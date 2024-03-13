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МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:59 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/oproverzhenie-1932827050.html
МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области
МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области - РИА Новости, 13.03.2024
МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области
МЧС России опровергло информацию, распространяемую посредством телефонных звонков, об эвакуации граждан в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T21:59
2024-03-13T21:59
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. МЧС России опровергло информацию, распространяемую посредством телефонных звонков, об эвакуации граждан в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС. "Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, оповещают о якобы предстоящей эвакуации. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан", - говорится в сообщении. Кроме того, ведомство призывает граждан доверять информации исключительно из официальных источников.
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происшествия, россия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области

МЧС РФ опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области

© РИА НовостиЖелезобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода
Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода
© РИА Новости
Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. МЧС России опровергло информацию, распространяемую посредством телефонных звонков, об эвакуации граждан в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС.
"Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, оповещают о якобы предстоящей эвакуации. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство призывает граждан доверять информации исключительно из официальных источников.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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