Синод РПЦ осудил действия Румынской церкви в Молдавии и на Украине
Легойда: создание Румынской православной церкви в Украине противоречит канонам
Распятие в храме. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Создание "Румынской православной церкви в Украине" и попытки "вернуть" в Бессарабскую митрополию молдавских священников Румынским патриархатом прямо противоречат священным канонам, в случае их продолжения повлекут тяжелые последствия для единства православия и отношений Русской и Румынской церквей, заявил по итогам заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Румынская православная церковь ранее санкционирование учреждения "Румынской православной церкви в Украине" на территории канонической Украинской православной церкви, её Бессарабская митрополия, действующая в Молдавии на канонической территории Православной церкви Молдовы в составе Московского патриархата. Кроме того, в решениях Синода Румынской церкви постулируется, что "все румынские православные священнослужители и их паства из Республики Молдова, которые возвращаются в Бессарабскую митрополию, являются каноническими священнослужителями и блаженными верующими, и любое дисциплинарное взыскание, направленное против них на основании их членства в Румынской православной церкви, недействительно". На этом основании ряд запрещенных в служении клириков Православной церкви Молдовы были приняты Бессарабской митрополией Румынской церкви без отпускных грамот.
"Священный синод с глубоким сожалением констатировал, что упомянутые постановления Синода Румынской православной церкви находятся в прямом противоречии со священными канонами, в частности с 11, 12, 31 и 32 правилами Святых Апостолов, 2 правилом II Вселенского собора, 5 и 8 правилами III Вселенского собора, 13 правилом IV Вселенского собора, 17 правилом Пято-Шестого (Трулльского) собора, 13 и 22 правилами Антиохийского собора. Члены Священного синода выразили решительное несогласие с данными постановлениями, которые в случае их дальнейшей реализации неизбежно повлекут за собой тяжкие последствия как для двусторонних отношений Русской и Румынской православных церквей, так и для единства Православной церкви в целом", – цитируют Легойду в отделе.