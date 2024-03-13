https://ria.ru/20240313/ivan-chay-1599794219.html

Иван-чай - польза и вред напитка для здоровья женщин и мужчин

Иван-чай: польза и вред напитка для здоровья женщин и мужчин

Иван-чай - польза и вред напитка для здоровья женщин и мужчин

Иван-чай - один из традиционных русских напитков. Чем полезен и вреден иван-чай для организма женщин и мужчин, какими целебными свойствами он обладает, как... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:53

2024-03-13T17:53

2024-03-13T18:00

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Иван-чай - один из традиционных русских напитков. Чем полезен и вреден иван-чай для организма женщин и мужчин, какими целебными свойствами он обладает, как применяется в медицине, а также как правильно его выбирать и заваривать - в материале РИА Новости.Что такое иван-чайИван-чай (кипрей) - это род многолетних растений семейства кипрейные, которые встречаются повсеместно в странах с умеренным климатом. Из 14 видов растения наиболее широко используются два: иван-чай широколистный и иван-чай узколистный. Первый произрастает на севере Северного полушария, в том числе в арктических областях. Узколистый кипрей - самый популярный вид, который распространен по всей территории России и занимает огромные площади на Урале и Алтае. Иван-чай по-другому называют “огненной травой”, “пожарником”, “скрипуном” и т.д. Также известен как копорский чай.Как выглядит иван-чайИван-чай узколистый может вырастать в высоту до 200 сантиметров. Он имеет прямостоячий стебель, усыпанный короткими клиновидными листьями. Цветы растения обычно розовые и собраны в пышную кисть на верхушке. История и легендыС древних времен он был известен жителям Евразии, Канады и Северной Америки. На Руси первые упоминания о напитке из иван-чая встречаются в рукописях XII века. Согласно легенде, Александр Невский после битвы с полком крестоносцев отправился в крепость и там впервые попробовал напиток из растения. Он удивился, что уснул как младенец, а наутро был бодр и полон сил. Оценив целебные свойства, он приказал пить иван-чай всем воинам. Несмотря на это, производить копорский чай стали во времена Екатерины II. Позже он стал популярным не только в Европе, но и в Азии. Состав и калорийностьИван-чай отличается богатым химическим составом. В него входят фосфор, калий, марганец, кальций, титан, цинк, натрий, медь, магний, селен, железо, молибден, бор.Калорийность 100 грамм продукта составляет 103 ккал. При этом его пищевая ценность:Какие витамины содержитВ состав кипрея входят многие витамины (на 100 г продукта): Также в составе иван-чая есть органические кислоты, флавоноиды, лектины, дубильные и слизистые вещества.Вкус и цвет иван-чаяЕсли продукт неферментированный, а просто высушенный, то он будет отличаться ярко выраженной кислинкой. Ферментированные, обработанные листья при заварке могут давать более богатый, яркий вкус с мягкими медовыми, карамельными или фруктовыми нотками в зависимости от технологии ферментации. Цвет напитка - золотистый, похож на зеленый чай. Где и когда собирают кипрейКипрей узколистный начинает цвести в последних числах мая, после чего можно заниматься сбором, который заканчивается в конце августа. В России иван-чай растет преимущественно в европейской части. Из-за нужды в хорошем освещении, кипрей чаще встречается на открытой местности. Произрастание вблизи водоемов дает кипрею необходимую влагу. Обычно собирают верхние листочки, не сухие и не поврежденные насекомыми. Цветы иван-чая обладают меньшим набором полезных веществ, однако их можно засушить и использовать в качестве добавки к самому напитку. Польза иван-чая и целебные свойстваСогласно научным данным благодаря высокому содержанию танина, пектина и флавоноидов иван-чай имеет самый высокий коэффициент противовоспалительного действия среди растений отечественной флоры. Кроме этого, еще в 70-е годы прошлого века специалисты Всероссийского онкологического центра РАМН установили, что иван-чай обладает выраженной цитостатической активностью, то есть может бороться с новообразованиями. Его польза для женщин заключается в облегчении неприятных ощущений во время менструации, при молочнице и симптомах менопаузы. Благодаря способности улучшать пищеварение напиток из этого растения помогает снизить вес, также входящие в его состав вещества положительно сказываются на красоте волос и ногтей. Польза для мужчин состоит в том, что антивоспалительное действие кипрея помогает при болезнях простаты, кроме этого растение повышает потенцию. “В листьях содержатся в большом количестве медь, железо, марганец и очень много витамина С, - рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. - Это значит, что иван-чай будет полезен людям с анемией и недостатком остальных, указанных выше микроэлементов. Еще его используют как успокоительный чай”.Вред иван-чая и противопоказанияПри длительном приеме копорский чай может вызвать расстройство пищеварения. Его не стоит употреблять:Специалисты не рекомендуют пить отвар вместе с успокаивающими и жаропонижающими препаратами.Применение кипрея в медицинеЧай из растения пили в лечебных целях еще до XVIII века. Известно, что его употребляли монахи в качестве успокоительного средства, а русские староверы-камчадалы ели легкую закуску из молодых побегов кипрея. Применяться в народной медицине иван-чай стал после XVIII, когда началось его массовое производство.Какие болезни лечит иван-чайУченый и ботаник Николай Анненков упоминал, что листья иван-чая применяли от запора, головной боли, а порошком присыпали экземы. Кроме этого, растение помогает:Как влияет иван-чай на сердцеСчитается, что кипрей благотворно влияет на здоровье сердца и сердечно-сосудистой системы и помогает при гипертонических кризах. Также он способен улучшить состояние кровеносных сосудов и полезен для профилактики инсульта и инфаркта.При простудеБлагодаря высокому содержанию витаминов и противовоспалительному эффекту иван-чай помогает бороться с вирусными инфекциями. Для достижения эффекта лучше употреблять отвар из ферментированных листьев. Заваривают при простуде его так: столовую ложку чая нужно залить стаканом кипятка и дать жидкости постоять пару часов.При аденоме простатыСвойства растения помогают при простатите за счет того, что способны останавливать процесс воспаления. Заваривать иван-чай при аденоме простаты следует так: 2 ст. л. чая необходимо залить 0,2 л горячей воды, затем прикрыть крышкой и 15 минут подержать на водяной бане. После этого жидкость охлаждают и процеживают. Несмотря на полезные свойства напитка из кипрея, не следует заниматься самолечением - сначала нужно проконсультироваться с врачом. Как часто принимать иван-чайПри слишком частом приеме чая могут возникнуть побочные реакции. “В среднем в день можно выпивать пару кружек (но не ежедневно), при условии, что человек чувствует себя хорошо после этого, - добавила нутрициолог. - Если после чая появляется какое-то неприятное ощущение, то нужно с врачом это обговорить”.Кипрей в кулинарииЛистья молодых растений можно добавлять в салаты или “зеленые” щи из щавеля и крапивы. Корни иван-чая тушат и варят, а высушенном виде используют в изготовлении суррогатного кофе. Также с давних пор известен кипрейный мед. Как сушить иван-чайСобранные листья иван-чая сначала нужно очистить от мусора, промыть. После этого сырье следует выложить ровным слоем до 5 сантиметров на бумагу, убрать в тень и регулярно перемешивать. Как только оно подсохнет от воды, его нужно перетереть между ладонями. Свернутые листья затем кладут в эмалированную посуду, накрывают мокрой тканью или крышкой для ферментации. В это время внутри емкости из травы начнет выделяться сок и аромат изменится. Время ферментации зависит от того, какую терпкость продукта вы хотите получить. После окончания этого процесса нужно переходить к сушке.Как выбрать иван-чайЖелательно выбирать кипрей, собранный в экологически чистых местах - он будет максимально полезен. Также продукт должен быть сертифицированным. Лучше отдавать предпочтение чаю без добавок, посторонних примесей, усилителей вкуса и ароматизаторов. Как правильно заваривать и пить иван-чайЧтобы сохранить множество полезных свойств иван-чая, его нужно правильно заварить. Как правило, на стакан приходится от половины до чайной ложки сухих листьев. Их не следует сразу полностью заливать горячей водой - лучше залить емкость на треть, а через 5-10 минут долить жидкость полностью и подождать 10-15 минут. При этом температура воды не должна превышать 85 градусов. Пропорции сухого иван-чая можно менять в зависимости от его ферментации.Для приготовления настоя необходимо взять 15-30 г листьев и прокипятить их в воде течение 15 минут, затем оставить на 1,5 часа. Как правильно хранитьВысушенный иван-чай лучше всего хранится при температуре от +15 до +20°C, при этом ему может навредить высокая влажность в помещении и прямые солнечные лучи. Чтобы надолго сохранить вкус и аромат продукта, после покупки лучше пересыпать его в стеклянную или глиняную тару и убрать в темное место. ВопросыНа вопросы РИА Новости ответила нутрициолог Вероника Хованская.Можно ли пить иван-чай каждый день?- Все зависит от цели, рекомендаций вашего лечащего врача. Так как это все же не просто вода, а напиток с определенными свойствами, то нужно рационально подходить к его потреблению. В принципе, одна чашка такого чая возможна для ежедневного потребления (при отсутствии противопоказаний от врача), но вот в больших объемах - только с разрешения врача.Можно ли заваривать иван чай второй раз?- Это зависит от сорта и вида обработки. Некоторые чаи выдерживают до 5 проливов, при этом могут не терять свои вкусовые качества, однако полезных веществ в них становится меньше с каждой заваркой. Когда лучше пить иван-чай - утром или вечером?- Так как это не совсем чай, а скорее ферментированные листья, они не содержат кофеин или другие тонизирующие вещества, поэтому пить отвар с иван-чаем можно в любое время суток. Если выпить его перед сном, он может подействовать как успокоительное средство и помочь быстрее заснуть.Можно ли пить иван-чай натощак?- Если мы говорим о первых глотках после сна, то лучше восполнить недостаток жидкости водой. Чаи и отвары воспринимаются немного иначе, считайте, что это легкая еда, которая дает еще и некоторое количество жидкости. Также не рекомендуется пить его натощак из-за высокого содержания витамина С.Как заваривать иван-чай из свежих листьев?- Обычно не рекомендуется заваривание свежего кипрея, так как это может вызвать диарею. Также такой чай будет иметь слишком кислый вкус. Если вы все таки решили заварить свежий кипрей, то следует положить листья на дно кастрюли, залитой холодной водой и варить на медленном огне, но не доводить до кипения.Можно ли пить иван-чай с молоком?- Если нет аллергии на молоко - можно. Если есть аллергия, то можно выбрать растительные варианты "молока" - миндальное, овсяное, рисовое и т.д. Следует учитывать, что напиток приобретет необычный вкус и понравится не каждому. Можно ли заваривать в термосе?- Лучше всего использовать керамическую или стеклянную посуду, однако заваривание в термосе допустимо. Так листья могут раскрыться полнее, при этом завариваться напиток должен не менее 30 минут.Можно ли есть листья иван-чая?- Получение пользы от поедания свежих листьев маловероятно, однако их можно употреблять в пищу. Например, делать салаты, супы. Иван-чай широколистный с давних пор употребляют в сыром виде эскимосы, считая его полезной добавкой.

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продукты, питание, растения, витамины, россия, здоровый образ жизни (зож)