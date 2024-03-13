https://ria.ru/20240313/post-1851250657.html
Первая неделя Великого поста-2024: как называется, правила и запреты
Первая неделя Великого поста 2024: службы, питание, молитвы в 1-ю седмицу
Первая неделя Великого поста-2024: как называется, правила и запреты
Великий пост в 2024 году начнется 18 марта и закончится 4 мая. Ему предшествуют четыре подготовительные недели и следующие за ними три постные седмицы. Как... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:46
2024-03-13T12:46
2024-03-13T12:46
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религиозные праздники
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еда
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Великий пост в 2024 году начнется 18 марта и закончится 4 мая. Ему предшествуют четыре подготовительные недели и следующие за ними три постные седмицы. Как называется первая неделя Великого поста, какие службы проводят в эти дни в храмах, что можно и нельзя делать в 1-ю седмицу, ограничения в питании и другие запреты — в материале РИА Новости.Первая неделя Великого постаВеликий пост для христиан — это семь седмиц (недель) духовного очищения и покаяния, время молитв и общения с Богом, отказ от развлечений, ограничения в пище. Первая седмица вводит верующего в пост. В эти дни необходимо соблюдать особенно строгие предписания. Например, в первые два дня говения и вовсе рекомендовано отказаться от вкушения пищи, пить чистую воду или компоты.ДатыВеликий пост, условно, можно разделить на два периода:Итого, Великий пост продолжается 48 дней.По православному календарю в 2024 году в понедельник 18 марта начинается первая неделя поста и заканчивается она в воскресенье — 24 марта. Воздержание первой седмицы значительно строже остальных.Как называетсяПервая седмица поста именуется “Торжеством православия”. Установлен праздник был по случаю восстановления в Византии иконопочитания в 843 году — после длительного периода иконоборчества. именно это событие ежегодно вспоминают в первое воскресенье Великого поста.Подготовка к постуВажно готовиться к посту не только физически — ограничивая себя в пище животного происхождения, но и морально. Это время, предназначенное для духовного очищения и сближения с Богом.Цель поста заключается в том, чтобы поменять свою жизнь к лучшему: изменить чувства, поскольку духовная природа человека неразрывно связана с физической, а состояние тела влияет на состояние души.Таким образом, результатом поста должна стать глубокая перемена в человеческих мыслях: в его отношении к окружающим, мировоззрении и восприятии ценностей, в понимании того, что в мире непреходящее, а что — второстепенное.СлужбыВ первую неделю Великого поста проходят самые продолжительные богослужения, во время которых звучат особые песнопения. В понедельник, вторник и четверг утреннее богослужение состоит из утрени, часов, последования изобразительных и вечерни. Литургия в этот период не совершается. А в среду и пятницу утреннее богослужение включает утреню, часы, изобразительны и Литургии Преждеосвященных даров.С понедельника по четверг за Великим Повечерием принято читать Великий Покаянный канон святого Андрея Критского. Текст его посвящен покаянию человека, воспоминаниям персонажей из библейской истории, начиная с Адама и Евы, именно в контексте совершенного ими греха и последующего покаяния. Верующим, которые не имеют возможности прийти на службу в храм, рекомендуется включить этот канон в свое вечернее молитвенное правило.В пятницу после окончания Литургии совершается молебный канон в честь великомученика Феодора Тирона, мученически погибшего в 306 году. Спустя полвека после смерти он явился во сне антиохийскому епископу Евдоксию. И предупредил о том, что император Юлиан Отступник кровью жертвенных животных окропил все запасы еды в городе. Евдоксий поведал об этом христианам и призвал ничего съестного в этот день не покупать, а питаться эти сутки коливом (вареной пшеницей с медом), таким образом все смогли сохранить пост.По церковной традиции в этот день в храмах происходит освящение колива.ПитаниеПравила поста регулирует Типикон — церковный устав, который изначально был составлен для монастырей. Однако известно, что по правилам Типикона добровольно жили и многие миряне.Питание по уставу кратко выглядит так:Во время Великого поста следует полностью исключить из рациона:Первая седмица Великого поста отличается особой строгостью, церковь в первые два дня рекомендует и вовсе отказаться от пищи. Но не стоит доводить до фанатизма. Также немаловажно руководствоваться особенностями своего организма и состоянием здоровья.Миряне самостоятельно решают, какими будут ограничения на период поста лично для них и из чего будет состоять ежедневный рацион. Обсудить эти вопросы всегда можно с духовником или исповедующим священником. Для тех, кто хочет строго следовать правилам поста, по церковному уставу нужно придерживаться правил питания в первую седмицу:Разумеется, Церковь всегда разрешает послабления во время поста болящим, детям, беременным и кормящим, тем, кто занят тяжелым физическим трудом, да и просто людям неподготовленным.Праздники на первой неделе18 марта 2024 года, в первый день поста, верующие отмечают день обретения мощей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Он известен не только как архиерей Русской церкви, но также как ученый — врач-хирурги, автор ряда научных трудов. В миру его звали Валентин Войно-Ясенецкий. В 2000 году его причислили к лику святых.На 22 марта приходится день памяти сорока мучеников Севастийских. Онприняли мученическую смерть за христианскую веру в Севастии в 320 году, во времена правления императора Лицинии. Согласно народному календарю, на Сороки зима кончается, а весна начинается.В календаре за праздником закреплена конкретная дата — 22 марта. Но иногда ее переносят. Например, в 2023 году на это число выпал один из дней Крестопоклонной седмицы, поэтому память сорока мучеников Севастийских чтили днем ранее.Что можно делатьВерующие должны сосредоточиться на своей духовной жизни и придерживаться ограничений в еде в первую неделю поста, обращаться с молитвами к Богу, читать самостоятельно и слушать в храмах Великий Покаянный канон Андрея Критского.В Чистый понедельник (18 марта) можно сделать уборку в доме после празднования Масленицы. Постараться воздержаться от приема пищи. Пить можно воду, компоты, чаи, фруктовые смузи, соки, кофе. Во вторник и четверг разрешена горячая пища без добавления подсолнечного масла. Среда и пятница — дни, когда необходимо придерживаться "сухоядения", допустимо есть свежие овощи, фрукты и орехи. В субботу и воскресенье в меню можно включить блюда, приготовленные на растительном масле, разрешается также немного вина.Священнослужители призывают верующих постараться вступить в Великий пост с чистыми помыслами, разрешить существующие конфликты, не держать зла, простить все обиды и по возможности примириться со всеми. Учиться жить без какой-то пагубной привычки и с Божьей помощью изменить что-то к лучшему в самом себе.Чего нельзя делатьНа первой седмице Великого поста православным христианам нельзя употреблять в пищу мясо, птицу, полуфабрикаты из них, яйца, молоко и молочные изделия, включая сливочное масло, сдобную выпечку, под запретом и крепкие напитки. На протяжении этой недели верующим также е следует сквернословить и злиться, желать плохого, ругаться. Не стоит с началом поста посещать развлекательные мероприятия, а также устраивать шумные праздники с множеством гостей. Кроме того, церковь рекомендует учиться совладать со своими желаниями и страстями.
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https://ria.ru/20240207/tserkovnyy-1925662524.html
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религиозные праздники, великий пост , русская православная церковь, еда, питание
Религия, Религиозные праздники, Великий пост , Русская православная церковь, Еда, Питание
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Великий пост в 2024 году начнется 18 марта и закончится 4 мая. Ему предшествуют четыре подготовительные недели и следующие за ними три постные седмицы. Как называется первая неделя Великого поста, какие службы проводят в эти дни в храмах, что можно и нельзя делать в 1-ю седмицу, ограничения в питании и другие запреты — в материале РИА Новости.
Первая неделя Великого поста
Великий пост для христиан — это семь седмиц
(недель) духовного очищения и покаяния, время молитв и общения с Богом, отказ от развлечений, ограничения в пище. Первая седмица вводит верующего в пост. В эти дни необходимо соблюдать особенно строгие предписания. Например, в первые два дня говения и вовсе рекомендовано отказаться от вкушения пищи, пить чистую воду или компоты.
Великий пост: даты начала и окончания в 2024 году, календарь питания
Великий пост, условно, можно разделить на два периода:
1.Великую Четыредесятницу (40 дней) — в память о том, как сам Иисус Христос постился 40 дней в пустыне. Заканчивается Четыредесятница пятницей шестой недели Великого поста. Далее следуют Лазарева суббота (есть рубу еще нельзя, но вот икру — можно) и Вербное воскресенье (разрешается вкушать рыбу).
2.Страстную седмицу — это последняя неделя Великого поста (с понедельника по субботу, а в воскресенье — Пасха). На этой неделе вспоминаются предательство Иуды и крестные страдания Христа, потому пост в эту седмицу особенно строгий.
Итого, Великий пост продолжается 48 дней.
По православному календарю
в 2024 году в понедельник 18 марта начинается первая неделя поста и заканчивается она в воскресенье — 24 марта. Воздержание первой седмицы значительно строже остальных.
Первая седмица поста именуется “Торжеством православия”. Установлен праздник был по случаю восстановления в Византии иконопочитания в 843 году — после длительного периода иконоборчества. именно это событие ежегодно вспоминают в первое воскресенье Великого поста.
Важно готовиться к посту не только физически — ограничивая себя в пище животного происхождения, но и морально. Это время, предназначенное для духовного очищения и сближения с Богом.
Цель поста заключается в том, чтобы поменять свою жизнь к лучшему: изменить чувства, поскольку духовная природа человека неразрывно связана с физической, а состояние тела влияет на состояние души.
Таким образом, результатом поста должна стать глубокая перемена в человеческих мыслях: в его отношении к окружающим, мировоззрении и восприятии ценностей, в понимании того, что в мире непреходящее, а что — второстепенное.
Великий пост в 2024 году: календарь питания на каждый день
В первую неделю Великого поста проходят самые продолжительные богослужения, во время которых звучат особые песнопения. В понедельник, вторник и четверг утреннее богослужение состоит из утрени, часов, последования изобразительных и вечерни. Литургия в этот период не совершается. А в среду и пятницу утреннее богослужение включает утреню, часы, изобразительны и Литургии Преждеосвященных даров.
С понедельника по четверг за Великим Повечерием принято читать Великий Покаянный канон святого Андрея Критского. Текст его посвящен покаянию человека, воспоминаниям персонажей из библейской истории, начиная с Адама и Евы, именно в контексте совершенного ими греха и последующего покаяния. Верующим, которые не имеют возможности прийти на службу в храм, рекомендуется включить этот канон в свое вечернее молитвенное правило.
В пятницу после окончания Литургии совершается молебный канон в честь великомученика Феодора Тирона, мученически погибшего в 306 году. Спустя полвека после смерти он явился во сне антиохийскому епископу Евдоксию. И предупредил о том, что император Юлиан Отступник кровью жертвенных животных окропил все запасы еды в городе. Евдоксий поведал об этом христианам и призвал ничего съестного в этот день не покупать, а питаться эти сутки коливом (вареной пшеницей с медом), таким образом все смогли сохранить пост.
По церковной традиции в этот день в храмах происходит освящение колива.
Правила поста регулирует Типикон — церковный устав, который изначально был составлен для монастырей. Однако известно, что по правилам Типикона добровольно жили и многие миряне.
Питание по уставу кратко выглядит так:
- понедельник, среда, пятница — сырая пища без масла, один раз в день;
- вторник, четверг — вареная пища без масла, один раз в день;
- суббота (кроме страстной), воскресенье — вареная пища с маслом, разрешается вино.
Во время Великого поста следует полностью исключить из рациона:
- мясо, птицу, полуфабрикаты и колбасные изделия;
- молоко и кисломолочные продукты, включая сыр, масло, соусы сливочные;
- яйца и все продукты с их содержанием;
- сдобные и кондитерские изделия;
- алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни).
Первая седмица Великого поста отличается особой строгостью, церковь в первые два дня рекомендует и вовсе отказаться от пищи. Но не стоит доводить до фанатизма. Также немаловажно руководствоваться особенностями своего организма и состоянием здоровья.
Недели Великого поста: названия и особенности седмиц, их даты в 2024 году
Миряне самостоятельно решают, какими будут ограничения на период поста лично для них и из чего будет состоять ежедневный рацион. Обсудить эти вопросы всегда можно с духовником или исповедующим священником. Для тех, кто хочет строго следовать правилам поста, по церковному уставу нужно придерживаться правил питания
в первую седмицу:
- понедельник - вода;
- вторник - хлеб и вода;
- среда - сырые продукты и блюда из них, без масла;
- четверг - сырые продукты и блюда из них, без масла;
- пятница- вареная пища без масла;
- суббота - вареная пища с растительным маслом, вино;
- воскресенье - вареная пища с растительным маслом, вино.
Разумеется, Церковь всегда разрешает послабления во время поста болящим, детям, беременным и кормящим, тем, кто занят тяжелым физическим трудом, да и просто людям неподготовленным.
Праздники на первой неделе
18 марта 2024 года, в первый день поста, верующие отмечают день обретения мощей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Он известен не только как архиерей Русской церкви, но также как ученый — врач-хирурги, автор ряда научных трудов. В миру его звали Валентин Войно-Ясенецкий. В 2000 году его причислили к лику святых.
На 22 марта приходится день памяти сорока мучеников Севастийских. Онприняли мученическую смерть за христианскую веру в Севастии в 320 году, во времена правления императора Лицинии. Согласно народному календарю, на Сороки зима кончается, а весна начинается.
Масленица в 2024 году: когда начинается, суть и традиции праздника
В календаре за праздником закреплена конкретная дата — 22 марта. Но иногда ее переносят. Например, в 2023 году на это число выпал один из дней Крестопоклонной седмицы, поэтому память сорока мучеников Севастийских чтили днем ранее.
Верующие должны сосредоточиться на своей духовной жизни и придерживаться ограничений в еде в первую неделю поста, обращаться с молитвами к Богу, читать самостоятельно и слушать в храмах Великий Покаянный канон Андрея Критского.
В Чистый понедельник (18 марта) можно сделать уборку в доме после празднования Масленицы. Постараться воздержаться от приема пищи. Пить можно воду, компоты, чаи, фруктовые смузи, соки, кофе. Во вторник и четверг разрешена горячая пища без добавления подсолнечного масла. Среда и пятница — дни, когда необходимо придерживаться "сухоядения", допустимо есть свежие овощи, фрукты и орехи. В субботу и воскресенье в меню можно включить блюда, приготовленные на растительном масле, разрешается также немного вина.
Священнослужители призывают верующих постараться вступить в Великий пост с чистыми помыслами, разрешить существующие конфликты, не держать зла, простить все обиды и по возможности примириться со всеми. Учиться жить без какой-то пагубной привычки и с Божьей помощью изменить что-то к лучшему в самом себе.
Церковный календарь на март 2024
На первой седмице Великого поста православным христианам нельзя употреблять в пищу мясо, птицу, полуфабрикаты из них, яйца, молоко и молочные изделия, включая сливочное масло, сдобную выпечку, под запретом и крепкие напитки. На протяжении этой недели верующим также е следует сквернословить и злиться, желать плохого, ругаться. Не стоит с началом поста посещать развлекательные мероприятия, а также устраивать шумные праздники с множеством гостей. Кроме того, церковь рекомендует учиться совладать со своими желаниями и страстями.