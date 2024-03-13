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На НПЗ в Рязани потушили пожар
На НПЗ в Рязани потушили пожар - РИА Новости, 13.03.2024
На НПЗ в Рязани потушили пожар
Возгорание на Рязанском нефтезаводе ликвидировано, двоим пострадавшим с ранением рук оказана медпомощь, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:16
2024-03-13T11:16
2024-03-13T11:25
специальная военная операция на украине
происшествия
рязань
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 13 мар - РИА Новости. Возгорание на Рязанском нефтезаводе ликвидировано, двоим пострадавшим с ранением рук оказана медпомощь, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что на нефтезаводе в Рязани после атаки четырех украинских дронов загорелись две емкости для переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров."Возгорание на Рязанском нефтезаводе ликвидировано. Есть двое пострадавших с ранениями рук. Оказана медпомощь, жизни людей ничего не угрожает. Благодарю все службы за оперативную и профессиональную работу", - написал Малков.
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Движение в сторону нефтезавода в Рязани после атаки украинского беспилотника
На нефтезаводе в Рязани горит установка, работают пожарные, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе.
Корреспондент РИА Новости передает, что движение в сторону завода перекрыто, проехала скорая.
2024-03-13T11:16
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происшествия, рязань, рязанская область, павел малков, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязань, Рязанская область, Павел Малков
На НПЗ в Рязани потушили пожар
Губернатор Малков: на нефтезаводе в Рязани потушили пожар