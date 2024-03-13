https://ria.ru/20240313/pozhar-1932827496.html

В Луганске локализовали природный пожар

В Луганске локализовали природный пожар - РИА Новости, 13.03.2024

В Луганске локализовали природный пожар

Спасатели локализовали природный пожар в Луганске, где горит камыш и сухая растительность, сообщает МЧС России. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T22:02

2024-03-13T22:02

2024-03-13T22:02

происшествия

луганск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали природный пожар в Луганске, где горит камыш и сухая растительность, сообщает МЧС России. Ранее в среду ведомство сообщило о природном пожаре в республиканском центре: на площади пять гектаров горел камыш и сухая растительность, отмечалось, что сотрудники МЧС не допустили распространения огня на расположенные поблизости гаражи. "В Луганске сотрудники МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

луганск

россия

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происшествия, луганск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)