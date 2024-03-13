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ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 13.03.2024

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области, часть снарядов "легла" в промзоне, по предварительной информации, есть пострадавший, его доставили в больницу,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:21

2024-03-13T05:21

2024-03-13T05:21

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области, часть снарядов "легла" в промзоне, по предварительной информации, есть пострадавший, его доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Часть снарядов легла в промзоне. По предварительной информации, есть один пострадавший - это сотрудник промышленного предприятия. У мужчины контузия и ссадины. Бригадой скорой раненый доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков. Он уточнил, что после повторного обстрела, предварительно, пострадавших нет, но выбиты окна в нескольких квартирах, наблюдается задымление "в боксе на территории промышленного предприятия". Кроме того, повреждена линия электропередачи. Без света остаются жители города Шебекино, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань. На месте работают оперативные и аварийные службы. По словам главы региона, обход территории продолжится в светлое время.

https://ria.ru/20240313/pvo-1932627186.html

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происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия