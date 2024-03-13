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ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 13.03.2024
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области, часть снарядов "легла" в промзоне, по предварительной информации, есть пострадавший, его доставили в больницу,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:21
2024-03-13T05:21
2024-03-13T05:21
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области, часть снарядов "легла" в промзоне, по предварительной информации, есть пострадавший, его доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Часть снарядов легла в промзоне. По предварительной информации, есть один пострадавший - это сотрудник промышленного предприятия. У мужчины контузия и ссадины. Бригадой скорой раненый доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков. Он уточнил, что после повторного обстрела, предварительно, пострадавших нет, но выбиты окна в нескольких квартирах, наблюдается задымление "в боксе на территории промышленного предприятия". Кроме того, повреждена линия электропередачи. Без света остаются жители города Шебекино, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань. На месте работают оперативные и аварийные службы. По словам главы региона, обход территории продолжится в светлое время.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, предварительно, есть пострадавший