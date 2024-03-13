https://ria.ru/20240313/pvo-1932734368.html

Российская ПВО сбила 136 украинских дронов и три авиабомбы Hammer за сутки

Российская ПВО сбила 136 украинских дронов и три авиабомбы Hammer за сутки - РИА Новости, 13.03.2024

Российская ПВО сбила 136 украинских дронов и три авиабомбы Hammer за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Град", три управляемые авиабомбы Hammer и 136 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:37

2024-03-13T14:37

2024-03-13T14:39

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Град", три управляемые авиабомбы Hammer и 136 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США, шесть реактивных снарядов РСЗО "Град", а также три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 269 вертолетов, 15362 беспилотных летательных аппарата, 485 зенитных ракетных комплексов, 15464 танков и других боевых бронированных машин, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19709 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)