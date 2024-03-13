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Подгузова: развитие рынка pre-IPO обеспечит экономический рост регионов - РИА Новости, 13.03.2024
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13:22 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/podguzova-1932711564.html
Подгузова: развитие рынка pre-IPO обеспечит экономический рост регионов
Подгузова: развитие рынка pre-IPO обеспечит экономический рост регионов - РИА Новости, 13.03.2024
Подгузова: развитие рынка pre-IPO обеспечит экономический рост регионов
Развитие рынка предварительных публичных размещений акций (pre-IPO) с привлечением частного капитала российских инвесторов обеспечит экономический рост... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:22
2024-03-13T13:22
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Развитие рынка предварительных публичных размещений акций (pre-IPO) с привлечением частного капитала российских инвесторов обеспечит экономический рост регионов, считает старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Подгузова выступила на финансовом форуме "Просто капитал" в рамках панельной сессии "Новые подходы и механизмы привлечения инвестиций в регионы". Ее участники обсудили альтернативные источники финансирования региональных проектов, факторы, влияющие на привлекательность территорий для инвесторов и портрет потенциального инвестора. "Новым трендом для регионального экономического роста может стать активное развитие венчурного рынка. Сегодня мы отмечаем заметный рост количества IPO на Московской бирже и видим большие перспективы развития рынка pre-IPO с привлечением частного капитала российских инвесторов. Импульс этому процессу могут дать налоговые льготы для бизнес-ангелов и применение цифровых финансовых активов", — привели слова Подгузовой в пресс-службе банка. По ее словам, в настоящее время основным источником инвестиций в региональное производство являются бюджетные средства. Задача банков как финансовых институтов заключается в оказании содействия предприятиям в поиске оптимальных вариантов финансирования и партнеров для реализации сложноструктурированных проектов с несколькими участниками. Подгузова полагает, что эффективность механизмов финансирования можно повысить с помощью смещения фокуса внимания с кредитования на проектное финансирование в кооперации с институтами развития. "Для успешной реализации таких проектов необходим глубокий системный анализ регионального рынка, который позволит банкам принимать риски не на заемщика, а на сам проект. Особенно перспективным такое направление может стать для представителей сегмента малого и среднего бизнеса как более гибких участников рынка", - пояснила она.
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Подгузова: развитие рынка pre-IPO обеспечит экономический рост регионов

© Фото : пресс-служба ПСБДиректор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : пресс-служба ПСБ
Директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Развитие рынка предварительных публичных размещений акций (pre-IPO) с привлечением частного капитала российских инвесторов обеспечит экономический рост регионов, считает старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Подгузова выступила на финансовом форуме "Просто капитал" в рамках панельной сессии "Новые подходы и механизмы привлечения инвестиций в регионы". Ее участники обсудили альтернативные источники финансирования региональных проектов, факторы, влияющие на привлекательность территорий для инвесторов и портрет потенциального инвестора.
«
"Новым трендом для регионального экономического роста может стать активное развитие венчурного рынка. Сегодня мы отмечаем заметный рост количества IPO на Московской бирже и видим большие перспективы развития рынка pre-IPO с привлечением частного капитала российских инвесторов. Импульс этому процессу могут дать налоговые льготы для бизнес-ангелов и применение цифровых финансовых активов", — привели слова Подгузовой в пресс-службе банка.
По ее словам, в настоящее время основным источником инвестиций в региональное производство являются бюджетные средства. Задача банков как финансовых институтов заключается в оказании содействия предприятиям в поиске оптимальных вариантов финансирования и партнеров для реализации сложноструктурированных проектов с несколькими участниками.
Cтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Подгузова: цифровизация в банках стимулирует корпоративное кредитование МСБ
20 февраля, 13:09
Подгузова полагает, что эффективность механизмов финансирования можно повысить с помощью смещения фокуса внимания с кредитования на проектное финансирование в кооперации с институтами развития.
"Для успешной реализации таких проектов необходим глубокий системный анализ регионального рынка, который позволит банкам принимать риски не на заемщика, а на сам проект. Особенно перспективным такое направление может стать для представителей сегмента малого и среднего бизнеса как более гибких участников рынка", - пояснила она.
 
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