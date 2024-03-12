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На Украине задержали военного, пытавшегося отравить командиров ВСУ - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:30 12.03.2024 (обновлено: 11:51 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/vsu-1932454042.html
На Украине задержали военного, пытавшегося отравить командиров ВСУ
На Украине задержали военного, пытавшегося отравить командиров ВСУ - РИА Новости, 12.03.2024
На Украине задержали военного, пытавшегося отравить командиров ВСУ
СБУ в Telegram-канале сообщила о задержании военнослужащего ВСУ, который пытался отравить командиров одного из подразделений на подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:30
2024-03-12T11:51
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. СБУ в Telegram-канале сообщила о задержании военнослужащего ВСУ, который пытался отравить командиров одного из подразделений на подконтрольной Киеву части Запорожской области. "СБУ задержала предателя, пытавшегося отравить командование ВСУ в Запорожской области… Злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ", - говорится в сообщении СБУ.Утверждается, что кроме того, задержанный передавал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на фронте. По данным СБУ, военному предъявлено обвинение по статье "государственное предательство, совершенное в условиях военного положения". Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20231230/obekt-1919075385.html
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в мире, запорожская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали военного, пытавшегося отравить командиров ВСУ

СБУ: военного ВСУ задержали за попытку отравить командование одной из частей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. СБУ в Telegram-канале сообщила о задержании военнослужащего ВСУ, который пытался отравить командиров одного из подразделений на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
"СБУ задержала предателя, пытавшегося отравить командование ВСУ в Запорожской области… Злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ", - говорится в сообщении СБУ.
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Утверждается, что кроме того, задержанный передавал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на фронте. По данным СБУ, военному предъявлено обвинение по статье "государственное предательство, совершенное в условиях военного положения". Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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