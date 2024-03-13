В Берлине недовольны решением Шольца не поставлять Taurus Киеву, пишут СМИ
Bloomberg: министры в ФРГ недовольны решением Шольца не поставлять Taurus Киеву
Ракета Taurus. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и его коллега, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, неодобрительно относятся к отказу федерального канцлера Олафа Шольца от поставок ракет Taurus Киеву, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Шольц ранее неоднократно выступал против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено.
"Министр финансов Кристиан Линднер, лидер свободных демократов (СвДП - ред.), не согласен с оправданием Шольца и еще надеется, что он поменяет свое мнение... Роберт Хабек от партии Зеленых, министр экономики и вице-канцлер, также сочувствует законодателям, которые поддерживают отправку Taurus, и раздражен односторонним решением Шольца ", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых со взглядами министров.
По словам собеседников агентства, Линднер поддерживает идею изменения технических параметров ракет, которые не позволят им долетать до целей на российской территории.
Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересовал Шольца, и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.