербанке с помощью искусственного интеллекта, заявил первый... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:00
2024-03-13T15:00
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Порядка 70% решений по выдаче кредитов юридическим лицам до конца 2024 года будет приниматься в Сбербанке с помощью искусственного интеллекта, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. "Я думаю, что до конца этого года порядка 70% решений по кредитам юрлицам будет приниматься тоже с использованием технологии искусственного интеллекта. Это по количеству и по объему", - сказал он, выступая на Дне искусственного интеллекта на международной выставке-форуме "Россия". Ведяхин напомнил, что 100% кредитных решений по физлицам банк уже принимает с помощью искусственного интеллекта. Технология ИИ встроена в каждый процесс банка, отметил он.
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экономика, технологии, сбербанк россии, выставка-форум "россия", россия
Выставка-форум "Россия", Экономика, Технологии, Сбербанк России, Выставка-форум "Россия", Россия
В Сбербанке рассказали о применении ИИ при выдаче кредитов

Сбербанк в 2024 г будет принимать 70% решений по кредитам юрлицам с помощью ИИ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение Сбербанка
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Порядка 70% решений по выдаче кредитов юридическим лицам до конца 2024 года будет приниматься в Сбербанке с помощью искусственного интеллекта, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Я думаю, что до конца этого года порядка 70% решений по кредитам юрлицам будет приниматься тоже с использованием технологии искусственного интеллекта. Это по количеству и по объему", - сказал он, выступая на Дне искусственного интеллекта на международной выставке-форуме "Россия".
Ведяхин напомнил, что 100% кредитных решений по физлицам банк уже принимает с помощью искусственного интеллекта. Технология ИИ встроена в каждый процесс банка, отметил он.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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