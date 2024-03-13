https://ria.ru/20240313/ogon-1932823010.html

Огонь семейного очага доставили во все города и районы Ростовской области

Огонь семейного очага доставили во все города и районы Ростовской области - РИА Новости, 13.03.2024

Огонь семейного очага доставили во все города и районы Ростовской области

Огонь Всероссийского семейного очага с Международной выставки "Россия" доставили во все города и районы Ростовской области, сообщила начальник управления... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T21:10

2024-03-13T21:10

2024-03-13T21:10

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар - РИА Новости. Огонь Всероссийского семейного очага с Международной выставки "Россия" доставили во все города и районы Ростовской области, сообщила начальник управления регионального ЗАГС Ольга Исаенко. По ее словам, в городах и районах Ростовской области прошли церемонии передачи огня. В отделах ЗАГС в торжественной обстановке огонь семейного очага "Сердце России" передавался юбилярами семейной жизни молодым семьям. "В них (церемониях) принимали участие и молодожены, и пары, прожившие вместе многие годы, и представители культуры… Такое единение подчеркивает значимость традиционных ценностей, важность семьи в жизни каждого человека", - приводятся слова Исаенко на портале правительства региона. Огонь для семейного очага "Сердце России" привезли из Мурома - родины святых Петра и Февронии. Его торжественно зажгли на Всероссийской выставке "Россия" 23 января во время проведения Всероссийского форума "Родные - Любимые", на котором президент Владимир Путин объявил старт Года семьи в России. Огонь очага перенесли в 12 лампад и направили во все федеральные округа и новые регионы.

https://ria.ru/20240305/semya-1931185116.html

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выставка-форум "россия", владимир путин, ростовская область, муром, россия