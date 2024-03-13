https://ria.ru/20240313/podguzova-1932711564.html
Подгузова: развитие рынка pre-IPO обеспечит экономический рост регионов
Подгузова: развитие рынка pre-IPO обеспечит экономический рост регионов - РИА Новости, 13.03.2024
Подгузова: развитие рынка pre-IPO обеспечит экономический рост регионов
Развитие рынка предварительных публичных размещений акций (pre-IPO) с привлечением частного капитала российских инвесторов обеспечит экономический рост... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:22
2024-03-13T13:22
2024-03-13T13:22
экономика
псб (банк псб)
промсвязьбанк
россия
банки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863420811_0:204:1066:804_1920x0_80_0_0_e8694d1e94c84aedeafcee41a69e9d92.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Развитие рынка предварительных публичных размещений акций (pre-IPO) с привлечением частного капитала российских инвесторов обеспечит экономический рост регионов, считает старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Подгузова выступила на финансовом форуме "Просто капитал" в рамках панельной сессии "Новые подходы и механизмы привлечения инвестиций в регионы". Ее участники обсудили альтернативные источники финансирования региональных проектов, факторы, влияющие на привлекательность территорий для инвесторов и портрет потенциального инвестора. "Новым трендом для регионального экономического роста может стать активное развитие венчурного рынка. Сегодня мы отмечаем заметный рост количества IPO на Московской бирже и видим большие перспективы развития рынка pre-IPO с привлечением частного капитала российских инвесторов. Импульс этому процессу могут дать налоговые льготы для бизнес-ангелов и применение цифровых финансовых активов", — привели слова Подгузовой в пресс-службе банка. По ее словам, в настоящее время основным источником инвестиций в региональное производство являются бюджетные средства. Задача банков как финансовых институтов заключается в оказании содействия предприятиям в поиске оптимальных вариантов финансирования и партнеров для реализации сложноструктурированных проектов с несколькими участниками. Подгузова полагает, что эффективность механизмов финансирования можно повысить с помощью смещения фокуса внимания с кредитования на проектное финансирование в кооперации с институтами развития. "Для успешной реализации таких проектов необходим глубокий системный анализ регионального рынка, который позволит банкам принимать риски не на заемщика, а на сам проект. Особенно перспективным такое направление может стать для представителей сегмента малого и среднего бизнеса как более гибких участников рынка", - пояснила она.
https://ria.ru/20240220/tsifrovizatsiya-1928440703.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863420811_0:199:1066:999_1920x0_80_0_0_b69981e58c14ff4f6aa57d107f70ead2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк, россия, банки
Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Россия, Банки
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Развитие рынка предварительных публичных размещений акций (pre-IPO) с привлечением частного капитала российских инвесторов обеспечит экономический рост регионов, считает старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Подгузова выступила на финансовом форуме "Просто капитал" в рамках панельной сессии "Новые подходы и механизмы привлечения инвестиций в регионы". Ее участники обсудили альтернативные источники финансирования региональных проектов, факторы, влияющие на привлекательность территорий для инвесторов и портрет потенциального инвестора.
«
"Новым трендом для регионального экономического роста может стать активное развитие венчурного рынка. Сегодня мы отмечаем заметный рост количества IPO на Московской бирже и видим большие перспективы развития рынка pre-IPO с привлечением частного капитала российских инвесторов. Импульс этому процессу могут дать налоговые льготы для бизнес-ангелов и применение цифровых финансовых активов", — привели слова Подгузовой в пресс-службе банка.
По ее словам, в настоящее время основным источником инвестиций в региональное производство являются бюджетные средства. Задача банков
как финансовых институтов заключается в оказании содействия предприятиям в поиске оптимальных вариантов финансирования и партнеров для реализации сложноструктурированных проектов с несколькими участниками.
Подгузова: цифровизация в банках стимулирует корпоративное кредитование МСБ
Подгузова полагает, что эффективность механизмов финансирования можно повысить с помощью смещения фокуса внимания с кредитования на проектное финансирование в кооперации с институтами развития.
"Для успешной реализации таких проектов необходим глубокий системный анализ регионального рынка, который позволит банкам принимать риски не на заемщика, а на сам проект. Особенно перспективным такое направление может стать для представителей сегмента малого и среднего бизнеса как более гибких участников рынка", - пояснила она.