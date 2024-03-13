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ПСБ: приток частных инвесторов открывает новые возможности для компаний - РИА Новости, 13.03.2024
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13:49 13.03.2024 (обновлено: 20:55 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/investory-1932721578.html
ПСБ: приток частных инвесторов открывает новые возможности для компаний
ПСБ: приток частных инвесторов открывает новые возможности для компаний - РИА Новости, 13.03.2024
ПСБ: приток частных инвесторов открывает новые возможности для компаний
Приток средств частных инвесторов на фондовый рынок открывает новые возможности для финансирования ускоренного развития бизнеса российских компаний, считает... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:49
2024-03-13T20:55
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Приток средств частных инвесторов на фондовый рынок открывает новые возможности для финансирования ускоренного развития бизнеса российских компаний, считает заместитель председателя ПСБ Юлия Карпова. Об этом она сказала, выступая на сессии "Привлечение частного капитала в российскую экономику" на площадке пятого финансового форума "Просто капитал". По ее словам, для реализации этого потенциала российским компаниям стоит активнее выходить на рынок капитала со сделками IPO, так как уже сейчас спрос на них со стороны инвесторов существенно превышает предложение. &quot;В 2023 году большинство сделок IPO проходило с существенной переподпиской. Поэтому мы видим недостаток предложения новых активов для удовлетворения спроса частных инвесторов — тех, чьи брокерские счета уже пополнены на достаточно большие суммы&quot;, — отметила Карпова, слова которой привели в пресс-службе ПСБ.Она добавила, что благодаря притоку частных инвесторов российский финансовый рынок быстро адаптировался к внешней ситуации и уходу иностранного капитала и продолжает рост. Этот потенциал не исчерпан - объем средств частных инвесторов увеличивается, в том числе за счет перераспределения в инструменты финансового рынка части банковских депозитов, в то же время реальный сектор заинтересован в дополнительных источниках финансирования. "Компании должны строить высокотехнологичное производство, должны заместить долю импорта в России, нарастить вложения в основной капитал. Как это сделать? Безусловно, деньги нужно искать внутри страны — и это в том числе средства частных инвесторов", — подчеркнула Карпова. Для того, чтобы использовать инвестиционные ресурсы рынка, эмитентам необходимо расширять спектр финансовых инструментов для частных инвесторов. Постепенно этот процесс развивается. "Характерной тенденцией последнего года стал рост доли инвестиций в замещающие и юаневые облигации, которые позволяют инвесторам зафиксировать высокую доходность, защищая от валютных рисков. В целом, прошлом году с ростом фондового рынка для частных инвесторов открылись новые возможности для формирования инвестиционных стратегий, которые обеспечивают потенциал для роста капитала", — резюмировала топ-менеджер ПСБ.
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россия, экономика, псб (банк псб), новости компаний - экономика, промсвязьбанк, инвесторы
Россия, Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Новости компаний - Экономика, Промсвязьбанк, Инвесторы

ПСБ: приток частных инвесторов открывает новые возможности для компаний

© РИА НовостиПСБ, как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, принял участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Стенд банка на форуме
ПСБ, как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, принял участие в Международном военно-техническом форуме Армия-2019. Стенд банка на форуме - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Приток средств частных инвесторов на фондовый рынок открывает новые возможности для финансирования ускоренного развития бизнеса российских компаний, считает заместитель председателя ПСБ Юлия Карпова.
Об этом она сказала, выступая на сессии "Привлечение частного капитала в российскую экономику" на площадке пятого финансового форума "Просто капитал".
По ее словам, для реализации этого потенциала российским компаниям стоит активнее выходить на рынок капитала со сделками IPO, так как уже сейчас спрос на них со стороны инвесторов существенно превышает предложение.
«

"В 2023 году большинство сделок IPO проходило с существенной переподпиской. Поэтому мы видим недостаток предложения новых активов для удовлетворения спроса частных инвесторов — тех, чьи брокерские счета уже пополнены на достаточно большие суммы", — отметила Карпова, слова которой привели в пресс-службе ПСБ.

Она добавила, что благодаря притоку частных инвесторов российский финансовый рынок быстро адаптировался к внешней ситуации и уходу иностранного капитала и продолжает рост. Этот потенциал не исчерпан - объем средств частных инвесторов увеличивается, в том числе за счет перераспределения в инструменты финансового рынка части банковских депозитов, в то же время реальный сектор заинтересован в дополнительных источниках финансирования.
«
"Компании должны строить высокотехнологичное производство, должны заместить долю импорта в России, нарастить вложения в основной капитал. Как это сделать? Безусловно, деньги нужно искать внутри страны — и это в том числе средства частных инвесторов", — подчеркнула Карпова.
Для того, чтобы использовать инвестиционные ресурсы рынка, эмитентам необходимо расширять спектр финансовых инструментов для частных инвесторов. Постепенно этот процесс развивается.
"Характерной тенденцией последнего года стал рост доли инвестиций в замещающие и юаневые облигации, которые позволяют инвесторам зафиксировать высокую доходность, защищая от валютных рисков. В целом, прошлом году с ростом фондового рынка для частных инвесторов открылись новые возможности для формирования инвестиционных стратегий, которые обеспечивают потенциал для роста капитала", — резюмировала топ-менеджер ПСБ.
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