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В Луганске локализовали природный пожар
В Луганске локализовали природный пожар - РИА Новости, 13.03.2024
В Луганске локализовали природный пожар
Спасатели локализовали природный пожар в Луганске, где горит камыш и сухая растительность, сообщает МЧС России. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T22:02
2024-03-13T22:02
2024-03-13T22:02
происшествия
луганск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали природный пожар в Луганске, где горит камыш и сухая растительность, сообщает МЧС России. Ранее в среду ведомство сообщило о природном пожаре в республиканском центре: на площади пять гектаров горел камыш и сухая растительность, отмечалось, что сотрудники МЧС не допустили распространения огня на расположенные поблизости гаражи. "В Луганске сотрудники МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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происшествия, луганск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Луганск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Луганске локализовали природный пожар
МЧС: в Луганске локализовали природный пожар