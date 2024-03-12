https://ria.ru/20240312/voronezh-1932546058.html
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 12.03.2024
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Спасатели объявили в Telegram-канале отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:56
2024-03-12T16:56
2024-03-12T16:56
специальная военная операция на украине
воронежская область
воронеж
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы рф
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 12 мар — РИА Новости. Спасатели объявили в Telegram-канале отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области. Ранним утром губернатор области Александр Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА, который, по его словам, приближался к Воронежской области "со стороны Украины". А днем губернатор впервые объявил о ракетной опасности в регионе. Отбой ракетной опасности был объявлен в 11.28 мск, при этом опасность атаки БПЛА в регионе сохранялась. "Внимание! В 16 ч.20 мин. 12.03.2024 отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", — сообщил региональный главк МЧС. В ночь на вторник, по словам Гусева, над Воронежем дежурными средствами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотник. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился.
https://ria.ru/20240312/informatsiya-1932540042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
МЧС объявило отбой опасности атаки беспилотников в Воронежской области