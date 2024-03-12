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Несколько белгородских сел остались без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:30 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/svet-1932434533.html
Несколько белгородских сел остались без света после обстрела ВСУ
Несколько белгородских сел остались без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.03.2024
Несколько белгородских сел остались без света после обстрела ВСУ
Пять населенных пунктов в Грайворонском округе Белгородской области остались без света после обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:30
2024-03-12T10:30
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 мар – РИА Новости. Пять населенных пунктов в Грайворонском округе Белгородской области остались без света после обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Утром во вторник региональный главк МЧС информировал, что обстрелу подвергся поселок Горьковский Грайворонского городского округа. Жителей просили спуститься в подвал или укрытие. Позже губернатор сообщил, что ракетная опасность объявлена на всей территории области. По данным Минобороны РФ, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". "Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ… Округ находится под минометным и артиллерийским обстрелом. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения… Повреждена линия электропередачи - временно без света остаются жители 5 населенных пунктов: п. Горьковский, с. Дунайка, с. Мощёное, с. Сподарюшино и с. Дорогощь", - написал Гладков. ⠀Он уточнил, что в городе Грайворон повреждены 11 домовладений, 5 автомобилей и здание районного суда. По одному домовладению повреждено в селах Головчино, Замостье и Гора-Подол. "Информация уточняется. Оперативные и аварийные службы проведут подворовой обход и приступят к ликвидации последствий, как только позволит ситуация", - отметил глава региона. Во вторник в Белгородском районе с украинского беспилотника было сброшено 4 взрывных устройства. В результате взрывов повреждены ЛЭП, без света остаются семь населенных пунктов. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Несколько белгородских сел остались без света после обстрела ВСУ

Гладков: пять белгородских сел остались без света после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 мар – РИА Новости. Пять населенных пунктов в Грайворонском округе Белгородской области остались без света после обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Утром во вторник региональный главк МЧС информировал, что обстрелу подвергся поселок Горьковский Грайворонского городского округа. Жителей просили спуститься в подвал или укрытие. Позже губернатор сообщил, что ракетная опасность объявлена на всей территории области. По данным Минобороны РФ, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У".
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"Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ… Округ находится под минометным и артиллерийским обстрелом. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения… Повреждена линия электропередачи - временно без света остаются жители 5 населенных пунктов: п. Горьковский, с. Дунайка, с. Мощёное, с. Сподарюшино и с. Дорогощь", - написал Гладков.
⠀Он уточнил, что в городе Грайворон повреждены 11 домовладений, 5 автомобилей и здание районного суда. По одному домовладению повреждено в селах Головчино, Замостье и Гора-Подол. "Информация уточняется. Оперативные и аварийные службы проведут подворовой обход и приступят к ликвидации последствий, как только позволит ситуация", - отметил глава региона.
Во вторник в Белгородском районе с украинского беспилотника было сброшено 4 взрывных устройства. В результате взрывов повреждены ЛЭП, без света остаются семь населенных пунктов.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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