https://ria.ru/20240313/novaya_zelandiya-1932722448.html
МИД России выразил надежду на смену курса властей Новой Зеландии
МИД России выразил надежду на смену курса властей Новой Зеландии - РИА Новости, 13.03.2024
МИД России выразил надежду на смену курса властей Новой Зеландии
Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил покидающему должность послу Новой Зеландии Саре Уолш сожаление из-за плохого состояния отношений двух стран и надежду РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:53
2024-03-13T13:53
2024-03-13T13:53
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андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил покидающему должность послу Новой Зеландии Саре Уолш сожаление из-за плохого состояния отношений двух стран и надежду на изменение антироссийского курса новозеландских властей, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте российского внешнеполитического ведомства, Руденко принял Уолш в среду в связи с завершением ее дипломатической миссии. Замглавы МИД РФ поблагодарил посла за работу в Москве и с сожалением отметил, что отношения двух стран достигли крайне низкой точки из-за присоединения Новой Зеландии к антироссийскому курсу коллективного Запада. "С российской стороны выражена надежда на то, что правительство Новой Зеландии пересмотрит нынешний курс, который противоречит базовым интересам страны, и вернется к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству наших государств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930115433.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, новая зеландия, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Новая Зеландия, Андрей Руденко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России выразил надежду на смену курса властей Новой Зеландии
Замглавы МИД выразил надежду, что антироссийский курс Новой Зеландии изменится
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил покидающему должность послу Новой Зеландии Саре Уолш сожаление из-за плохого состояния отношений двух стран и надежду на изменение антироссийского курса новозеландских властей, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте российского внешнеполитического ведомства, Руденко принял Уолш в среду в связи с завершением ее дипломатической миссии. Замглавы МИД РФ поблагодарил посла за работу в Москве
и с сожалением отметил, что отношения двух стран достигли крайне низкой точки из-за присоединения Новой Зеландии к антироссийскому курсу коллективного Запада.
"С российской стороны выражена надежда на то, что правительство Новой Зеландии пересмотрит нынешний курс, который противоречит базовым интересам страны, и вернется к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству наших государств", - говорится в сообщении.
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