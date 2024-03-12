https://ria.ru/20240312/tekhnologii-1932515816.html

Мишустин призвал запустить новые нацпроекты в области технологий

Мишустин призвал запустить новые нацпроекты в области технологий - РИА Новости, 12.03.2024

Мишустин призвал запустить новые нацпроекты в области технологий

Правительству РФ с 2025 года нужно запустить новые национальные проекты технологического суверенитета и нацпроект "Кадры", заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:04

2024-03-12T15:04

2024-03-12T15:38

россия

михаил мишустин

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Правительству РФ с 2025 года нужно запустить новые национальные проекты технологического суверенитета и нацпроект "Кадры", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по реализации нацпроектов и исполнению госпрограмм."В этом году действующие национальные проекты завершаются, но задачи, конечно, которые стоят перед нами, не просто сохраняют свою актуальность, они требуют продолжения поддержки динамики практически во всех отраслях и во всех сферах", - сказал Мишустин во время сессии."Президентом в ходе послания объявлены масштабные прорывные цели для достижения независимости в целом ряде чувствительных областей. Уже со следующего года нужно запустить новые национальные проекты технологического суверенитета и национальный проект "Кадры", - подчеркнул премьер.Мишустин пояснил, что они будут направлены на решение вопросов, касающихся технологий сбережения здоровья граждан, эволюции всех видов транспорта, робототехники и станкостроения, а также космических, атомных и энерготехнологий. Также для повышения качества жизни граждан готовятся к запуску еще три нацпроекта - "Семья", "Продолжительная и активная жизнь" и "Молодежь России", добавил глава правительства."В послании Федеральному собранию президент поставил целый ряд стратегических задач, которые предстоит решить до 2030 года, в том числе благодаря новым национальным проектам. Все они направлены на дальнейшее развитие страны, повышение качества жизни граждан и усиление экономического потенциала нашей страны", - отметил глава кабмина.Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", а также "Продолжительная и активная жизнь".Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что все новые национальные проекты будут запущены в России с 1 января 2025 года, кроме проекта "Молодежь России", который будет запущен уже в этом году.

https://ria.ru/20240302/natsproekt-1930721555.html

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россия, михаил мишустин, владимир путин, технологии