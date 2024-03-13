https://ria.ru/20240313/pvo-1932734368.html
Российская ПВО сбила 136 украинских дронов и три авиабомбы Hammer за сутки
Российская ПВО сбила 136 украинских дронов и три авиабомбы Hammer за сутки - РИА Новости, 13.03.2024
Российская ПВО сбила 136 украинских дронов и три авиабомбы Hammer за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Град", три управляемые авиабомбы Hammer и 136 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:37
2024-03-13T14:37
2024-03-13T14:39
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Град", три управляемые авиабомбы Hammer и 136 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США, шесть реактивных снарядов РСЗО "Град", а также три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 269 вертолетов, 15362 беспилотных летательных аппарата, 485 зенитных ракетных комплексов, 15464 танков и других боевых бронированных машин, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19709 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила 136 украинских дронов и три авиабомбы Hammer за сутки
МО РФ: силы ПВО сбили 136 украинских дронов и 3 авиабомбы Hammer за сутки
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Град", три управляемые авиабомбы Hammer и 136 беспилотников, сообщило Минобороны РФ
.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США, шесть реактивных снарядов РСЗО "Град", а также три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 269 вертолетов, 15362 беспилотных летательных аппарата, 485 зенитных ракетных комплексов, 15464 танков и других боевых бронированных машин, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19709 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине