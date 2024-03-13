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В Берлине недовольны решением Шольца не поставлять Taurus Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
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15:54 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/germaniya-1932762602.html
В Берлине недовольны решением Шольца не поставлять Taurus Киеву, пишут СМИ
В Берлине недовольны решением Шольца не поставлять Taurus Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
В Берлине недовольны решением Шольца не поставлять Taurus Киеву, пишут СМИ
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и его коллега, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, неодобрительно относятся к отказу федерального... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:54
2024-03-13T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
олаф шольц
кристиан линднер
роберт хабек
нато
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и его коллега, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, неодобрительно относятся к отказу федерального канцлера Олафа Шольца от поставок ракет Taurus Киеву, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Шольц ранее неоднократно выступал против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено. "Министр финансов Кристиан Линднер, лидер свободных демократов (СвДП - ред.), не согласен с оправданием Шольца и еще надеется, что он поменяет свое мнение... Роберт Хабек от партии Зеленых, министр экономики и вице-канцлер, также сочувствует законодателям, которые поддерживают отправку Taurus, и раздражен односторонним решением Шольца ", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых со взглядами министров. По словам собеседников агентства, Линднер поддерживает идею изменения технических параметров ракет, которые не позволят им долетать до целей на российской территории. Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересовал Шольца, и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер, роберт хабек, нато, бундесвер германии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, Роберт Хабек, НАТО, Бундесвер Германии, Вооруженные силы Украины
В Берлине недовольны решением Шольца не поставлять Taurus Киеву, пишут СМИ

Bloomberg: министры в ФРГ недовольны решением Шольца не поставлять Taurus Киеву

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и его коллега, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, неодобрительно относятся к отказу федерального канцлера Олафа Шольца от поставок ракет Taurus Киеву, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Шольц ранее неоднократно выступал против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено.
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"Министр финансов Кристиан Линднер, лидер свободных демократов (СвДП - ред.), не согласен с оправданием Шольца и еще надеется, что он поменяет свое мнение... Роберт Хабек от партии Зеленых, министр экономики и вице-канцлер, также сочувствует законодателям, которые поддерживают отправку Taurus, и раздражен односторонним решением Шольца ", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых со взглядами министров.
По словам собеседников агентства, Линднер поддерживает идею изменения технических параметров ракет, которые не позволят им долетать до целей на российской территории.
Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересовал Шольца, и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаОлаф ШольцКристиан ЛинднерРоберт ХабекНАТОБундесвер ГерманииВооруженные силы Украины
 
 
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