Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье полиция остановила грузовик с тоннами красной икры и краба - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 12.03.2024 (обновлено: 09:36 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/zabaykale-1932422605.html
В Забайкалье полиция остановила грузовик с тоннами красной икры и краба
В Забайкалье полиция остановила грузовик с тоннами красной икры и краба - РИА Новости, 12.03.2024
В Забайкалье полиция остановила грузовик с тоннами красной икры и краба
Полиция остановила грузовик в Забайкалье, перевозивший более двух тонн красной икры, около трёх тонн камчатского краба, а также другую рыбную продукцию... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T09:28
2024-03-12T09:36
происшествия
россия
забайкальский край
чита
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932423812_0:5:3625:2044_1920x0_80_0_0_9110c19c1c9f8035b1eca23e62f39f1c.png
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Полиция остановила грузовик в Забайкалье, перевозивший более двух тонн красной икры, около трёх тонн камчатского краба, а также другую рыбную продукцию стоимостью свыше 14,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. "В большегрузном автомобиле под управлением жителя Карачаево-Черкесской республики, остановленном полицейскими Забайкальского края на федеральной автодороге возле города Читы, обнаружено свыше двух тонн красной икры, почти триста коробок с камчатским крабом весом около трех тонн и другая рыбная продукция общей стоимостью свыше 14,5 миллиона рублей", — рассказала она. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.1 УК РФ (Сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ в особо крупном размере).
https://ria.ru/20231229/ikra-1918891677.html
россия
забайкальский край
чита
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932423812_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_430aaf68792eb915e00ffab37fbbe75c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, забайкальский край, чита, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Чита, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Забайкалье полиция остановила грузовик с тоннами красной икры и краба

Полиция остановила под Читой грузовик с икрой и крабом на 14,5 миллиона рублей

© Ирина Волк/TelegramКонтейнеры с икрой, обнаруженные в большегрузном автомобиле на федеральной автодороге возле города Читы
Контейнеры с икрой, обнаруженные в большегрузном автомобиле на федеральной автодороге возле города Читы
© Ирина Волк/Telegram
Контейнеры с икрой, обнаруженные в большегрузном автомобиле на федеральной автодороге возле города Читы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Полиция остановила грузовик в Забайкалье, перевозивший более двух тонн красной икры, около трёх тонн камчатского краба, а также другую рыбную продукцию стоимостью свыше 14,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"В большегрузном автомобиле под управлением жителя Карачаево-Черкесской республики, остановленном полицейскими Забайкальского края на федеральной автодороге возле города Читы, обнаружено свыше двух тонн красной икры, почти триста коробок с камчатским крабом весом около трех тонн и другая рыбная продукция общей стоимостью свыше 14,5 миллиона рублей", — рассказала она.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.1 УК РФ (Сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ в особо крупном размере).
Красная икра - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Эксперт дал советы по выбору и хранению красной икры
29 декабря 2023, 08:21
 
ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайЧитаИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала