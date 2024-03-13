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Фрадков: в ближайшем будущем офлайн-общение станет привилегией - РИА Новости, 13.03.2024
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13:51 13.03.2024 (обновлено: 14:40 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/oflayn-obschenie-1932722274.html
Фрадков: в ближайшем будущем офлайн-общение станет привилегией
Фрадков: в ближайшем будущем офлайн-общение станет привилегией - РИА Новости, 13.03.2024
Фрадков: в ближайшем будущем офлайн-общение станет привилегией
Российская экономика на отрезке 2040-х годов будет сконцентрирована в отраслях высокотехнологичного сектора, а офлайн-общение станет привилегией, считает... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:51
2024-03-13T14:40
петр фрадков
трансмашхолдинг
иннопрактика
россия
технологии
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российская экономика на отрезке 2040-х годов будет сконцентрирована в отраслях высокотехнологичного сектора, а офлайн-общение станет привилегией, считает председатель ПСБ Петр Фрадков. Такое мнение он высказал в ходе пятого финансового форума "Просто капитал", центральным событием которого стала пленарная сессия "Экономика будущего – потенциал роста, новые сценарии развития". Ее участники обсудили стратегии, которые реализуют компании и предприятия в целях укрепления экономики России, ключевые драйверы и факторы, сдерживающие рост российской экономики и промышленности, а также решения в области финансовой политики для обеспечения экономики инвестиционными ресурсами. "Экономика России будет полностью сконцентрирована на том, что мы сейчас называем высокотехнологичным сектором - виртуальная реальность, большие данные, искусственный интеллект и пр. К 40-м годам это еще будет альтернативная ситуация, а уже к 50-м годам жить и работать офлайн станет привилегией. В свою очередь, банки в том виде, в котором они существуют сейчас, умрут, но с учетом влияния онлайн-технологий и ИТ-индустрии они переродятся в другом виде", - отметил Фрадков, слова которого привели в пресс-службе ПСБ. Также на сессии выступил декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан. Он рассказал, что за последний год с экономикой России произошло "маленькое русское чудо", но уже сегодня надо думать о более долгосрочной перспективе. "В условиях очень сильного внешнего давления экономика показала чрезвычайно высокую адаптивность. Значит ли это, что мы сейчас с оптимизмом смотрим в будущее? Все, на мой взгляд, сложнее, потому что, с моей точки зрения, как многие экономисты считают, трудности нарастают и будут нарастать - завтра будет хуже, чем послезавтра, и нам нужно думать о послезавтрашнем дне", - приводятся в сообщении слова Аузана. В свою очередь, генеральный директор компании "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа добавил, что основополагающее российского потенциала роста - это отказ от шаблонов. "Вместо импортозамещения надо определить путь развития собственных компетенций, и в России есть множество примеров успешных компаний, которые в том числе известны на мировой арене и которые нашли собственный путь развития. Еще одна точка роста - в преодолении вызовов с сохранением и восстановлением торговых и финансовых структур, на разрушение которых направлена санкционная политика", - считает Липа, его слова цитируют в ПСБ. Генеральный директор компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова в ходе своего выступления рассказала о реализуемом компанией экономически обоснованном импортозамещении, где обоснованность достигается через кооперационные механизмы между наукой, бизнесом и властью. "Кооперация здесь - не что иное как консолидация заказа, которая осуществляется посредством анализа большого объема технологических запросов заказчиков и дальнейшей унификации технических требований к изделиям. Также в рамках консолидации происходит распределение рисков между основными игроками, в частности отраслевыми. За последний год в рамках работы 16 совместных координационных советов с корпорациями-партнерами реализуется уже 180 проектов по внедрению новых российских технических и технологических решений, которые ранее поставлялись зарубежными производителями. Кроме того, перенесен из-за рубежа и размещен на российских предприятиях заказ на инновационно-технологическую продукцию на сумму 85 миллиардов рублей, а в кооперационные проекты в интересах корпораций-партнеров вовлечено более 360 российских предприятий", - приводит пресс-служба слова Тихоновой.
https://ria.ru/20240313/investory-1932721578.html
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петр фрадков, трансмашхолдинг, иннопрактика, россия, технологии, псб (банк псб), промсвязьбанк
Петр Фрадков, Трансмашхолдинг, Иннопрактика, Россия, Технологии, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк

Фрадков: в ближайшем будущем офлайн-общение станет привилегией

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБПредседатель ПСБ Петр Фрадков
Председатель ПСБ Петр Фрадков
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
Председатель ПСБ Петр Фрадков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российская экономика на отрезке 2040-х годов будет сконцентрирована в отраслях высокотехнологичного сектора, а офлайн-общение станет привилегией, считает председатель ПСБ Петр Фрадков.
Такое мнение он высказал в ходе пятого финансового форума "Просто капитал", центральным событием которого стала пленарная сессия "Экономика будущего – потенциал роста, новые сценарии развития". Ее участники обсудили стратегии, которые реализуют компании и предприятия в целях укрепления экономики России, ключевые драйверы и факторы, сдерживающие рост российской экономики и промышленности, а также решения в области финансовой политики для обеспечения экономики инвестиционными ресурсами.
"Экономика России будет полностью сконцентрирована на том, что мы сейчас называем высокотехнологичным сектором - виртуальная реальность, большие данные, искусственный интеллект и пр. К 40-м годам это еще будет альтернативная ситуация, а уже к 50-м годам жить и работать офлайн станет привилегией. В свою очередь, банки в том виде, в котором они существуют сейчас, умрут, но с учетом влияния онлайн-технологий и ИТ-индустрии они переродятся в другом виде", - отметил Фрадков, слова которого привели в пресс-службе ПСБ.
Также на сессии выступил декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан. Он рассказал, что за последний год с экономикой России произошло "маленькое русское чудо", но уже сегодня надо думать о более долгосрочной перспективе.
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"В условиях очень сильного внешнего давления экономика показала чрезвычайно высокую адаптивность. Значит ли это, что мы сейчас с оптимизмом смотрим в будущее? Все, на мой взгляд, сложнее, потому что, с моей точки зрения, как многие экономисты считают, трудности нарастают и будут нарастать - завтра будет хуже, чем послезавтра, и нам нужно думать о послезавтрашнем дне", - приводятся в сообщении слова Аузана.
В свою очередь, генеральный директор компании "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа добавил, что основополагающее российского потенциала роста - это отказ от шаблонов. "Вместо импортозамещения надо определить путь развития собственных компетенций, и в России есть множество примеров успешных компаний, которые в том числе известны на мировой арене и которые нашли собственный путь развития. Еще одна точка роста - в преодолении вызовов с сохранением и восстановлением торговых и финансовых структур, на разрушение которых направлена санкционная политика", - считает Липа, его слова цитируют в ПСБ.
Генеральный директор компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова в ходе своего выступления рассказала о реализуемом компанией экономически обоснованном импортозамещении, где обоснованность достигается через кооперационные механизмы между наукой, бизнесом и властью.
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"Кооперация здесь - не что иное как консолидация заказа, которая осуществляется посредством анализа большого объема технологических запросов заказчиков и дальнейшей унификации технических требований к изделиям. Также в рамках консолидации происходит распределение рисков между основными игроками, в частности отраслевыми. За последний год в рамках работы 16 совместных координационных советов с корпорациями-партнерами реализуется уже 180 проектов по внедрению новых российских технических и технологических решений, которые ранее поставлялись зарубежными производителями. Кроме того, перенесен из-за рубежа и размещен на российских предприятиях заказ на инновационно-технологическую продукцию на сумму 85 миллиардов рублей, а в кооперационные проекты в интересах корпораций-партнеров вовлечено более 360 российских предприятий", - приводит пресс-служба слова Тихоновой.
 
Петр ФрадковТрансмашхолдингИннопрактикаРоссияТехнологииПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
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