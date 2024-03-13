https://ria.ru/20240313/germaniya-1932762602.html

В Берлине недовольны решением Шольца не поставлять Taurus Киеву, пишут СМИ

В Берлине недовольны решением Шольца не поставлять Taurus Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024

В Берлине недовольны решением Шольца не поставлять Taurus Киеву, пишут СМИ

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и его коллега, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, неодобрительно относятся к отказу федерального... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:54

2024-03-13T15:54

2024-03-13T15:54

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

олаф шольц

кристиан линднер

роберт хабек

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930976754_0:135:1024:711_1920x0_80_0_0_61997f9038a9051b7c5ca6293b30e34b.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и его коллега, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, неодобрительно относятся к отказу федерального канцлера Олафа Шольца от поставок ракет Taurus Киеву, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Шольц ранее неоднократно выступал против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено. "Министр финансов Кристиан Линднер, лидер свободных демократов (СвДП - ред.), не согласен с оправданием Шольца и еще надеется, что он поменяет свое мнение... Роберт Хабек от партии Зеленых, министр экономики и вице-канцлер, также сочувствует законодателям, которые поддерживают отправку Taurus, и раздражен односторонним решением Шольца ", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых со взглядами министров. По словам собеседников агентства, Линднер поддерживает идею изменения технических параметров ракет, которые не позволят им долетать до целей на российской территории. Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересовал Шольца, и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер, роберт хабек, нато, бундесвер германии, вооруженные силы украины