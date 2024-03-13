https://ria.ru/20240313/initsiativy-1932637902.html

Инициативы из послания вписываются в бюджет, заявил Путин

Инициативы из послания вписываются в бюджет, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024

Инициативы из послания вписываются в бюджет, заявил Путин

Инициативы из послания Федеральному собранию вписываются в правила бюджета и консервативны, вполне вероятно, что государство сможет увеличить расходы на них,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:21

2024-03-13T07:21

2024-03-13T10:58

владимир путин

дмитрий киселев

экономика

россия

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Инициативы из послания Федеральному собранию вписываются в правила бюджета и консервативны, вполне вероятно, что государство сможет увеличить расходы на них, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Озвученные инициативы были сверстаны в результате кропотливой работы экспертного сообщества, специалистов правительства, администрации президента, сказал Путин в ходе интервью. "Все полностью вписывается в бюджетные правила и на самом деле носит достаточно консервативный характер. Потому что некоторые эксперты считают, что доходов должно быть и будет больше, а значит, нужно было бы запланировать и большие расходы, потому что это напрямую должно отражаться на перспективах развития экономики. Ну в целом правильно. Но мы и в 2018 году дополнительно планировали направить на развитие экономики, социальной сферы 8 триллионов, а потом увеличивали эти расходы. Я думаю, что вполне вероятно, если все сложится так, как и говорят оптимисты из вот этой среды, о которой я сказал, экспертов, то мы можем, и должны, и сможем увеличить эти расходы по различным направлениям", - подчеркнул Путин. Он подтвердил, что инициативы охватывают шестилетний период. "Мы сейчас верстаем бюджет на трехлетку, на трехлетний, как мы говорим, период плановый, но конечно, мы и все, когда готовились к посланию - я говорю, мы готовились к посланию, потому что команда целая работала – мы исходили из того, что будем просчитывать наши доходы и расходы по тем направлениям, которые мы считаем ключевыми, приоритетными, именно на шесть лет", - добавил президент.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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