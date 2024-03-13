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Огонь семейного очага доставили во все города и районы Ростовской области - РИА Новости, 13.03.2024
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21:10 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/ogon-1932823010.html
Огонь семейного очага доставили во все города и районы Ростовской области
Огонь семейного очага доставили во все города и районы Ростовской области - РИА Новости, 13.03.2024
Огонь семейного очага доставили во все города и районы Ростовской области
Огонь Всероссийского семейного очага с Международной выставки "Россия" доставили во все города и районы Ростовской области, сообщила начальник управления... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T21:10
2024-03-13T21:10
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар - РИА Новости. Огонь Всероссийского семейного очага с Международной выставки "Россия" доставили во все города и районы Ростовской области, сообщила начальник управления регионального ЗАГС Ольга Исаенко. По ее словам, в городах и районах Ростовской области прошли церемонии передачи огня. В отделах ЗАГС в торжественной обстановке огонь семейного очага "Сердце России" передавался юбилярами семейной жизни молодым семьям. "В них (церемониях) принимали участие и молодожены, и пары, прожившие вместе многие годы, и представители культуры… Такое единение подчеркивает значимость традиционных ценностей, важность семьи в жизни каждого человека", - приводятся слова Исаенко на портале правительства региона. Огонь для семейного очага "Сердце России" привезли из Мурома - родины святых Петра и Февронии. Его торжественно зажгли на Всероссийской выставке "Россия" 23 января во время проведения Всероссийского форума "Родные - Любимые", на котором президент Владимир Путин объявил старт Года семьи в России. Огонь очага перенесли в 12 лампад и направили во все федеральные округа и новые регионы.
https://ria.ru/20240305/semya-1931185116.html
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выставка-форум "россия", владимир путин, ростовская область, муром, россия
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Владимир Путин, Ростовская область, Муром, Россия
Огонь семейного очага доставили во все города и районы Ростовской области

ЗАГС: огонь семейного очага доставили во все города и районы Ростовской области

© РИА Новости / Александр Поготов | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Александр Поготов
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Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар - РИА Новости. Огонь Всероссийского семейного очага с Международной выставки "Россия" доставили во все города и районы Ростовской области, сообщила начальник управления регионального ЗАГС Ольга Исаенко.
По ее словам, в городах и районах Ростовской области прошли церемонии передачи огня. В отделах ЗАГС в торжественной обстановке огонь семейного очага "Сердце России" передавался юбилярами семейной жизни молодым семьям.
Время творить добро: работа международной выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

Творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
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На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

Показ коллекции бренда IMSAY studio на Международной выставке-форуме Россия

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

Музыкант Евгений Маргулис

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

Открытие Московской недели моды на Международной выставке-форуме Россия

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

Показ коллекции бренда OA.CLTH на Международной выставке-форуме Россия

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

Открытый всероссийский слет бардовского движения Чтобы наши песни пели, как свои

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
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Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

Творческая встреча с певцом Денисом Клявером

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
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В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

Серия мастер-классов от садовых экспертов, павильон С Семья. Работа. Долголетие

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

Победительница розыгрыша автомобиля Lada Granta

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
"В них (церемониях) принимали участие и молодожены, и пары, прожившие вместе многие годы, и представители культуры… Такое единение подчеркивает значимость традиционных ценностей, важность семьи в жизни каждого человека", - приводятся слова Исаенко на портале правительства региона.
Огонь для семейного очага "Сердце России" привезли из Мурома - родины святых Петра и Февронии. Его торжественно зажгли на Всероссийской выставке "Россия" 23 января во время проведения Всероссийского форума "Родные - Любимые", на котором президент Владимир Путин объявил старт Года семьи в России. Огонь очага перенесли в 12 лампад и направили во все федеральные округа и новые регионы.
Семья в парке - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Россия выстроила комплексную систему поддержки семей, заявила Матвиенко
5 марта, 12:29
 
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