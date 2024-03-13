https://ria.ru/20240313/deportatsiya-1932782105.html

Польша депортировала журналистов с Украины за съемки на границе с Россией

Польша депортировала журналистов с Украины за съемки на границе с Россией - РИА Новости, 13.03.2024

Польша депортировала журналистов с Украины за съемки на границе с Россией

Украинских журналистов , якобы заснявших доказательства торговых отношений Варшавы с Москвой, задержали и депортировали из Польши, сообщили в украинском издании РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:09

2024-03-13T17:09

2024-03-13T18:59

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинских журналистов , якобы заснявших доказательства торговых отношений Варшавы с Москвой, задержали и депортировали из Польши, сообщили в украинском издании "Район.in.ua". "Журналисты "Район.in.ua" сняли торговлю Польши с Россией: их задержали и депортировали, отобрав всю технику", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что сотрудники польских правоохранительных органов задержали редактора и видеооператора "Района" 7 марта во время съемок движения товарных поездов между Калининградской областью России и Польшей, после чего журналистов депортировали. По версии издания, это свидетельствует о продолжении торговых отношений между странами. Как заявил изданию представители правоохранительных органов Польши, журналисты были задержаны из-за съемок критической инфраструктуры республики, а именно железнодорожных путей, по которым по версии издания, двигались цистерны со сжиженным газом из РФ. Как заявили в "Районе", редакция издания обратилась к властям Украины и Польши с требованием отреагировать на ситуацию.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

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