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На НПЗ в Рязани потушили пожар

На НПЗ в Рязани потушили пожар - РИА Новости, 13.03.2024

На НПЗ в Рязани потушили пожар

Возгорание на Рязанском нефтезаводе ликвидировано, двоим пострадавшим с ранением рук оказана медпомощь, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:16

2024-03-13T11:16

2024-03-13T11:25

специальная военная операция на украине

происшествия

рязань

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 13 мар - РИА Новости. Возгорание на Рязанском нефтезаводе ликвидировано, двоим пострадавшим с ранением рук оказана медпомощь, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что на нефтезаводе в Рязани после атаки четырех украинских дронов загорелись две емкости для переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров."Возгорание на Рязанском нефтезаводе ликвидировано. Есть двое пострадавших с ранениями рук. Оказана медпомощь, жизни людей ничего не угрожает. Благодарю все службы за оперативную и профессиональную работу", - написал Малков.

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Движение в сторону нефтезавода в Рязани после атаки украинского беспилотника На нефтезаводе в Рязани горит установка, работают пожарные, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе. Корреспондент РИА Новости передает, что движение в сторону завода перекрыто, проехала скорая. 2024-03-13T11:16 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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