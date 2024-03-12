https://ria.ru/20240312/vsu-1932454042.html

На Украине задержали военного, пытавшегося отравить командиров ВСУ

На Украине задержали военного, пытавшегося отравить командиров ВСУ - РИА Новости, 12.03.2024

На Украине задержали военного, пытавшегося отравить командиров ВСУ

СБУ в Telegram-канале сообщила о задержании военнослужащего ВСУ, который пытался отравить командиров одного из подразделений на подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:30

2024-03-12T11:30

2024-03-12T11:51

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. СБУ в Telegram-канале сообщила о задержании военнослужащего ВСУ, который пытался отравить командиров одного из подразделений на подконтрольной Киеву части Запорожской области. "СБУ задержала предателя, пытавшегося отравить командование ВСУ в Запорожской области… Злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ", - говорится в сообщении СБУ.Утверждается, что кроме того, задержанный передавал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на фронте. По данным СБУ, военному предъявлено обвинение по статье "государственное предательство, совершенное в условиях военного положения". Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20231230/obekt-1919075385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины