https://ria.ru/20240313/napadenie-1932683492.html

В московском метро мужчина ударил ножом отвергнувшую его девушку

В московском метро мужчина ударил ножом отвергнувшую его девушку - РИА Новости, 13.03.2024

В московском метро мужчина ударил ножом отвергнувшую его девушку

Суд в Москве арестовал мужчину, который в метро напал с ножом на девушку, отвергшую его ухаживания, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:37

2024-03-13T11:37

2024-03-13T12:32

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, который в метро напал с ножом на девушку, отвергшую его ухаживания, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. По информации ведомства, 23-летний молодой человек, ранее судимый, познакомился с женщиной и "слишком настойчиво" предлагал проводить ее до дома. "Проследовав за ней на станцию метро "Площадь Революции" и получив очередной отказ, обвиняемый напал на женщину и нанес ей множественные удары ножом в область головы, шеи и правой руки", — говорится в релизе. После этого нападавший попытался скрыться, но другие пассажиры задержали его и передали правоохранителям. Состояние пострадавшей в релизе не уточняется. Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230310/ukhazher-1856990074.html

москва

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Момент нападения мужчины с ножом на девушку в метро Суд в Москве арестовал мужчину, который несколько раз ударил ножом в метро отвергнувшую его ухаживания девушку и был задержан пассажирами, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По информации ведомства, 23-летний ранее судимый мужчина "попытался слишком настойчиво проводить до дома малознакомую женщину, с которой познакомился ранее". 2024-03-13T11:37 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московский метрополитен