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В московском метро мужчина ударил ножом отвергнувшую его девушку
В московском метро мужчина ударил ножом отвергнувшую его девушку - РИА Новости, 13.03.2024
В московском метро мужчина ударил ножом отвергнувшую его девушку
Суд в Москве арестовал мужчину, который в метро напал с ножом на девушку, отвергшую его ухаживания, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:37
2024-03-13T11:37
2024-03-13T12:32
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, который в метро напал с ножом на девушку, отвергшую его ухаживания, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. По информации ведомства, 23-летний молодой человек, ранее судимый, познакомился с женщиной и "слишком настойчиво" предлагал проводить ее до дома. "Проследовав за ней на станцию метро "Площадь Революции" и получив очередной отказ, обвиняемый напал на женщину и нанес ей множественные удары ножом в область головы, шеи и правой руки", — говорится в релизе. После этого нападавший попытался скрыться, но другие пассажиры задержали его и передали правоохранителям. Состояние пострадавшей в релизе не уточняется. Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230310/ukhazher-1856990074.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Момент нападения мужчины с ножом на девушку в метро
Суд в Москве арестовал мужчину, который несколько раз ударил ножом в метро отвергнувшую его ухаживания девушку и был задержан пассажирами, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По информации ведомства, 23-летний ранее судимый мужчина "попытался слишком настойчиво проводить до дома малознакомую женщину, с которой познакомился ранее".
2024-03-13T11:37
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
В московском метро мужчина ударил ножом отвергнувшую его девушку
В Москве арестовали мужчину, ударившего ножом в метро отвергнувшую его девушку
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Суд в Москве арестовал мужчину, который в метро напал с ножом на девушку, отвергшую его ухаживания, сообщила пресс-служба
столичной прокуратуры.
По информации ведомства, 23-летний молодой человек, ранее судимый, познакомился с женщиной и "слишком настойчиво" предлагал проводить ее до дома.
"Проследовав за ней на станцию метро "Площадь Революции" и получив очередной отказ, обвиняемый напал на женщину и нанес ей множественные удары ножом в область головы, шеи и правой руки", — говорится в релизе.
После этого нападавший попытался скрыться, но другие пассажиры задержали его и передали правоохранителям.
Состояние пострадавшей в релизе не уточняется.
Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
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