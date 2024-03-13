https://ria.ru/20240313/oproverzhenie-1932827050.html

МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области

МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области - РИА Новости, 13.03.2024

МЧС опровергло сообщения об эвакуации жителей Белгородской области

МЧС России опровергло информацию, распространяемую посредством телефонных звонков, об эвакуации граждан в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T21:59

2024-03-13T21:59

2024-03-13T21:59

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. МЧС России опровергло информацию, распространяемую посредством телефонных звонков, об эвакуации граждан в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС. "Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, оповещают о якобы предстоящей эвакуации. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан", - говорится в сообщении. Кроме того, ведомство призывает граждан доверять информации исключительно из официальных источников.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

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происшествия, россия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)