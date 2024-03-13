https://ria.ru/20240313/novaya_zelandiya-1932722448.html

МИД России выразил надежду на смену курса властей Новой Зеландии

МИД России выразил надежду на смену курса властей Новой Зеландии - РИА Новости, 13.03.2024

МИД России выразил надежду на смену курса властей Новой Зеландии

Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил покидающему должность послу Новой Зеландии Саре Уолш сожаление из-за плохого состояния отношений двух стран и надежду РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:53

2024-03-13T13:53

2024-03-13T13:53

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андрей руденко

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил покидающему должность послу Новой Зеландии Саре Уолш сожаление из-за плохого состояния отношений двух стран и надежду на изменение антироссийского курса новозеландских властей, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте российского внешнеполитического ведомства, Руденко принял Уолш в среду в связи с завершением ее дипломатической миссии. Замглавы МИД РФ поблагодарил посла за работу в Москве и с сожалением отметил, что отношения двух стран достигли крайне низкой точки из-за присоединения Новой Зеландии к антироссийскому курсу коллективного Запада. "С российской стороны выражена надежда на то, что правительство Новой Зеландии пересмотрит нынешний курс, который противоречит базовым интересам страны, и вернется к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству наших государств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930115433.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, новая зеландия, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)