https://ria.ru/20240313/oproverzhenie-1932827050.html
МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области
МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области - РИА Новости, 13.03.2024
МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области
МЧС России опровергло информацию, распространяемую посредством телефонных звонков, об эвакуации граждан в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T21:59
2024-03-13T21:59
2024-03-13T21:59
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921319210_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_581a01fd001188f2da01316ddc7cbfda.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. МЧС России опровергло информацию, распространяемую посредством телефонных звонков, об эвакуации граждан в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС. "Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, оповещают о якобы предстоящей эвакуации. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан", - говорится в сообщении. Кроме того, ведомство призывает граждан доверять информации исключительно из официальных источников.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921319210_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fd408ea922bc54e8fb5ce285e08e12d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области
МЧС РФ опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области