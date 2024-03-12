https://ria.ru/20240312/zabaykale-1932422605.html
В Забайкалье полиция остановила грузовик с тоннами красной икры и краба
В Забайкалье полиция остановила грузовик с тоннами красной икры и краба - РИА Новости, 12.03.2024
В Забайкалье полиция остановила грузовик с тоннами красной икры и краба
Полиция остановила грузовик в Забайкалье, перевозивший более двух тонн красной икры, около трёх тонн камчатского краба, а также другую рыбную продукцию... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T09:28
2024-03-12T09:28
2024-03-12T09:36
происшествия
россия
забайкальский край
чита
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932423812_0:5:3625:2044_1920x0_80_0_0_9110c19c1c9f8035b1eca23e62f39f1c.png
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Полиция остановила грузовик в Забайкалье, перевозивший более двух тонн красной икры, около трёх тонн камчатского краба, а также другую рыбную продукцию стоимостью свыше 14,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. "В большегрузном автомобиле под управлением жителя Карачаево-Черкесской республики, остановленном полицейскими Забайкальского края на федеральной автодороге возле города Читы, обнаружено свыше двух тонн красной икры, почти триста коробок с камчатским крабом весом около трех тонн и другая рыбная продукция общей стоимостью свыше 14,5 миллиона рублей", — рассказала она. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.1 УК РФ (Сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ в особо крупном размере).
https://ria.ru/20231229/ikra-1918891677.html
россия
забайкальский край
чита
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932423812_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_430aaf68792eb915e00ffab37fbbe75c.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, чита, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Чита, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Забайкалье полиция остановила грузовик с тоннами красной икры и краба
Полиция остановила под Читой грузовик с икрой и крабом на 14,5 миллиона рублей