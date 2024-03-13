https://ria.ru/20240313/putin-1932644914.html

Путин рассказал, что с юности хотел работать в госбезопасности

Путин рассказал, что с юности хотел работать в госбезопасности - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал, что с юности хотел работать в госбезопасности

Президент РФ Владимир Путин сказал, что хотел работать в органах госбезопасности с юности, для достижения этой цели было два пути. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:29

2024-03-13T08:29

2024-03-13T11:08

общество

владимир путин

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сказал, что хотел работать в органах госбезопасности с юности, для достижения этой цели было два пути. "Да, я хотел работать в органах госбезопасности... Я просто пришел в приемную и сказал: "Я хотел бы работать, что для этого нужно?". Альтернатива была простая", - заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Мне сказали - нужно либо получить высшее образование, и лучше юридическое, или отслужить в армии, или иметь там стаж работы не менее трех лет, но лучше в армии отслужить. Значит, если бы я не попал в университет, я пошел бы служить в армию. Да, это более длинный был путь к той цели, которую я перед собой поставил, но он все-таки был. Альтернатива всегда есть", - пояснил он. Поступление в вуз, по словам Путина, было напряженным. "Потому что я учился все-таки в школе с химическим и математическим уклоном, а здесь нужно было сдавать гуманитарные предметы. Мне пришлось оставить одно и заниматься другим. Да, конечно, напряжение было. Надо было самостоятельно учить язык иностранный, немецкий в данном случае, надо было заниматься историей, литературой и так далее", — заключил президент.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240313/rossiya-1932643506.html

https://ria.ru/20200508/1571143644.html

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общество, владимир путин, интервью владимира путина дмитрию киселеву