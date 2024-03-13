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Польша депортировала журналистов с Украины за съемки на границе с Россией - РИА Новости, 13.03.2024
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17:09 13.03.2024 (обновлено: 18:59 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/deportatsiya-1932782105.html
Польша депортировала журналистов с Украины за съемки на границе с Россией
Польша депортировала журналистов с Украины за съемки на границе с Россией - РИА Новости, 13.03.2024
Польша депортировала журналистов с Украины за съемки на границе с Россией
Украинских журналистов , якобы заснявших доказательства торговых отношений Варшавы с Москвой, задержали и депортировали из Польши, сообщили в украинском издании РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:09
2024-03-13T18:59
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинских журналистов , якобы заснявших доказательства торговых отношений Варшавы с Москвой, задержали и депортировали из Польши, сообщили в украинском издании "Район.in.ua". "Журналисты "Район.in.ua" сняли торговлю Польши с Россией: их задержали и депортировали, отобрав всю технику", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что сотрудники польских правоохранительных органов задержали редактора и видеооператора "Района" 7 марта во время съемок движения товарных поездов между Калининградской областью России и Польшей, после чего журналистов депортировали. По версии издания, это свидетельствует о продолжении торговых отношений между странами. Как заявил изданию представители правоохранительных органов Польши, журналисты были задержаны из-за съемок критической инфраструктуры республики, а именно железнодорожных путей, по которым по версии издания, двигались цистерны со сжиженным газом из РФ. Как заявили в "Районе", редакция издания обратилась к властям Украины и Польши с требованием отреагировать на ситуацию.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
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в мире, россия, польша, варшава
В мире, Россия, Польша, Варшава
Польша депортировала журналистов с Украины за съемки на границе с Россией

Украинских журналистов депортировали из Польши из-за съемок на границе с Россией

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПольские пограничники
Польские пограничники - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Польские пограничники. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинских журналистов , якобы заснявших доказательства торговых отношений Варшавы с Москвой, задержали и депортировали из Польши, сообщили в украинском издании "Район.in.ua".
"Журналисты "Район.in.ua" сняли торговлю Польши с Россией: их задержали и депортировали, отобрав всю технику", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.
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Отмечается, что сотрудники польских правоохранительных органов задержали редактора и видеооператора "Района" 7 марта во время съемок движения товарных поездов между Калининградской областью России и Польшей, после чего журналистов депортировали. По версии издания, это свидетельствует о продолжении торговых отношений между странами.
Как заявил изданию представители правоохранительных органов Польши, журналисты были задержаны из-за съемок критической инфраструктуры республики, а именно железнодорожных путей, по которым по версии издания, двигались цистерны со сжиженным газом из РФ.
Как заявили в "Районе", редакция издания обратилась к властям Украины и Польши с требованием отреагировать на ситуацию.
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