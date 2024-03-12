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Синод РПЦ осудил действия Румынской церкви в Молдавии и на Украине - РИА Новости, 12.03.2024
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Религия
 
21:45 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/tserkov-1932606196.html
Синод РПЦ осудил действия Румынской церкви в Молдавии и на Украине
Синод РПЦ осудил действия Румынской церкви в Молдавии и на Украине - РИА Новости, 12.03.2024
Синод РПЦ осудил действия Румынской церкви в Молдавии и на Украине
Создание "Румынской православной церкви в Украине" и попытки "вернуть" в Бессарабскую митрополию молдавских священников Румынским патриархатом прямо... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:45
2024-03-12T21:45
религия
молдавия
русский (остров)
владимир легойда
румынская православная церковь
московский патриархат
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Создание "Румынской православной церкви в Украине" и попытки "вернуть" в Бессарабскую митрополию молдавских священников Румынским патриархатом прямо противоречат священным канонам, в случае их продолжения повлекут тяжелые последствия для единства православия и отношений Русской и Румынской церквей, заявил по итогам заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Румынская православная церковь ранее санкционирование учреждения "Румынской православной церкви в Украине" на территории канонической Украинской православной церкви, её Бессарабская митрополия, действующая в Молдавии на канонической территории Православной церкви Молдовы в составе Московского патриархата. Кроме того, в решениях Синода Румынской церкви постулируется, что "все румынские православные священнослужители и их паства из Республики Молдова, которые возвращаются в Бессарабскую митрополию, являются каноническими священнослужителями и блаженными верующими, и любое дисциплинарное взыскание, направленное против них на основании их членства в Румынской православной церкви, недействительно". На этом основании ряд запрещенных в служении клириков Православной церкви Молдовы были приняты Бессарабской митрополией Румынской церкви без отпускных грамот. "Священный синод с глубоким сожалением констатировал, что упомянутые постановления Синода Румынской православной церкви находятся в прямом противоречии со священными канонами, в частности с 11, 12, 31 и 32 правилами Святых Апостолов, 2 правилом II Вселенского собора, 5 и 8 правилами III Вселенского собора, 13 правилом IV Вселенского собора, 17 правилом Пято-Шестого (Трулльского) собора, 13 и 22 правилами Антиохийского собора. Члены Священного синода выразили решительное несогласие с данными постановлениями, которые в случае их дальнейшей реализации неизбежно повлекут за собой тяжкие последствия как для двусторонних отношений Русской и Румынской православных церквей, так и для единства Православной церкви в целом", – цитируют Легойду в отделе.
https://ria.ru/20240307/ukraina-1931494570.html
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молдавия, русский (остров), владимир легойда, румынская православная церковь, московский патриархат, русская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Молдавия, Русский (остров), Владимир Легойда, Румынская православная церковь, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Синод РПЦ осудил действия Румынской церкви в Молдавии и на Украине

Легойда: создание Румынской православной церкви в Украине противоречит канонам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Создание "Румынской православной церкви в Украине" и попытки "вернуть" в Бессарабскую митрополию молдавских священников Румынским патриархатом прямо противоречат священным канонам, в случае их продолжения повлекут тяжелые последствия для единства православия и отношений Русской и Румынской церквей, заявил по итогам заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Румынская православная церковь ранее санкционирование учреждения "Румынской православной церкви в Украине" на территории канонической Украинской православной церкви, её Бессарабская митрополия, действующая в Молдавии на канонической территории Православной церкви Молдовы в составе Московского патриархата. Кроме того, в решениях Синода Румынской церкви постулируется, что "все румынские православные священнослужители и их паства из Республики Молдова, которые возвращаются в Бессарабскую митрополию, являются каноническими священнослужителями и блаженными верующими, и любое дисциплинарное взыскание, направленное против них на основании их членства в Румынской православной церкви, недействительно". На этом основании ряд запрещенных в служении клириков Православной церкви Молдовы были приняты Бессарабской митрополией Румынской церкви без отпускных грамот.
"Священный синод с глубоким сожалением констатировал, что упомянутые постановления Синода Румынской православной церкви находятся в прямом противоречии со священными канонами, в частности с 11, 12, 31 и 32 правилами Святых Апостолов, 2 правилом II Вселенского собора, 5 и 8 правилами III Вселенского собора, 13 правилом IV Вселенского собора, 17 правилом Пято-Шестого (Трулльского) собора, 13 и 22 правилами Антиохийского собора. Члены Священного синода выразили решительное несогласие с данными постановлениями, которые в случае их дальнейшей реализации неизбежно повлекут за собой тяжкие последствия как для двусторонних отношений Русской и Румынской православных церквей, так и для единства Православной церкви в целом", – цитируют Легойду в отделе.
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РелигияМолдавияРусский (остров)Владимир ЛегойдаРумынская православная церковьМосковский ПатриархатРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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