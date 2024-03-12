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Все меняется. Разведка США "сделала ставку" на Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/rossiya-1932608218.html
Все меняется. Разведка США "сделала ставку" на Россию, пишут СМИ
Все меняется. Разведка США "сделала ставку" на Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2024
Все меняется. Разведка США "сделала ставку" на Россию, пишут СМИ
Представители американского разведывательного сообщества назвали ситуацию на Украине тупиком, который смещает динамику военных действий в пользу России, пишет... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T22:03
2024-03-12T22:03
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Представители американского разведывательного сообщества назвали ситуацию на Украине тупиком, который смещает динамику военных действий в пользу России, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на доклад представителей разведки Сенату США."Этот тупик играет в пользу военно-стратегических преимуществ России и все больше смещает ситуацию в пользу Москвы", — отмечается в публикации.Как сообщает агентство, высокопоставленные представители разведки также добавили, что Вооруженные силы России добились значительных успехов на поле боя, извлекая выгоду из неопределенной ситуации относительно перспектив американской военной помощи Украине.Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс заявил, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы уже через год. По мнению Бернса, отсутствие новой военной помощи приведет к еще большему отступлению ВСУ и потерям занимаемых украинскими войсками населенных пунктов в этом году.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник напомнил, что Путин неоднократно говорил о готовности и открытости Москвы решать проблемы путем переговоров, "это предпочтительный путь". Представитель Кремля добавил, что призывы к переговорам по Украине в последнее время встречают жесткое отрицание со стороны киевского режима.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240312/udar-1932521135.html
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в мире, сша, россия, украина, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
Все меняется. Разведка США "сделала ставку" на Россию, пишут СМИ

Bloomberg: американская разведка признала преимущество России на Украине

© AP Photo / Nam Y. HuhФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Nam Y. Huh
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Представители американского разведывательного сообщества назвали ситуацию на Украине тупиком, который смещает динамику военных действий в пользу России, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на доклад представителей разведки Сенату США.
"Этот тупик играет в пользу военно-стратегических преимуществ России и все больше смещает ситуацию в пользу Москвы", — отмечается в публикации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
"Нет шансов": в США раскрыли, как один удар России обескровил ВСУ
Вчера, 15:27
Как сообщает агентство, высокопоставленные представители разведки также добавили, что Вооруженные силы России добились значительных успехов на поле боя, извлекая выгоду из неопределенной ситуации относительно перспектив американской военной помощи Украине.
Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс заявил, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы уже через год. По мнению Бернса, отсутствие новой военной помощи приведет к еще большему отступлению ВСУ и потерям занимаемых украинскими войсками населенных пунктов в этом году.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник напомнил, что Путин неоднократно говорил о готовности и открытости Москвы решать проблемы путем переговоров, "это предпочтительный путь". Представитель Кремля добавил, что призывы к переговорам по Украине в последнее время встречают жесткое отрицание со стороны киевского режима.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
"Уже этим летом": в США назвали города, которые скоро отойдут России
Вчера, 20:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
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