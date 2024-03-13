https://ria.ru/20240313/investitsii-1932712492.html
Более 187 млрд рублей инвестировано в Липецкую область в 2023 году
Более 187 млрд рублей инвестировано в Липецкую область в 2023 году - РИА Новости, 13.03.2024
Более 187 млрд рублей инвестировано в Липецкую область в 2023 году
В 2023 году власти Липецкой области привлекли в регион 187,2 миллиарда рублей в виде инвестиций, что составило более 104 % к уровню 2022 года, сообщил... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:24
2024-03-13T13:24
2024-03-13T13:24
липецкая область
игорь артамонов
инвестиции
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 13 мар - РИА Новости. В 2023 году власти Липецкой области привлекли в регион 187,2 миллиарда рублей в виде инвестиций, что составило более 104 % к уровню 2022 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что по объему инвестиций на душу населения приходится свыше 166,2 тысячи рублей. По словам Артамонова, этот показатель позволяет Липецкой области находиться среди лидеров в регионах ЦФО, создавать рабочие места и получать налоговые отчисления в бюджет. "Липецкая область по-прежнему остается одной из лучших в стране по инвестиционной привлекательности. Это подтверждают многие рейтинги. Действуют две площадки, создали третью – на территории бывшего тракторного завода, где создадут производство сельскохозяйственных машин и прицепов. Инвестор готов вложить в новое предприятие 32,4 миллиарда рублей, что позволит создать почти 2,5 тысячи рабочих мест", – сказал Артамонов. Губернатор отметил, что одним из условий увеличения объема инвестиций стала регистрация в 2023 году в ОЭЗ "Липецк" семи новых резидентов. Это компании по производству стеклянной посуды, дробометного оборудования, утеплителя из синтетических волокон для одежды, напорных и безнапорных труб, гидравлического и пневматического силового оборудования, металлических дверей, сухих кормов для кошек и собак. Кроме этого, в области ведется постоянная работа по улучшению инвестиционного климата, сокращению сроков процедуры регистрации бизнеса. Государственная поддержка, предоставляемая инвесторам, включает упрощенные налоговые льготы, доступ к современной инфраструктуре и квалифицированному труду. Важным этапом в улучшении инвестиционного климата стало внедрение в Липецкой области Регионального инвестиционного стандарта 2.0. и реализация бережливого проекта "Сквозной инвестиционный поток". В итоге сроки процедур по запуску новых инвестпроектов сократились на 30%. Как сообщил Артамонов, в этом году он вручил свидетельства резидентов ОЭЗ "Липецк" двум новым компаниям, которые будут производить насосы для химической промышленности, теплообменное оборудование, устройства для химических, нефтегазовых, лакокрасочных производств, а также трубы для канализации, орошения, строительных компаний. Общий объем вложений составит шесть миллиардов рублей. На предприятиях будет создано более 300 рабочих мест. Ввод предприятий в эксплуатацию инвесторы планируют в 2025 году.
https://ria.ru/20240312/korm-1932454819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, инвестиции, "липецк"
Липецкая область, Игорь Артамонов, Инвестиции, "Липецк"
ЛИПЕЦК, 13 мар - РИА Новости. В 2023 году власти Липецкой области привлекли в регион 187,2 миллиарда рублей в виде инвестиций, что составило более 104 % к уровню 2022 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что по объему инвестиций на душу населения приходится свыше 166,2 тысячи рублей. По словам Артамонова, этот показатель позволяет Липецкой области находиться среди лидеров в регионах ЦФО, создавать рабочие места и получать налоговые отчисления в бюджет.
Производство кормов для домашних животных запустили в Липецкой области
"Липецкая область по-прежнему остается одной из лучших в стране по инвестиционной привлекательности. Это подтверждают многие рейтинги. Действуют две площадки, создали третью – на территории бывшего тракторного завода, где создадут производство сельскохозяйственных машин и прицепов. Инвестор готов вложить в новое предприятие 32,4 миллиарда рублей, что позволит создать почти 2,5 тысячи рабочих мест", – сказал Артамонов.
Губернатор отметил, что одним из условий увеличения объема инвестиций стала регистрация в 2023 году в ОЭЗ "Липецк
" семи новых резидентов. Это компании по производству стеклянной посуды, дробометного оборудования, утеплителя из синтетических волокон для одежды, напорных и безнапорных труб, гидравлического и пневматического силового оборудования, металлических дверей, сухих кормов для кошек и собак.
Первый Центр молодежной карьеры открылся в Липецкой области
Кроме этого, в области ведется постоянная работа по улучшению инвестиционного климата, сокращению сроков процедуры регистрации бизнеса. Государственная поддержка, предоставляемая инвесторам, включает упрощенные налоговые льготы, доступ к современной инфраструктуре и квалифицированному труду. Важным этапом в улучшении инвестиционного климата стало внедрение в Липецкой области Регионального инвестиционного стандарта 2.0. и реализация бережливого проекта "Сквозной инвестиционный поток". В итоге сроки процедур по запуску новых инвестпроектов сократились на 30%.
Как сообщил Артамонов, в этом году он вручил свидетельства резидентов ОЭЗ "Липецк" двум новым компаниям, которые будут производить насосы для химической промышленности, теплообменное оборудование, устройства для химических, нефтегазовых, лакокрасочных производств, а также трубы для канализации, орошения, строительных компаний. Общий объем вложений составит шесть миллиардов рублей. На предприятиях будет создано более 300 рабочих мест. Ввод предприятий в эксплуатацию инвесторы планируют в 2025 году.